Cihan Şensözlü’nün Rotası

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Şimdiye kadarki tatilleriyle dünyada pek çok yer görme fırsatı bulan Cihan Şensözlü’ün rotası bu yaz ülkemizde gitme fırsatı bulamadığımız yerlere çevrilmiş.

Bu yaz için tatil planlarınız nelerdir?

Bu yaz dünyada yaşanan pandemi dolayısıyla tercihim tamamen Bodrum olacaktır. Güzel ülkemizin henüz deneyimleme fırsatı bulamadığım yerlerini deneyimleyip fikir sahibi olacağım. Yani keyifli bir yaz ayı beni bekliyor.

Unutamadığınız tatil anısı nedir?

Geçen sene tekneyle Porto Cervo’da Sardunya ve Capri adalarını gezdiğim yedi günlük tatilim çok keyifliydi. Kylie Jenner ile yan yana teknelerde tatil yaptık.

Tatile dair hayalleriniz nelerdir?

Benim için tatil dinlenme ve yeni yerleri keşif etmektir. Görmediğim yerleri görmeyi, oranın şartlarına göre tatil yapmayı çok severim. Salaş bir ada tatili de olur, şıkır şıkır bir Hawaii tatili de olur… Seneye Sidney’i görmeyi planlıyorum.

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri…

Türkiye’de kesinlikle yaz aylarında Bodrum ve Marmaris; kış aylarında ise dağlık bölgelerimiz; dünyada ise Seyşeller Adası ve New York favorimdir.

Bu yılki tatil bavulu favorileriniz…

Kısa şortlarım, güneş kremlerim, çapraz çantam ve tabii ki çeşit çeşit güneş gözlüklerim…

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil partnerleriniz kimler?

Benim kendi kalabalık çevremde tatil yapmaktan hoşlandığım evli, çift, arkadaşlarım var. Bekar tatillerinde de yakın arkadaşlarım vardır. Onlarla son iki senede yaptığım on altı günlük Fransa, İtalya ve İsviçre’yi kapsayan araba yolculuğum en keyifli tatillerim arasına girdi. Portofino, Antibes ve Como’nun da bu manada görülmesi gereken yerler olduğunu söylemek isterim.