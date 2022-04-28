Diyette Profesyonel Yardımın Önemi: Fit Munch

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Sağlıklı olmak için iyi bir beslenme tarzına sahip olunması gerektiğini belirten Fit Munch firma sahibi Belen Gülnur Çevik ve Diyetisyen Çınsu Gündüz, danışanlarına sağladıkları 3-6-9 diyetini detaylandırarak açıklamalarda bulunuyor…

Diyet yapmak sağlıklı mıdır?

Diyet aslında beslenme tarzını ifade etmektedir. Sağlıklı olmanız için iyi bir beslenme tarzına sahip olmanız gerekir. Eğer diyetinizi düzenleyen kişi diyetisyen ise, evet, diyet yapmak sağlıklıdır.

Diyet için profesyonel yardım neden alınmalı?

Nasıl hasta olduğumuzda işin uzmanları olan doktorlar tedaviye yardımcı oluyorsa; beslenmenizi düzenlemek istediğiniz zaman işin uzmanı, yani diyetisyenden, yardım almanız gerekir. Diyetiniz kişisel özelliklerinize göre değişecektir. Beslenme de, aynı parmak izi gibi kişiye özeldir.

Diyette verdiğimiz kiloları korumak için ne gibi önerileriniz var?

Bizim oluşturduğumuz diyet yöntemi tamamen, verdiğiniz kiloları geri almamanız için tasarlandı. Eğer sizin de yapacağınız diyet, besin çeşitliliği ile sağlanırsa; verdiğiniz kiloları geri almazsınız, çünkü çikolata dahil istediğiniz her şeyi yiyerek zayıflayacaksınız. Önemli olan, porsiyon kontrolünün çok iyi sağlanmasıdır.

3-6-9 diyet sistemi nedir?

Üç, altı ve dokuz günlük olarak hazırlanmış, forma hızlı girmenizi sağlayan bir diyet sistemidir. Üç günlük menüde; bir gün Fit Munch tam katı diyeti, bir gün yarı sıvı, bir gün tam sıvı menü gönderiyoruz. Altı günlük ve dokuz günlük menüde ise; ikişer ve üçer gün olmak üzere katı ve sıvı menüleri gönderiyoruz.

Sıvı diyetini neden yapmalıyız?

Hızlı sonuç almak istiyorsanız yapabilirsiniz, ancak, vereceğiniz kilolar kısa süre içerisinde hızlıca geri aldığınız ve sizi rahatsız eden kilolar olacaktır. Uzun süre uygulanmasını tavsiye etmiyoruz.

Tam sıvı diyetinde, alınması gereken günlük tüm besin değerlerini alabiliyor muyuz?

Evet, protein dahil gerekli olan minimum değerlerde hepsini sağlıyoruz.

3-6-9 diyetini kimler yapmalı?

Bir türlü kilo veremeyen veya kilo verdiğini net bir şekilde görmek isteyen kişiler uygulayabilir.

Bu diyeti yaptıktan sonra nasıl beslenmeliyiz?

Fit Munch devam paketine geçiş yapmanızı öneriyoruz; ancak, kendi beslenme sisteminizi de gözden geçirerek ilerleyebilirsiniz. Diyetisyenimiz size gereken desteği sağlayacaktır.

3-6-9 diyeti bir detoks diyeti mi?

Maalesef besinler ile detoks etkisi sağlamak pek mümkün değil. Biz bir detoks vaadinde bulunmuyoruz. Amacımız minimum sürede maksimum hafiflemenizi sağlamak.