Derun Architecture & Interior Design

yazan: MAG 25

Derun Architecture & Interior Design kurucuları Yasemen Fateh Pour ve Shahin Fateh Pour, Kanada’da tamamladıkları kafe tasarımının detaylarını MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Kanada’nın Toronto şehrinde yer alan LIU Loqum Atelier’i, modern Osmanlı stilinden esinlenerek tasarladık. Tüm ürünlerin üretimini Türkiye’de gerçekleştirerek Kanada’ya yolcu ettik.

Osmanlı mimarisinde ve stilinde renk, kumaş ve aksesuar seçimleri dekorasyondaki yansıma için önemlidir.

Renk olarak lacivert, bordo ve modernleştirmek adına gri ve antrasit renkleri tercih ettik. Bu renkleri altın, eskitme gibi metalik renklerle birlikte kullanarak mekânın görkemli bir yıldız gibi parlamasını sağladık.

Bu dönemin klasik, görkemli, ihtişamlı çizgilerini günümüze taşıyan aksesuar tercihleri yaparak geometrik şekillerde aynalar kullandık. Bu sayede mekânın ferah ve geniş algılanmasını hedefledik.

Geleneksel motiflerle şekillenmiş sarkıt ve aplikler ile tasarımımızı tamamladık.

Bu dönemlerin özelliklerini sentezleyerek günümüz yaşam alanlarına dahil ettik.