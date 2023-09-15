Cömert Yokuş: İyiliğe ve Değişime Dokunmak

yazan: MAG 16

Bilgisayar mühendisiyken, abisini kaybetmesi üzerine astrolojiye yönelen ve kendini bu alanda geliştirerek yeni bir meslek edinen Cömert Yokuş; doğum haritasının tanımını yaparak, verdiği hizmetleri ve astrolojinin ona hissettirdiklerini MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Astrolojiye olan ilgi ve yeteneğinizi nasıl keşfettiniz?

Benim asıl mesleğim bilgisayar mühendisliği. 2021 yılında abim vefat ettikten sonra hayatım alt üst oldu ve bir sene her şeye kapadım kendimi. İşten ayrıldım, arkadaşlarımla görüşmüyordum ve hiçbir sosyal aktiviteye katılmıyordum. Bir boşluktaydım adeta, sorularım vardı, cevaplarını arıyordum ve cevaplarımı bulmamda astroloji yardımcı oldu. O karanlıktan çıkmamı sağladı. Daha sonra astrolojiye karşı yeteneğim olduğunu keşfettim, çevremdeki insanların haritalarına bakmaya başladım ve onlardan geri dönüşler de çok olumluydu. Sonra da bunu profesyonel bir şekilde yapmaya başladım.

Doğum haritası, son zamanların popüler konularından biri. Peki, doğum haritası nedir? Nasıl inceleniyor?

Doğum haritası (horoskop – astrolojik harita) kişinin doğduğu andaki gökyüzünün resminin çekilmiş halidir. Doğum haritası, kişinin bütün özelliklerini, güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, hayatında vadedileni, hangi konulara daha çok eğilmeniz ve neye yönelmeniz gerektiğini, karşınıza çıkacak fırsatların ve sınavların ne olduğunu gösterir. Doğum haritasından yaşam öykünüzü görebilirsiniz.

Doğum haritası için üç adet bilgi yeterlidir. Doğum günü, doğum saati ve doğum yeri. Bu bilgilerden sonra doğum haritası çıkarılıp yorumlamaya geçilebilir.

Danışanlarınıza hangi hizmetleri veriyorsunuz?

Doğum haritası yanında bir yıllık gelecek öngörüsü bakıyorum, eğer doğum haritası analizi istemezlerse sadece gelecek öngörüsü, ilişki analizi ya da kariyer analizi de bakabiliyorum. Aynı zamanda soru astrolojisi (horary astrolojisi) hizmetimiz de bulunmakta. Soru astrolojisi, astrolojinin en eski tekniklerinden biri. Soru astrolojisi, soru anına göre çıkarılan haritanın yorumlanması üzerine bir tekniktir. Daha çok olay bazlı haritalardır.

Gezegenlerin konumlarına göre yorumları nasıl yapıyorsunuz? Matematiksel bir açı mı oluyor, sezgilerinize göre mi hareket ediyorsunuz?

Gezegenlerin, burçların, evlerin ve açıların etkilerini olumlu ya da olumsuz olarak ifade edebiliriz. Onların mutluluğumuzu ve gelişimimizi engelleyen yıkıcı enerjilere mi, yoksa mutluluğumuzu ve gelişimimizi destekleyen yapıcı enerjilere mi dönüşeceğine karar veririz. İki gezegen arasındaki açı, enerjinin aktığı bir yoldur. İster kavuşum veya karşıt açı olsun, isterse kare veya üçgen açı; bu enerjiden, hayatımıza olumlu tesir edecek şekilde faydalanabiliriz.

Şunu belirtmeliyim; astrolojinin her kısmında matematik devreye giriyor. Sezgiler ve yorumlama da devreye giriyor. İnançlarımız ve beklentilerimiz doğrultusunda kendi gerçekliklerimizi kendimiz yaratırız. Bir gezegenin zararlı olmasını bekliyorsak, zararlı olacaktır.

Bu alanda kendini geliştirmek isteyenlere neler önerirsiniz?

Bir astrolog olmanın ön koşulu, doğum haritasının analizinin nasıl yapıldığını ve yorumlandığını bilmektir; ama bu bilgi tek başına yeterli değildir. İster arkadaşlarınız için kısa yorumlar yapıyor olun, ister profesyonel anlamda astrolojik danışmanlık yapın; astroloji bilginizle, diğer insanların hayatlarını etkilemek üzere ahlaki bir sorumluluk üstlenirsiniz. Bu alanda ilerlemek isteyenlere tavsiyem, bizzat danışmanlık yöntemleri üzerine kitaplar okuması ve danışmanlık yeteneklerini bir uzmanın gözetimi altında tecrübe etmesidir.

Danışanlarınızın geri dönüşleri size neler hissettiriyor?

Astroloji sayesinde, birçok farklı kültürden insanla tanışma fırsatı buldum. Onlardan aldığım geri dönüşler, benim ne kadar doğru bir iş yaptığımı ve onların kalplerine dokunduğumu gösterdi. Kısa bir hikâyeden bahsetmek isterim.

Bir gün, sabahın erken saatlerinde sahil kenarında yürüyüşe çıkan bir yaşlı adam, kumsalda yüzlerce hatta binlerce denilebilecek denizyıldızı ile karşılaşır. Yükselen denizin acımasız dalgaları onları sahile atmıştır. Yaşlı adam, denizyıldızlarını görmezden gelemez. Hiç olmazsa kurtarabildiğim kadarını kurtarırım, düşüncesiyle denizyıldızlarını denize atmaya başlar. Onun bu telaşlı hareketleri sahilin öbür ucundan yürüyüşe başlayan bir genç adamın dikkatini çeker. Yaklaştığında yaşlı adama selam verir ve: “Böyle telaşlı telaşlı ne yapıyorsunuz?” diye sorar. Yaşlı adam, işine hiç ara vermeden soluk soluğa “Denizyıldızlarını okyanusa atıyorum.” diye cevap verir. Bu cevaba pek anlam veremeyen genç adam, tekrar sorar: Sizin yalnız başınıza gösterdiğiniz bu gayret sonunda ne değişecek ki? Yaşlı adam, karşısındaki genç adama anlamlı anlamlı baktıktan sonra eğilerek yerden bir denizyıldızı daha alır ve onu okyanusa fırlatırken şöyle seslenir: “Onun için çok şey değişecek!”