Cansu Melis Karakuş Hayallerini ve Rutinlerini Anlattı

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Best Model of Turkey 2014 birincisi güzel oyuncu Cansu Melis Karakuş favori tatil yerlerini, hayallerini ve rutinlerini MAG Okurlarına özel olarak cevapladı.

Bu yaz tatil planlarınız neler?

Çok da planlamadan, akışında geçiriyorum yazları genelde ama daha çok dinlendiğim, sakin tatilleri seviyorum. Annem Marmaris’te, kız kardeşim Bodrum’da yaşadığı için ailemle bol vakit geçiriyorum tatillerimde. Ara ara bir iki gün arkadaşlarımla Bodrum ya da Çeşme’de buluşup eğleniyorum da tabii. Bazen birkaç gün tekne tatillerimiz oluyor yine Marmaris, Göcek, Bodrum koylarında; ama çoğunlukla doğaçlama oluyor, dolayısıyla planlarım yok diyebilirim.

Unutamadığınız tatil anısı nedir?

İlk aklıma gelen; kız arkadaşlarımla çok eğlendiğim bir doğum günü tatilim var unutamadığım. Bir de en yakın arkadaşımla gece yarısı yarım saat içinde karar verip, bavul yapıp, bilet alıp gittiğimiz yurt dışı tatilimiz var yine çok mutlu olduğumuz. Tesadüflerle, çok şaşırdığımız bir sürü şey yaşamıştık; sürekli bir filmin içinde gibiydik.

Tatile dair hayalleriniz neler?

Benim mükemmel tatilim şöyle; dinleneyim, kitap okuyayım, yoga ve meditasyon yapayım, sevdiğim insanlarla kahkahalı masalarda yemekler yiyeyim, şarkılar söyleyelim, özgür hissedeyim, muhteşem manzaralar ve gün batımları izleyeyim.

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri?

Marmaris ve Muğla’nın ilçelerine, koylarına bayılıyorum. Atina ve Yunan adalarını çok seviyorum. Tabii daha gitmek istediğim çok yer var ama huzurlu ve mutlu hissettiğim yerler ailemin ve arkadaşlarımın olduğu yerler.

Bu yılki tatil bavulu favorileriniz?

Elbiseler, terlikler, güneş kremleri! Her zaman! Yazın gelmesine ve elbiseler giymeye bayılıyorum gerçekten.

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil partnerleriniz kimler?

Kız kardeşim Ceren, arkadaşlarım Gizem, Neşe ve köpeğim Alice.

“Bunu yapmadan tatilimi bitirmem” dediğiniz neler var?

Bir kitap bitirmek ve tek başıma kalıp bir iki gün kendime biraz vakit ayırmak.

Güzellik rutininiz nedir? Sizin için gündüz rutini mi gece rutini mi daha önemli?

Öncelikle tabii ki bol su içmek, cildi temiz tutmak, sabah akşam yıkamak, serum ve nemlendirici. Bunlar hem gece hem gündüz. Haftada iki ya da üç kere de peeling’le temizliyorum ama benim için en önemlisi yüksek faktörlü bir güneş kremi sürmeden gezmemek ve sık sık yenilemek. Dolayısıyla gün boyu dikkat etmem gerekiyor.

Cilt bakım rutininizin vazgeçilmezi nedir?

Temizleyici, serum, nemlendirici; hepsi önemli ama dediğim gibi en önemlisi yüksek koruma faktörlü güneş kremim.

Spor ve beslenmenin hayatınızdaki yeri nedir?

Yediklerime çok dikkat ettiğimi söyleyemem aslında ama yemeğe çok düşkün değilimdir. İki öğün yiyorum, çok da ağır şeyler yemiyorum. Tatlıyla da hiç aram yoktur. Spor çok önemli benim için. Fit görünmektense kendimi iyi ve sağlıklı hissetmek için çok önemli; hem beden hem zihin hem ruh olarak. Dolayısıyla yürüyüş, zamanım varsa kardiyo yapıyorum, bir de her gün ve her yerde bir şekilde zaman yaratıp düzenli yoga yapıyorum mutlaka.