Cemre Kemer Medina

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Sanatçı ve söz yazarı Cemre Kemer, anneliğin verdiği duyguları, doğumdan sonra hayatındaki değişiklikleri ve bebeği Karla’yla geçirdiği anlarıMAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Anneliği bir cümleyle anlatmanızı istesek, neler söylersiniz?

Gitgide büyüyen ve derinleşen bir aşk diyebiliriz.

Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir değişime uğradı? Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi oldu sizin için?

Hayatımı çok uzun süredir kendi düzenim ve disiplinim içinde yaşarken, bir anda bebeğimin saatleri, düzeni ve huzuruna göre değiştirdim. Sosyalleşmekten tutun, yediğime, içtiğime, uyuduğum uykuya kadar her şeye, onun doğrultusunda karar vermeye başladım. Evet, bir bakıma beklentim de bu şekildeydi; çok şaşırıp afallamadım, kendimi uzun bir süre bu şekilde yaşamaya hazırlamıştım. Tecrübe sahibi arkadaşlarımdan az çok bir farkındalığım vardı duruma.

Şu anki çocukların en büyük avantajı nedir sizce?

Bilgiye hızla ve kolayca erişebilmeleri bence.

Çocuklarınızın ismine nasıl karar verdiniz? Bir hikâyesi var mı?

Evet, bir hikâyesi var tabii ki; ama anlamı yüzünden tercih ettim diyebiliriz. “Karla”, özgür ve güçlü kadın demek. Bence bir kadın için en önemli başlıklardan biri bu olmalı, burası öyle bir dünya.

Çocuklarınızın kariyer planlamasına dahil olmayı düşünüyor musunuz? Yoksa kararı tamamen kendilerine mi bırakacaksınız?

Kariyer planlamasına dahil olmamayı isterim aslında; ama çok kontrol manyağı bir karakter olduğumdan burnumu sokmadan duramam gibi geliyor. Onun yerine karar vermem ama çaktırmadan, alttan alttan yönlendirme yapacağım kesin!

Beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız aktiviteler neler?

Akşamları banyosunu beraber yapıyoruz ve bu ikimizin de en sevdiği şeylerden biri diyebilirim. Şu an henüz çok küçük olduğundan çok fazla bir aktivitemiz olamıyor. Tabii, oyun oynamak gibi klasik şeyleri saymamaya çalıştım. Biraz büyüsün, o zaman durmayacağız.

Annenizden aldığınız ve sizin için önem taşıyan bir öğüt var mı?

“Hiçbir zaman büyük konuşma ve kimsenin eline bakma, kendin ayakta durmayı öğren.” Zaten bu benim için kulağıma küpe olan ve üstüne kendimi inşa ettiğim bir öğüt oldu.

İleride çocuklarınızın sizinle aynı mesleği yapmasını ister miydiniz?

Bilmem… Çok istemezdim herhalde… Güzel yanları olmasının dışında, herkesin eleştirisine açık bir sektör. Daha çok kendi dünyasında olsa huzurlu olabilir sanki; ama güzel yanı da çok olduğundan karar veremedim.

Bu süreçte evde birlikte yaptığınız aktiviteler neler?

Nasıl geçiyor bir gününüz?

Diğer soruya verdiğim yanıt gibi olacak bu. Tüm günü beraber geçiriyoruz; onun rutinini bozmadan, bol bol yemek kavgası verdiğimiz, oyun oynadığımız, yürüyüş yaptığımız bir gün oluyor. Biraz daha büyüyünce değişecek tabii.

Anneler Günü mesajınızı paylaşır mısınız?

Ben bu konuda henüz yeniyim ama her bebek ya da çocuk kendine özgü; doğru yapmaya, gelişerek yetiştirmeye çalıştıktan sonra hepimiz iyi anneleriz. Bu iş, sonsuz bir okul gibiymiş. Çok heyecanlı ve eğlenceli. Her günü ayrı macera olan bir okul. Anneler Günü’müz kutlu olsun…