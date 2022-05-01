En Son Davetler
Kategoriler
binicilik alisveris tenis opera dvd motor-sporlari bulten tiyatro kitap mag-new-york digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala video odul-toreni decotrend konser balo saglik kapak-konusu bakim defile trendy tercihler sanat mekan sergi stil tanitim etkinlik parti acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
blank
Başa Dön

Cemre Kemer Medina

blank
blank
blank
Röportaj

Cemre Kemer Medina

yazan:
4
Okuma süresi 3 dakika

Sanatçı ve söz yazarı Cemre Kemer, anneliğin verdiği duyguları, doğumdan sonra hayatındaki değişiklikleri ve bebeği Karla’yla geçirdiği anlarıMAG Okurlarıyla paylaşıyor.

 

Anneliği bir cümleyle anlatmanızı istesek, neler söylersiniz?

Gitgide büyüyen ve derinleşen bir aşk diyebiliriz.

Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir değişime uğradı? Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi oldu sizin için?

Hayatımı çok uzun süredir kendi düzenim ve disiplinim içinde yaşarken, bir anda bebeğimin saatleri, düzeni ve huzuruna göre değiştirdim. Sosyalleşmekten tutun, yediğime, içtiğime, uyuduğum uykuya kadar her şeye, onun doğrultusunda karar vermeye başladım. Evet, bir bakıma beklentim de bu şekildeydi; çok şaşırıp afallamadım, kendimi uzun bir süre bu şekilde yaşamaya hazırlamıştım. Tecrübe sahibi arkadaşlarımdan az çok bir farkındalığım vardı duruma.

Şu anki çocukların en büyük avantajı nedir sizce?

Bilgiye hızla ve kolayca erişebilmeleri bence.

Çocuklarınızın ismine nasıl karar verdiniz? Bir hikâyesi var mı?

Evet, bir hikâyesi var tabii ki; ama anlamı yüzünden tercih ettim diyebiliriz. “Karla”, özgür ve güçlü kadın demek. Bence bir kadın için en önemli başlıklardan biri bu olmalı, burası öyle bir dünya.

Çocuklarınızın kariyer planlamasına dahil olmayı düşünüyor musunuz? Yoksa kararı tamamen kendilerine mi bırakacaksınız?

Kariyer planlamasına dahil olmamayı isterim aslında; ama çok kontrol manyağı bir karakter olduğumdan burnumu sokmadan duramam gibi geliyor. Onun yerine karar vermem ama çaktırmadan, alttan alttan yönlendirme yapacağım kesin!

Beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız aktiviteler neler?

Akşamları banyosunu beraber yapıyoruz ve bu ikimizin de en sevdiği şeylerden biri diyebilirim. Şu an henüz çok küçük olduğundan çok fazla bir aktivitemiz olamıyor. Tabii, oyun oynamak gibi klasik şeyleri saymamaya çalıştım. Biraz büyüsün, o zaman durmayacağız.

Annenizden aldığınız ve sizin için önem taşıyan bir öğüt var mı?

“Hiçbir zaman büyük konuşma ve kimsenin eline bakma, kendin ayakta durmayı öğren.” Zaten bu benim için kulağıma küpe olan ve üstüne kendimi inşa ettiğim bir öğüt oldu.

İleride çocuklarınızın sizinle aynı mesleği yapmasını ister miydiniz?

Bilmem… Çok istemezdim herhalde… Güzel yanları olmasının dışında, herkesin eleştirisine açık bir sektör. Daha çok kendi dünyasında olsa huzurlu olabilir sanki; ama güzel yanı da çok olduğundan karar veremedim.

Bu süreçte evde birlikte yaptığınız aktiviteler neler?

Nasıl geçiyor bir gününüz?

Diğer soruya verdiğim yanıt gibi olacak bu. Tüm günü beraber geçiriyoruz; onun rutinini bozmadan, bol bol yemek kavgası verdiğimiz, oyun oynadığımız, yürüyüş yaptığımız bir gün oluyor. Biraz daha büyüyünce değişecek tabii.

Anneler Günü mesajınızı paylaşır mısınız?

Ben bu konuda henüz yeniyim ama her bebek ya da çocuk kendine özgü; doğru yapmaya, gelişerek yetiştirmeye çalıştıktan sonra hepimiz iyi anneleriz. Bu iş, sonsuz bir okul gibiymiş. Çok heyecanlı ve eğlenceli. Her günü ayrı macera olan bir okul. Anneler Günü’müz kutlu olsun…

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Röportaj

Pasion Turca organizasyonu ile Bilkent Otel’de izleyiciyle buluşan ve sahne yerine seyircinin arasında üç yüz altmış derece

Röportaj

Türkçe ve İngilizce olarak bireysel, kurumsal, aile ve çift terapileri veren Psikolog Hanife Koşar, ebeveynlerin çocuklarıyla kaliteli

Röportaj

Uzun yıllar boyu kanser ve kanser cerrahisiyle ilgilenen ve kendi kliniğinde tüm genel cerrahi operasyonlarını gerçekleştiren Prof.

%d blogcu bunu beğendi: