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Ceren Pakman Doğurgan Zihin Doğurgan Beden

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Röportaj

Ceren Pakman Doğurgan Zihin Doğurgan Beden

yazan:
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Tıbbi destek ile bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin duygusal zorluklarla baş edebilme konusunda oldukça kırılgan ve acemi olduklarını belirten Psikolog Ceren Pakman, tüp bebek tedavisinde psikolojik desteğin önemini aktarıyor.

Yaşamın en büyük mucizelerinden biri de bebek sahibi olmaktır. Haliyle de birçok çiftin en büyük hayali kendi minik mucizelerine kavuşmaktır; ancak, bazen leylekler işi biraz ağırdan alabiliyor. O zaman çiftler, küçük mucizelerinin hayata gelmesi için tıbbi destek sürecine girebiliyor. Bu konuda en yaygın tedavi yöntemi ise tüp bebek tedavisidir.

Tüp bebek tedavisi sadece biyolojik bir süreç olmanın çok ötesinde; kendinizle ilgili düşünceleriniz, eş ilişkiniz, sosyal ilişkileriniz, cinsel hayatınız, ekonomik kaynaklarınız gibi hayatınızın belli başlı alanlarında da dengenizi bozan, psikolojik açıdan sizi yıpratabilen uzun soluklu bir tedavidir.

Meslek hayatımda edindiğim tecrübelere dayanarak; tedaviyle bebek sahibi olma yolunda ilerleyen çiftlerin, tıbbi açıdan neredeyse bir doktor kadar uzmanlaşma sınırına yaklaşabilmelerine rağmen, duygusal zorluklarla baş edebilme konusunda ise oldukça kırılgan ve acemi olduklarını size rahatlıkla söyleyebilirim. Birlikte çalıştığım birçok çift, bebek sahibi olmakla ilgili yaşadıkları problemi hayatlarında karşılaştıkları en önemli kriz olarak tanımlamaktadırlar.

Tabii ki ilk aşamada asla ama asla unutulmaması gereken, tedavi süreci boyunca kendinizi bu tarz psikolojik bir “maraton”un içerisinde bulmanızın son derece doğal ve insani olduğudur. Boyunuzu aşan stres ve kaygı, benzer süreçleri yaşayan pek çok çiftin ortak noktasıdır.

Çiftler bu süreçte hem takipte oldukları doktorlardan hem de çevrelerinden en çok da “Aman stres yapma! Rahat ol!” tavsiyesini duyarlar. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki “Stresten uzak dur” tavsiyesi her zaman söylediği kadar kolay olmayabiliyor.

Merak Etmeyin Yalnız Değilsiniz

İşte tüp bebek terapisinin hayatımıza girdiği nokta tam da burası!  Bebek sahibi olma sürecinde duygusal olarak dengeli bir noktaya ulaşmanızı sağlayabilmek bu terapinin temel amacı olmakla birlikte; terapide sağlanan destek noktaları, kullanılan teknik ve metotlar, her birine burada detaylıca değinemeyeceğimiz kadar çeşitli ve kişiye özeldir.

Uzun yıllardır doğurganlık problemleri ile uğraşan çiftlerle yaptığım çalışmalar sonucunda edindiğim deneyimlerimi bilimsel bilgilerle harmanlayarak bu süreçteki eşlere yönelik; öğrenmesi, uygulaması kolay öneri ve egzersizlerle yer verilerek psikolojik destek rehberi niteliğinde “Benim de Bebeğim Olsun” adlı kitabı kaleme aldım. Aslında bu kitap yol gösterici olmasının yanında ortak duyguların da dile getirildiği bir paylaşım. Öyle ki bu kitabın tüm dijital platformlardan ulaşabileceğiniz şarkısı bile var!

Mucizelerin gerçekleşmesi dileğiyle…

Yuvama bir güneş doğsun,

Benim de bir bebeğim olsun

Zor görünse de ben başarabilirim

Pes etmem

Vazgeçmem

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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