Diyetisyen Nagehan Afşar: Metabolizmanızı Hızlandıracak Dört Sihirli Baharat

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Bağışıklığınızı güçlendirirken, metabolizmanızı da hızlandıracak baharatları MAG Okurlarıyla paylaşan Diyetisyen Nagehan Afşar, şifa verecek ve vücut ağırlığını dengede tutacak bir kür tarifi de veriyor…

Yüzyıllar boyunca kilitli çekmecelerde saklanacak kadar değerli görülen, yalnızca krallar ve aristokrat aileler tarafından büyük servetler feda edilerek bulunabilen baharatların üretimi ve ulaşılabilirliği artmış olmasına rağmen günümüzde hâlâ popülaritesini korumaktadır. Her baharat, içerisinde birden çok fitokimyasallar bulundurmaktadır. Bu fitokimyasal içerikler bitkinin hayatta kalma reçetesidir. Zararlı mantarlardan, patojenlerden, böceklerden koruyucu görev üstlenmektedir. Baharatlar ilk çağlarda özellikle et ve türevleri olan gıdaların bozulmasını önlemek veya kötü kokuları örtmek için tuz ile birlikte kullanılmıştır. Günümüzde ise sağlığa olan katkıları ile gündeme gelmektedir.

Bağışıklık sistemimizi güçlendirmesinin yanında ayrıca metabolizmamızı hızlandırarak vücut ağırlığımızı dengede tutmaya destek olacak dört sihirli baharatı sizlerle paylaşacağım.

Çörek Otu

Çörek otunun, içindeki bileşenler sayesinde antioksidan, antitümör, antiinflamatuar, antibakteriyel özelliklerinin yanı sıra bağışıklık sistemi üzerinde uyarıcı etkisi olduğu bilinmektedir. Çörek otu tohumları; karbonhidrat, yağ, vitamin mineral ve vücut için alınması zorunlu olan sekiz çeşit amino asit içermektedir. Ayrıca içerisinde, asıl önem arz eden timokinon aktif bileşeni bulunmaktadır. Çörek otunun; özellikle kan lipit değerleri üzerine olumlu etkilere sahip olduğu, serum trigliserit değerini azalttığı bilinmektedir.

Zerdeçal

Zerdeçalın ana bileşeni kurkumindir ve bedenimizde antioksidan, antiinflamatuar, antibakteriyel ve antiaterosklerotik olarak etki göstermektedir. Turuncu-sarı kristalimsi bir toz halinde bulunmaktadır. Yağ, protein, karbonhidrat, lif ve farklı türden vitamin ve mineraller içermektedir. Zerdeçal, aktif bileşenleri sayesinde yağ dokusundan sentezlenen tehlikeli enfeksiyon yapıcı bileşenlerin üretilmesine veya etkinliğinin azalmasına yardımcıdır. Ayrıca iştah düzenleyici bir protein yapımında artış sağladığı bilinmektedir.

Zencefil

Zencefil, içerisindeki biyoaktif bileşenler ile antioksidan özellikler göstermektedir. Ayrıca Etiyopya balı ile zencefil tozu karışımları, antibiyotiğe karşı dirençli bakterilerde etkili bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda sahip olduğu güçlü bileşenler ile vücutta yağ oluşum hızını düşürerek obezite tedavisinde kullanılmaktadır.

Kekik

Kekiğin içerisinde bulunan ve uçucu yağlardan olan karvakrol özellikle bakterilere, mantarlara karşı koruyucu görev üstlenmekte ve bedenimizi toksinlerden arındırmaktadır.

Sonuç olarak bu baharatlarımızı günlük ılımlı miktarlarda beslenmemize ekleyerek hem bağışıklığımızı güçlendirebiliriz hem de vücut ağırlığımızı koruyabiliriz.

Bağışıklığınızı Güçlendirirken, Metabolizmanızı Hızlandıracak Lezzetli Bir Kür

Malzemeler

– (200 ml) 1 orta boy kase yarım yağlı yoğurt

– (2 g) 1 çay kaşığı zerdeçal baharatı

– (2 g) 1 çay kaşığı karabiber

– (7 g) 1 tatlı kaşığı çörek otu