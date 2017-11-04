Daima Enerjik Daima Capcanlı

yazan: MAG 30

İş hayatına yön veren kuruluşları buluşturan “Kolejli İş Dünyası Zirvesi” sevilen oyuncu Nergis Kumbasar’ı ağırladı. MAG’a özel açıklamalarda bulunan Kumbasar, Kiralık Aşk dizisinin hayatındaki önemini anlattı.

TED Ankara mezunusunuz ve aynı zamanda Ankaralısınız… Biraz geçmişten günümüze yolculuğa çıksak sizinle…

Ankara’da doğdum ve Ankara Koleji’nden mezun oldum. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan mankenlik diploması aldım. O zamanlar mankenlik yapmak için diplomanın önemi çok büyüktü. Üniversite eğitimimi yarıda bıraktım ve mankenliğe başladım. Giyim tarzımız gayet rahattı. Şimdi herkes bakımlı ,herkes Kim Kardashian. Ankara’da olmak bana kendimi her zaman güvende hissettirdi. Bugün de o güveni hala hissediyorum. Kolejli ruhu da çok farklı. Bunun farkını hayatımın her anında yaşadım.

Oyunculuk hakkında neler söylemek istersiniz? Nasıl oldu bu sektöre girişiniz?

Oyunculuk mesleğine olan ilgim aslında genç yaşlarımda başladı. Mankenlik yaparken reklam filmlerinde rol almaya başladım. Daha sonra sinema ve dizi oyunculukları ile bu serüven devam etti. Haluk Bilginer, Ahmet Mümtaz Taylan ve Levent Ülger gibi isimler beni oyunculuk alanında çok geliştirdi. Acemi Cadı dizisi benim için güzel bir proje oldu. Son yıllarda ise; istediğim rollerde çok fazla yer alamamaktan şikayetçiydim, 3 yıl boyunca da oyunculuk anlamında teklif alamamıştım. En sonunda menajerime ne rol gelirse yapacağım dedim; anne rolü geldi, kabul ettim, ertesi gün aradılar rolün baba rolüne çevrildiğini söylediler. İyi ki iptal olmuş Kiralık Aşk’a vesile oldu.

Nasıldı Kiralık Aşk serüveniniz?

Kiralık Aşk dizisinde rol alırken de aldıktan sonra da çok güzel yorumlar aldım. Hayatta birçok aksilik çok güzel şeylere kapı açıyor. Senaryoyu okuduğum anda “Bu rol hayatımın rolü olacak” dedim öyle de oldu. Elçin Sangu, Onur Büyüktopçu hatta Barış Arduç da birçok projede yer alıyor ama yeterli derecede kendisini gösteremiyor. Benim durum zaten ortada. Biz böyle bir grup Kiralık Aşk’ta bir araya geldik, ne güzel bir ekipti, çok eğlendik. Herkes oyunculuğunu en güzel şekilde gösterebildi. Dizi süreleri uzun olmasına rağmen biz işi keyfe dönüştürebildik.

Biraz da annelik duygunuzdan bahsetmek isterim. Bu yoğun tempoda anneliğe nasıl zaman ayırdınız?

Ben setteyken çok mutlu oluyordum. Bu durum Yasmin’e de yansıdı. Anne ve babasının oyuncu kimliği nedeniyle küçük yaşlardan itibaren o tempoya alıştı. Küçükken Çarkıfelek programına babası ile birlikte çıkardı, set ortamında keyifle büyüdü. Bu ortam onu bana benzetti sanırım. Bende poz vermeyi çok severdim, hala seviyorum. Bu zamana kadar yaratılacak olan torpilli algısından ötürü Yasmin yeteneği olmasına rağmen oyunculuktan uzak durdu. Oyunculuk dersleri aldıkça ve hocaları tarafından “yeteneklisin” sözünü duydukça o yargıyı kırmaya başladı ve verdiği bir röportajdan sonra “Dünyanın En Güzel Kokusu 2” filminden teklif geldi, hevesle başladı. Hatta sabah 6‘da kalkıp ezberlerini yaptı. 1 Kasım’da vizyona girecek. Oyunculuk yolunda ilerlemeye karar verdi.

Oyunculuk sektörüne dair yorumlarınız nasıl olur? Son zamanlarda en beğendiğiniz film nedir?

Oyunculuk çok geniş bir kavram ,sektör ise çok zor bir sektör. Bu sektörde emin adımlarla ilerlemek altın kural. Camiada sonradan unutulan çok isim var. Amaç, vurgun yapmak olmamalı. Doğru yönlendirme ve adımlarla ilerlenmeli. Türk dizilerini değerlendirecek olursam; kendim de senaryo yazdığım için şunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim. Türk dizilerinde senaryo sıkıntısı var. Taklit olayını bitirmemiz gerekiyor. Her şeyi çok hızlı tüketiyoruz. Son dönemde Türk yapımları içerisinde en çok “Ayla”yı beğendiğimi söyleyebilirim.

Setlerin ve dizi sürelerinin uzunluğundan bahsettik. Hiç yapamam dediğiniz veya zorlandığınız anlar oldu mu?

Hiç olmadı. Aslında genel anlamda, oyunculuk anlamında ilerleyen bir insanda bence bu sıkıntı olmaz. Senaryoyu okuduğunda zaten ne yapacağını biliyorsun. O yüzden her şey aslında başında belli olur. Bisiklet sürebiliyor musun? Yüzebiliyor musun? Onlar gibi bir şey… Senaryoda da sürprizlerle karşılaşmazsın.

Biraz da güzellik sırlarınızdan bahsetmek isteriz… Bu yoğun tempoda kendinize nasıl zaman ayırıyorsunuz?

Hiçbir şey yapmıyorum aslında. Sadece nemlendirici ve güneş koruyucumu eksik etmiyorum. Cilt bakımı yaptırmayı da kesinlikle ihmal etmiyorum.

Gördüğümüz kadarıyla müthiş bir enerjiniz var. Bu enerjinizi nasıl sağlıyorsunuz?

O biraz yapı ile alakalı sanırım. Enerjik bir yapım var.

Nergis Kumbasar bize aşkı nasıl anlatır?

Aşk, belirli yaşlarda hayatında daha önemli oluyor. Fakat bir zaman sonrasında hayatına çok şey giriyor; işin, çocuğun, ailen daha fazla önem taşıyor ve aşk detay olarak kalıyor. O yüzden de hiç öyle birine aşık olayım diye bir durumum yok. Aşk zaten zamansız gelen bir şey. Uzun bir süredir de olmadı. Gayet de memnunum hayatımdan.

Sizi bundan sonra yeni bir projede görecek miyiz?

Evet, görüştüğüm birkaç proje var. Bakalım inşallah güzel bir proje ile sizlerle buluşmayı ben de çok istiyorum.