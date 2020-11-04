Dikkatleri Üzerine Çeken İnfluencer: Gizem Zor

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Doğallığı, güzelliği ve yaptığı renkli seyahat paylaşımlarıyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken Influencer Gizem Zor ile sosyal medyada yaptığı paylaşımları, iş hayatı ve kariyer planları hakkında keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

Gizem Zor’u biraz daha yakından tanımak isteriz. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?

12 Haziran 1983 İstanbul doğumluyum. Lisede yabancı dil bölümünden mezun olduktan sonra üniversiteyi Chicago’da çocuk gelişimi üzerine okudum. Beş senedir evliyim ve iki kız annesiyim. Eşimle birlikte Kapadokya’da RoxCappadocia adındaki butik otelimizi ve ReservedCappadocia adındaki restoranımızı işletiyoruz. Bunun dışında seyahat acentesı, cafe ve farklı alanlarda da çeşitli girişimlerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor.

Influencer olma serüveniniz nasıl gerçekleşti?

Anlattığımda herkes şaşırıyor ama sosyal medyaya başlarda sıcak bakmayan bir yapım vardı. Sürekli bir şeyler çekip paylaşmanın yaşadığımız anı engelleyeceğini düşünüyordum fakat işimiz gereği sosyal medyanın en doğru alan olacağına karar verdik. Bu nedenle Kapadokya’daki yeni hayatımızı ve işimizi daha sık paylaşmaya başladık. O dönemlerde Kapadokya’ya bu kadar fazla gelen influencer yoktu. Dünyanın çeşitli yerlerinden birçok influencer bizim otelimizde konakladı. Özellikle bir tanesinin beni çekip paylaştığı bir fotoğraf tüm dünyada oldukça popüler oldu. Hem onun etkisi hem de o dönemlerde eşim ve bebeğimizle çıktığımız seyahatlerimizi paylaşmam ile birlikte takipçilerimin aile hayatımıza ve bize olan ilgisi arttı.

Sosyal medyada yoğun bir takipçi sayınız var. Bu kitleyi nasıl kazandınız?

Takipçilerimin sayısı ve ilgisi arttıkça otelimize olan ilgi de arttı. Biz de doğru yolda olduğumuzu düşünerek paylaşımlarımıza özen göstermeye ve daha sık fotoğraf paylaşmaya başladık. Böyle bir kitleye ulaşabileceğimi hiç hayal etmemiştim.

Paylaştığınız ve önerdiğiniz her şey takipçileriniz tarafından yakından takip ediliyor. Aslında onlara her alanda çeşitli alternatifler sunuyorsunuz. Bu noktada takipçilerinizin istek ve beklentilerine göre mi hareket ediyorsunuz?

Çeşitli alanlarda paylaşımlar yaparak tek bir alana odaklanmıyorum. Aslında istek ve beklentilerin yanı sıra tamamen kendi yaşadığım hayat doğrultusunda paylaşımlar ve öneriler yapıyorum. Örneğin bu aralar hayatımızda yeni bir ev heyecanı vardı ve ben de bu süreçte daha sık dekorasyon önerileri paylaşmaya çalıştım.

Marka işbirlikleri konusunda hangi hususlarda seçici davranıyorsunuz?

Marka işbirlikleri konusunda seçici olmaya özen gösteriyorum. Tüm hayatımda olduğu gibi, yaptığım işte de güven çok önemli. Tabii ki benim sevdiğim ya da memnun olduğum bir ürünün herkes tarafından beğenilmesini beklemiyorum. O markaya inanmam, bana inanan kitleye karşı dürüst olmam benim için paradan çok daha değerli.

Eşiniz ile birlikte işlettiğiniz RoxCappadocia isimli butik oteliniz, Türkiye’nin en romantik oteli, Dünya’nın da en iyi manzaralı oteli seçildi. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Başarınızı neye borçlusunuz?

Başarımızın arkasındaki sosyal medya gücü tartışılamaz. Bizi destekleyen, başarımızla sevinen, paylaşan herkese yeniden teşekkür etmek istiyorum. Aldığımız ödüllerin hem bizim hem de Türkiye için büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu başarımızın asıl sebebinin eşim olduğunu düşünmekle birlikte onunla her zaman gurur duyuyorum. Kendisinin turizm kökenli olmasının yanı sıra uzun yılladır dünyanın en büyük ve önemli otellerinde çalışarak işin mutfağından kazandığı tecrübesi ile işine ve hayata karşı duyduğu heyecanın başarımızın arkasındaki en temel etkenler olduğunu düşünüyorum.

İleriye yönelik kariyer planlarınız nelerdir?

Tüm bu iş yoğunluğumuzun yanında yeni girişimler ve projeler için hala çalışmaya devam ediyoruz.