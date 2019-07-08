Denizde Lüks Yaşam

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Denizdeki lüks hayatın sürekli geliştiği son günlerde, yat sektöründeki rekabet de durmadan artıyor. Türkiye’yi yurt dışı mecralarda gururla temsil eden ve çevreci özelliğiyle öne çıkan Bilgin Yachts’ın Pazarlama Müdürü Tuğba Şengün ile şirketin tarihi, yat üretim ve tasarlama süreçleri ve tasarlanan yatlarla ilgili konuştuk…

Bilgin Yacht, 5 nesildir süregelen bir aile şirketi… Bize biraz tarihçesinden bahseder misiniz?

Bilgin Yachts, 1900’lü yılların başında kurulan ve küçük boy tekne üretimiyle sektöre atılan bir tersane. Firmanın kurucusu Hüseyin Bey, Salacak’taki bir atölyede küçük tekneler üretiyordu. Gelibolu Savaşı’nda hayatını yitirmesinin ardından, şirketi oğlu Mustafa Şengün devraldı. Türkiye’nin ilk gemi mühendislerinden biri olan Harun Ülman ile çalıştı ve hatta birlikte Mustafa Kemal’e üretim alanını gezdirdiler. 1957 yılına gelindiğinde ise Hüseyin Şengün Ayvansaray’da özel bir atölye açtı ve 1964’te iki oğlu Bilgin Şengün ve Mustafa Şengün’ü de yanına alarak işleri ilerletti.

Eskiden kol gücüyle, Fatih Sultan Mehmet gibi tekneleri suya indiriyorlarken, şimdi beşinci nesille geldiği noktada tersane, dünyanın en büyük megayat üreticileri arasında yer alıyor. Her yıl süperyat üreticilerinin katılım verdiği Monaco Yacht Show’a katılıyor, inşa ettiğimiz yatları ilk kez orada sergiliyor ve karşılığında da büyük bir ilgi görüyoruz.

Kişiselleştirilmiş süper lüks bir yatı tamamlamak için ortalama ne kadar süre gerekiyor? Nasıl bir ekiple çalışıyorsunuz?

Müşteriyle uzun saatler süren toplantılar gerçekleştiriyor ve tam olarak nasıl bir yaşam alanı istediğini anlamaya çalışıyoruz. Bu noktada birlikte çalıştığımız tasarımcıların önemli bir rolü mevcut. Gerek tersane bünyesindeki tasarımcılarımız, gerekse pek çok projede birlikte hareket ettiğimiz Unique Yacht Design Kurucusu Emrecan Özgün, bir yatın kişiselleştirilmesi konusuna önemle eğiliyorlar. Yatın tasarımı ve ana binanın oluşturulması ortalama bir yıl sürüyor. Bunun ardından ise iç mekanları yerleştirme ve dekorasyon gibi detayları tamamlıyoruz.

Bildiğimiz kadarıyla çevreyi önemseyen ve çevreci projelerde yer alan bir şirketsiniz. Bu, çoğu insan için artık büyük bir önem taşıyor… Bize çevre politikanızdan bahseder misiniz?

Maalesef, dünyamız son dönemde çevresel anlamda büyük bir tehdit altında. Otomobilden yat sektörüne, gıdadan teknolojiye hepimiz ekolojiye önem vermeliyiz; aksi takdirde çok sevdiğimiz denizin mavi rengini, iklim dengesini ya da denizaltındaki yaşamı koruyamayabiliriz. Yat sektöründe de ekolojik anlamda önemli bir ilerleme söz konusu. Bilgin Yachts olarak inşa ettiğimiz megayatların üretiminde doğa dostu ürünler tercih ediyoruz. MTU ile çalışarak doğaya zararı en az olan motoru kullanıyoruz. Hatta kimi zaman, yat kullanıcılarını kuzinelerinde ve yaşam alanlarında doğa dostu, yenilenebilir ürünler kullanmaları için teşvik ediyoruz.

Yatlarınız hakkında bilgi alabilir miyiz? Hangi aşamalarla siz ilgileniyorsunuz, tasarım süreci nasıl işliyor?

Tasarım sürecinde müşteriyle birlikte ilerleniyor. Yat kullanıcısının ne istediği çok önemli. Bilgin Yachts tersanesinin sektördeki atılımı 2016’da suya indirilen 46,80 metrelik Giaola-Lu ile oldu. Bu yatın teslimatından sonra tersane, dünyanın önde gelen 20 yat üreticisinden biri olarak anılmaya başlandı. 47,50 metre boyundaki Bilgin; 156,46 metrelik Bilgin; 220 ve üç adet 80 metrelik Bilgin, şu sıralar üretim anlamında odaklandığımız projeler. 80 metrelerin ilk iki gövdesi sırasıyla 2019 ve 2020’da suya indirildiklerinde Türkiye’de şimdiye dek üretilen en büyük yat olacaklar. Çok yakında tasarım ve üretim şemasını belirleyeceğimiz 85 metrelik bir projemiz de söz konusu.

Yakında fuarlara katılacak mısınız? Katılacaksanız hangi teknelerle?

Yakın dönemde 2019 Monaco Yacht Show’a katılacağınız. 2019 bahar aylarında satışını gerçekleştirdiğimiz Ex-Nerissa’yla aynı ebatlarda fakat farklı tasarım detaylarında hazırlanan 47,50 metre boyunda ve 8,75 metre enindeki Lilium’u sergileyeceğiz. 66.800 litre yakıt ve 11.600 litre su kapasiteli megayata 1148 hp gücünde MTU motorlar yerleştirildi. Toplam 16 knot hıza kadar performans sergileyebiliyor. 12 knot’lık seyir hızında kat edebildiği mesafe ise 5.000 deniz mili. Monako’daki fuar başlamadan önce, Temmuz ayında yatı Akdeniz’e çıkararak özel seyirler gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Tersaneler de tekne sahipleri ve ilgilileri için oldukça önemli… Sizin tersaneniz nerede?

Günümüzde Türkiye’deki yat üretimi bilinir vaziyette. Bilgin Yachts’da ülkemiz üreticilerini temsil eden önemli isimlerden biri. Dünyanın lider üreticilerinin üye olduğu Sybass’ın üyeliği için bu yıl kabul aldık ve artık orada da ülkemizi temsil ediyoruz.

Hangi ülkelerden müşterileriniz çoğunluklu? Kimler tercih ediyor Bilgin Yacht’ı?

Avrupalı müşterilerimiz de, Ortadoğulu, Amerikalı müşterilerimiz de mevcut… Bilgin Yachts teknelerini kalite arayan ve ev konforunu denizde de yaşamak isteyenler tercih ediyor. Fiyat ve kalite oranına baktığımızda Türkiye tercih edilir bir konumda.