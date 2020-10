Çığır Açan Proje: Capsule

Okuma süresi 7 dakika

Kargo gönderimi ve tesliminde kolay erişim sağlayarak kaliteli hizmet sunan Cargom Express’in sahibi Ümit Budak ile firması ve TÜBİTAK tarafından onaylanan başarılı projesi Capsule hakkında özel bir röportaj gerçekleştirdik.

İş hayatına başlama serüveninizden ve şu an yürüttüğünüz işlerden bahsedebilir misiniz?

Eğitimimi tamamladıktan sonra aile şirketimizin yönetimine geçtim. Aile şirketimiz; Ankara, Siteler’de bulunan orta ölçekli bir nakliye şirketiydi. Sitelerden, Türkiye’nin çeşitli illerine mobilya taşımacılığı yapmaktaydı. Daha sonraki yıllarda ülkenin farklı şehirlerinde, B2B Kanalında kargo hizmeti taşımacılığına başladık. Şu an yaklaşık otuz üç ilde, B2B Kanalında depolarımız ve transfer merkezlerimiz bulunmaktadır. Bütün depolarımızı ve transfer merkezlerimizi kendimiz yönetiyoruz. Son yıllarda artan e-ticaret hacimlerinden pay almak ve sektörümüze yeni bakış açıları ve inovasyonlar getirmek için B2C ve C2C kargolarını da taşıma kararı aldık.

Kargo sektörü ve çalışmaları hakkında neler düşünüyorsunuz?

Teknolojinin hayatımızda yoğun bir etkisi olduğunu ve dijital dönüşümün hız kesmeden devam ettiğini görüyoruz. Bu koşullarda her endüstrinin, iş modelinin ve şirketin var olan kalıplardan sıyrılarak gelişime ayak uydurması ve bu unsurlar çerçevesinde iş modellerinin evrimleşmesi gerekiyor. Gerçekten akılcı ve tüketici beklentilerine uygun çözümler üretmek yerine, ulusal bazda hizmet veren birkaç kargo şirketini incelediğimizde, daha önce denenmiş modelleri tekrar hayatlarına katarak günü çözmeye çalışıyorlar. Bunu örnekleyecek olursak yeni kampanyaya çıkan bir kargo şirketi, mahalle bakkalı ve kasabı ile anlaşarak kargonuzu en yakın esnafa teslim edebileceğini söylüyor. Burada da artık kişilerin ve ürünlerin gizliliği ortadan kalkmış oluyor.

Otonom kargo şubeniz Capsule’ün, AR-GE çalışmaları ve üretim süreci hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?

İş modelinizin; başarılı olmak istediğiniz sektörün DNA’sına uygun olup olmadığını, ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığını ve teknolojiyi yerinde kullanarak bugünden binlerce adım ötesine geçebilme potansiyelini size sunup sunmadığını değerlendirmeniz gerekir. Yapabileceğiniz iki şey var; ilki herkesin yaptığını yapmak ikincisi ise hiç yapılmayanı yapmak. Biz ikinci ve zor olan yolu seçtik. AR-GE yapmanın ne kadar zor olduğunu biliriz ama bu sefer en zoru başarmalıydık. Hiç denenmemiş hatta fikir olarak gündeme dahi gelmemiş bir şeyi yapacaktık. Hiçbir kargo firmasının sahip olmadığı bir mühendis kadrosu ile aynı çatıyı paylaşıyoruz. O dönemde on iki olan mühendis sayımız, bugün otuz kişilik dev bir teknoloji geliştirme ekibine dönüştü. İçerisinde; endüstri, makine ve bilgisayar mühendisleri olan geniş bir kadroya sahibiz. Fikri aramızda tartıştıktan sonra şehir dışında yaklaşık on beş günlük bir kampa girerek uzun ve kısa vadeli hedeflerimizi tespit ettik. Günde yaklaşık on sekiz saati bulan beyin fırtınaları gerçekleştirdik. Dert insana yol gösterir derler ama önemli olan yolu yürümekten vazgeçmemek. Yolda olan için umut var demektir. Ben ve ekibim için uzun bir yol görünüyordu. Yaklaşık yirmi dört aylık bir AR-GE çalışması sonucu “Capsule” ismini verdiğimiz otonom kargo şubesini tamamladık. TÜBİTAK tarafından onaylanan ve destek alan projemize, globalde geçerli olan birkaç değerli sertifika da eşlik etti.

İnsansız kargo istasyonu Capsule ne gibi avantajlar sağlıyor?

