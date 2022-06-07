Daha Genç Bir Görünüm İçin Bendis Beauty Center

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Güzellik Uzmanı ve Fizyoterapist Tuğçe Koçak, kurucusu olduğu Bendis Beauty Center’daki cilt bakımı uygulamalarıyla, danışanlarını daha genç bir görünüme kavuşturduğu hizmetleri hakkında merak edilenleri MAG Okurları için yanıtlıyor…

Cilt bakımı konusunda hangi uygulamaları yapıyorsunuz?

Cilt bakımında birçok yöntemden faydalanıyoruz. Öncesinde uzmanlarımız tarafından detaylı cilt analizi yapıyoruz; akabinde ise cilt tipine ve cildin ihtiyacına göre olan ürünleri ve uygulamaları belirliyoruz. Bu uygulamalardan en temeli klasik cilt bakımı; burada cilt tipi çok önemli. Cildin ihtiyacına göre; akne, leke, hassas cilt protokollerimizden faydalanıyoruz. Bir diğeri ise; hydrafacial cilt bakımı. Cihazın içerdiği serumlarla cildi derinlemesine temizlerken aynı zamanda bakımını yapıyoruz. Cilt sorunlarında ise dermapen, iğnesiz mezoterapi gibi ajanlar diğer faydalandığımız uygulamalar.

Gençlik masajı nedir? Nasıl uygulanır?

Güzellik uzmanlığımın yanı sıra fizyoterapist olduğum için masaj konusu ayrı bir alan merkezimde. Gençlik masajı ise merkezimde benim öncülüğümde uzmanlarım tarafından, cilt dokusunu canlandırmak, kolajeni tetiklemek, ince kırışıklıkları gidermek, kan dolaşımını arttırmak ve kasları harekete geçirmek üzere özel yöntemlerle ve ekipmanlarla yapılan bir uygulama.

Daha genç bir görünüme sahip olmak için neler yapılmalıdır? Bu konuda ziyaretçilerinize neler sunmaktasınız?

Daha genç bir görünüme sahip olmak için en temel konu bakımdır. Düzenli cilt bakımı ile cildimiz üzerindeki ölü hücrelerden kurtularak ince kırışıklıkların oluşumuna engel olup, cildin daha parlak ve canlı görünmesini her daim sağlayabiliriz. Aynı durum vücudumuz için de geçerli. Sağlıklı beslenip, içinde bulunduğumuz sağlık koşullarının el verdiğince düzenli spor yaparak vücudumuzdaki tüm sistemlerin daha iyi çalışmasını sağlarız. Sporun yanı sıra sıkılaşmak da önemli bir konu. Bendis Beauty Center’da danışanlarımızı son sistem cihazlarımızla bölgesel incelme ve sıkılaşma programlarına dahil ediyoruz. Böylece bölgesel incelme programı sonrası serbest hale geçen yağ asitlerini, lenf drenaj uygulamasıyla kan dolaşımına daha hızlı karışmasını sağlayıp ardından danışanımızı merkezimizde otuz dakika düşük tempoda yürüyüşe yönlendirerek metabolizmayı hızlandırmış oluyoruz. Bu sayede vücutta yağ yakımı daha kolay hale gelmiş oluyor.

İğnesiz mezoterapiden biraz bahseder misiniz? Nedir, ne işe yarar, etkileri nelerdir, kaç seansta sonuç alınabilir?

İğnesiz mezoterapi, düşük doz elektrik akımı yardımıyla gözeneklerin açılıp cildin ihtiyacına göre olan serumun, cildin derin katmanlarına iletilmesi işlemidir. Yaz-kış uygulanabilir. Genelde iğneden korkan danışanlarımız için sıkça başvurduğumuz bir yöntemdir. Ciltte ilk seans sonrasında dahi ciddi bir lifting etkisi yaratır, ince kırışıklıklarda özellikle kaz ayağı dediğimiz göz çevresindeki kırışıklıklarda çok ciddi azalma sağlar. Danışandan alınan sonuca göre dört ila altı seans arasında yapılmaktadır.

Cilt çatlakları nasıl oluşur? En çok kimlerde görülür? Kurtulmak için neler yapılabilir?

Çatlaklar; hızlı kilo alıp verme sonucunda, ergenlik sonrası hızlı büyüme, kas gelişimi sırasında, gebelik sırasında fazla kilo alımında ve hormonal değişimlerde vücudumuzda bazı bölgelerde derinin dermis tabakasında cildin aşırı gerilime dayanamaması sonucu ortaya çıkan yırtıklardır. Çatlakların onarımı mümkündür. Bazı durumlarda çatlaklar tamamen kaybolurken, daha derin oluşmuş olanlarda %80’e yakın azalma olur. Merkezimde çatlak onarımını yüksek vakum gücüne sahip cihazla yapıyoruz. Burada yaptığımız işlem, çatlak olan bölgeyi vakumla yaralayarak vücuda çatlağın yeni oluştuğu girdisini vermek, kolajeni tetiklemek. Böylece vücut, çatlak olan, yaraladığımız bölgeye kan dolaşımı yardımıyla iyileştirici maddelerini gönderir. Bu şekilde çatlaklar kendini onarmaya başlar.