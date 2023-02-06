Cristina Elif Boboc-Dani Feldman

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Sosyal medyada merakla takip edilen isimlerden fenomen Cristina Elif Boboc, eşi Dani Feldman ile tanışma öykülerini ve aşkın kendisi için anlamını MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Tanışma hikâyenizi dinleyebilir miyiz?

Bizim Dani’yle birkaç tanışma hikâyemiz var desek daha doğru olur. İlk tanışmamız üniversitede oldu. Sınıf arkadaşıydık ve uzun bir süre arkadaşlığımız çok güzel devam etti. Diğer tanışmalarımız ise üniversite bittikten sonra Dani’nin bana ilk açılmasıyla oldu. Sonraki tanışmamız, bana ikinci açılması ve sonraki tanışmamız ise bana üçüncü açılmasıyla devam etti… Bu açılma konuları toplam yedi kereyi buluyor diyebilirim. İlk duyduğumda çok şaşırmıştım, çünkü benim için iyi giden bir arkadaşlığımız vardı. Birlikte gezer, eğlenir, sohbetler eder, hep çok keyifli vakit geçirirdik. Bunun bozulmasından çok korktuğum için arkadaşlıktan öteye gitmek beni ürkütüyordu; ama bana her açıldığında ona daha farklı bir gözle bakmaya başladım. Israrı ve kararlılığı da ne yalan söyleyeyim beni mutlu etmeye başlamıştı. Bir, bir buçuk yıl kadar devam etti bu süreç. Artık ona adım atmaya hazır olduğumu hissettim ve bu sefer gerçekten tanışmış olduk.

Sizce aşk nedir? Aşkınızı nasıl ifade edersiniz?

Bence aşk, hayatın bize sunduğu tüm güzelliklere ve olumsuzluklara inat, el ele devam etme tutkusudur. Sevdiğiniz insanı olduğu gibi sevmektir aşk. Kalıplara sokmadan, kısıtlamadan ve değiştirmeden, onu olduğu gibi kabul etmektir. Bir elmanın iki yarısı gibi değil, puzzle’daki iki uyumsuz parçanın birbirini tamamlanması gibi. Aşk birbirine yetebilmek, tamamlanmış hissetmek, çok güvenmek, hep özlemek, onun için hep en iyisini istemek… Bu liste böyle uzar gider.

Sevgililer Günü’nde aldığınız en unutulmaz hediye neydi?

Biz Sevgililer Günü’nde birbirimize hediyeler almayız ama çiçek buketim eksik olmaz. Uyandığımız her gün bize bir hediye ve biz bu hediyeyi birbirimizle paylaşmaktan keyif alıyoruz.

Sevgililer Günü’nün sizin için anlamı nedir?

Açıkçası özel anlam yüklediğimiz bir gün değil. Biz bu günü birlikte uyandığımız her güne yaymaya çalışıyoruz.

En romantik aşk yolculuğunuzu hangi ülkede gerçekleştirdiniz?

Bizim birlikte ilk yurt dışı seyahatimiz Hollanda ve Fransa’ydı, çok güzel anılar biriktirdiğimiz bir tatildi; fakat en romantik aşk yolculuğu dendiğinde aklıma ilk gelen Amerika seyahatimiz oldu, çünkü hem New York’a hem birbirimize tekrar âşık olduk.

14 Şubat için planınız nedir?

14 Şubat’a denk gelsin diye planladığımız bir seyahat değildi fakat kar tatili yapıyoruz.

Sizce özel bir randevu için en iyi kıyafet tercihi nedir?

Gideceğiniz yere ve mevsimine göre değişir tabii ki ama ilk aklıma gelen ve her zaman en kurtarıcı olan siyah kalem bir elbise veya jean, üstüne basic t-shirt ve blazer ceket. Çabasız ama şık bir kombin. Özel bir randevu için zarif topuklu ayakkabılar her zaman benim vazgeçilmezim diyebilirim.

En çok hangi mekânları romantik buluyorsunuz?

Büyükada bizim için hep özel olmuştur. Evlenme teklifimi de burada almıştım. Genellikle adanın sezonu olmadığı zamanlarda, ilkbahar ve sonbaharda gitmeyi tercih ediyoruz. Günübirlik veya bir iki gün kalıp şehrin kalabalığından uzaklaşmak ve birbirimizi adanın huzurlu fon müziğiyle dinlemek en büyük keyiflerimizden biri.

En sevdiğiniz romantik film hangisi?

Pretty Woman. Yılda iki ya da üç kere hiç sıkılmadan mutlaka izlerim.