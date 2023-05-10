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Derun Architecture & Interior Design

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Röportaj

Derun Architecture & Interior Design

yazan:
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Derun Architecture & Interior Design kurucuları Yasemen Fateh Pour ve Shahin Fateh Pour, Kanada’da tamamladıkları kafe tasarımının detaylarını MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Kanada’nın Toronto şehrinde yer alan LIU Loqum Atelier’i, modern Osmanlı stilinden esinlenerek tasarladık. Tüm ürünlerin üretimini Türkiye’de gerçekleştirerek Kanada’ya yolcu ettik.

Osmanlı mimarisinde ve stilinde renk, kumaş ve aksesuar seçimleri dekorasyondaki yansıma için önemlidir.

Renk olarak lacivert, bordo ve modernleştirmek adına gri ve antrasit renkleri tercih ettik. Bu renkleri altın, eskitme gibi metalik renklerle birlikte kullanarak mekânın görkemli bir yıldız gibi parlamasını sağladık.

Bu dönemin klasik, görkemli, ihtişamlı çizgilerini günümüze taşıyan aksesuar tercihleri yaparak geometrik şekillerde aynalar kullandık. Bu sayede mekânın ferah ve geniş algılanmasını hedefledik.

Geleneksel motiflerle şekillenmiş sarkıt ve aplikler ile tasarımımızı tamamladık.

Bu dönemlerin özelliklerini sentezleyerek günümüz yaşam alanlarına dahil ettik.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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