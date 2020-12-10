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Duru güzelliği ve samimi tavırları ile dikkatleri üzerine çeken Influencer Cristina Elif Boboc markası, kariyer serüveni ve ileriye yönelik hedeflerine dair merak edilenleri MAG okurları için cevapladı.

Sizi biraz daha yakından tanıyabilir miyiz?

Moldova’nın küçük bir kasabasında doğdum, çocukluk hayatım orada geçti. On altı yaşındayken annemin yanına İstanbul’a yerleştim. Lise ve üniversiteyi de burada okudum. Açık söylemem gerekirse eğer benim için çok zor bir serüven oldu. Çünkü liseye başladığımda bir yandan Türkçe öğrenmeye çalışırken bir yandan da eğitimim devam ediyordu. Ancak tüm yaşadığım zorluklara rağmen Türkiye’yi çok sevdim ve kendimi de artık bir Türk gibi hissediyorum diyebilirim.

Sosyal medyadaki paylaşımlarınız ile büyük kitlelere hitap ediyorsunuz ve sevilerek takip ediliyorsunuz. Influencer olma serüveniniz nasıl gerçekleşti?

Öncelikle beni severek takip eden ve destekleyen herkese buradan da kalpten teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bana inanılmaz bir enerji ve mutluluk veriyorlar. Influencer olmak gibi bir hedefim olmadı çünkü instagramdan paylaşım yapmaya başladığım dönemlerde böyle bir tanım yoktu. Sadece şunu söyleyebilirim; fotoğraf çekmeye, çekilmeye, görsel olarak güzel görünen ve estetik olan her şeye hep merakım vardı, hobimdi ve halâ da öyle. Hiç bir zaman influencer oldum gibi bir iddiam asla olmadı. Bu uzun bir yol ve ben de bu yolda heyecanımı kaybetmeden en eğlenceli şekilde yürümeye çalışıyorum.

Marka işbirliğiniz var mı? Yoksa siz kendi kullandığınız veya deneyimlediğiniz ürünleri mi takipçileriniz ile paylaşıyorsunuz?

İş birliklerim var fakat çok seçici davranmaya çalışıyorum ve sadece bildiğim, kullandığım ve araştırmasını iyi yaptığım ürünlerin tanıtımını yapmayı kabul ediyorum. Çünkü insanların güvenini kırmak ve inanmadığım bir şeye onları inandırmak benim ne iş etiğime ne de karakterime uygun. O nedenle sadece memnun kaldığım ve iyi olduğuna inandığım ürünlerin tanıtımını yaparım. Bunun dışında günlük hayatımda kullandığım, gezdiğim, yediğim ve beğendiğim ya da beğenileceğini düşündüğüm çoğu şeyi paylaşıyorum.

Kurucusu olduğunuz “Fruitto.co” markanızından bahsedebilir misiniz?

Fruitto.co 2018’de benim çok inanarak ve severek kurduğum bir marka oldu. Her geçen yıl Fruitto’nun ayakları yere daha sağlam basıyor. Son dönemde oldukça başarılı bir ivme aldık, talepleri yetiştirebilmek için de en kısa sürede üretimimizi ve ekibimizi genişletmeyi planlıyoruz. İnsanların ilgisi ve müşteri memnuniyeti bizi hep daha çok çalışmak ve üretmek için motive ediyor.

Influencer kimliğiniz, kariyerinize ne gibi katkılar sağladı?

Açıkçası iki kariyerim var diyebiliriz ilki Influencer kimliğim ikincisi ise markam. Bunların ikisini bir tutmamaya özen gösteriyorum. İnfluencer olmanın avantajları elbette var tabi ama bunu kullanabiliyorsanız, ben tercihen çok fazla kullanmıyorum. Influencer kimliğim ulaşılabilirlik ile ilgili büyük bir avantaj sunuyor fakat ben bu duruma güvenerek hiçbir işe başlamadım, başlamam da. Ama Influencerlık sayesinde çok güzel insanlarla tanıştım ve güzel dostluklar edindim.

İleriye yönelik kariyer planlarınız nelerdir?