Standart bir kargo şubesinde sekiz personel çalışmaktadır. Onların yaptığı bütün işi otonom kargo şubemiz Capsule, tek başına yapmaktadır. Kargo kabulü, kargo hacim ve ağırlık alma, etiketleme, istifleme ve ödeme alma gibi kullanıcı işlem desteği sağlıyoruz. App Store ve Google Play üzerinden yükleyeceğiniz Capsule uygulaması üzerinden tüm kargo işlemlerinizi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Müşterimizin sisteminde oluşan sipariş veya gönderi verileri, Cargom Express sistemine otomatik olarak düşmektedir. Düşen bu bilgilerin varış merkezleri, iki sistem arasında çalışan Maps üzerinden direkt olarak oluşturulmaktadır. Tüketicilerimiz sistem üzerinden bu verileri kullanarak sevk sürecini başlatmaktadır. Capsule, yedi gün yirmi dört saat kargo teslim alma ve etme imkanı sağlamaktadır. Tüketicilerin en mağdur olduğu konulardan biri de kargolardaki hacim ve ağırlık alma kısmıdır. Bunun sonuçlarında da hatalı fiyatlandırma karşımıza çıkmaktadır. Biz bunu Avrupa’da merkezi bulunan birkaç sertifikasyon kuruluşuna onaylattık ve yüz binde bir hata payı ile ağırlık ve hacim ölçüsü yapıyoruz.

Buna ek olarak Capsule şubeye teslim edilen her gönderinin fotoğrafını da alıyoruz. Otonom kargo şubemizi ilk olarak alışveriş merkezleri, üniversite kampüsleri ve kamu kurumları gibi noktalara sonrasında ise nüfusun yoğun olduğu bölgelere kurmayı planladık. Capsule, iş yerinden izin ile kargo alma ya da evde saatlerce kargo bekleme dönemini de sona erdiriyor. Bir kargo şubesinde en az üç araç çalışmaktadır. Bazı şubelerde ise bu araç sayısı ona çıkmaktadır. Bizim operasyon planlamamızda ise bir araç, üç Capsule şubesine hizmet verecektir. Hem trafikteki araç sayısını hem de atmosfere gaz salınımını azaltmış olacağız. Bir kargo aracı günlük ortalama seksen ile yüz kargo işlemi yapabilirken Capsule tek başına üç yüz adet kargo işlemektedir. Biz, kargo lojistik sektöründe düne ait ne varsa unutmak ve unutturmak istiyoruz. Çünkü zaman çok değerli onu kime hediye ettiğimize dikkat etmeliyiz.

Günümüzde kargo dağıtımlarında birçok aksaklık ve hatalar yaşanıyor. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?

Aslında biraz önce de söylediğim gibi bizler sektör olarak yeni modeller üretmekte ve yetişmiş personel bulmakta zorlanan bir sektörüz. Bunun önüne geçmek yerine var olan iş modellerine küçük yamalar yapmaktayız. Fazla kurumsallaşmanın getirdiği korkaklıktan, yöneticiler hem kendilerini yenileyemiyor hem de çalıştığı şirketi yenilemek için çaba göstermiyor. Bunun sonucunda da ciddi bir müşteri memnuniyetsizliği ortaya çıkıyor. Aslında sorunun kendisinde olduğunu bildiği halde neden kargolar dağıtılmıyor ve zamanında gitmiyor diye alt tarafa baskı yapıyor. Bunun sonucunda insanları saatlerce evlere mahkûm ediyoruz. Kiminde belki önemli bir ilaç var kiminin ise mutlu bir günü ama biz bu günleri basiretsiz ve kendini yenilemeyen insanlar sayesinde beklemekle geçiriyoruz.

Cargom Express’in üretimine nasıl karar verdiniz?

Teknolojiden, değişimden, yatırımdan, üretim ve tüketimden bu kadar bahsedilirken biz de tüm parametreleri aydınlık, güzel ve doğru bir vitrinde sergilemek gerektiği düşüncesi ile sahip olduğumuz değerleri koruyarak ve yerel unvanımızı kullanarak, global bir isim verdiğimiz Cargom Express markası altında birleştik. Her geçen gün hizmet verdiğimiz illerin, müşterilerin, personellerin ve araçların sayısı arttı ve biz artık kabımıza sığamaz bir hale geldik. Sektöre yeni ve çok güçlü bir marka geldiğinin habercisi olduk bir anda. Taze ve genç markamız Cargom Express; hizmet kalitesi, referans müşterileri ve yeni projeleri ile ses getirmeye başladı.

Firmanız ve markanız için ileriye yönelik hedefleriniz nelerdir?

Müşteri beklentilerini çok iyi bilen bir ekibiz. Yazılımsal ve donanımsal teknoloji ile yapmaya devam ettiğimiz ve sürekli artan yatırımlar sonucu müşterilerimize, “Tailor Made” ayrıcalıklı bir hizmet sunmayı tasarlıyoruz. Markamızın hedefi; Türkiye’de en başarılı, dürüst, teknolojik, kolay kullanımına sahip, iyi hizmet sağlayan ve en bilinir kargo firması profiline ulaşarak ulusal bir hizmet sağlayıcısı olmak.