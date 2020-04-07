Candan Varnalı’nın #evdekal Günlüğü

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CVS Lifestyle’ın kurucusu vizyonu, alçak gönüllülüğü, samimiyetiyle tanıdığımız Candan Varnalı da bu günlerini evde yaptığı verimli aktivitelerle değerlendiriyor…

Bir gününüz nasıl geçiyor?

Çok şükür, günlerim dolu dolu geçiyor. Her sabah meditasyon ve yürüyüş yapıyorum. Online aldığım dersler var, onların ev ödevlerini yapıyorum. Ev işi de baya vakit alıyor doğal olarak. Evde müzik hep açık. Tavsiyeyle seyrettiğim, özenle seçilmiş filmler var. Beni aşağıya çekecek hiçbir şeye, farkındalığım dahilinde, izin vermemeye özen gösteriyorum. Ayrıca sağda-solda faydası olacağına inanılarak yazılmış, ama aslında hiçbir faydası olmayan, manipülatif mesajları da hiç okumuyorum. Mümkün olduğunca sakin ve gücümde kalmak için çaba sarf ediyorum. Mucizelere çok inanırım. İnancımı kaybetmemek için dua ederim.

Bunların dışında yeni projelerim var. İşim için, onlar için çalışıyorum. Görüntülü gurup sohbetleri ile aile ve yakın arkadaşlarımı görüyorum. Sonra kitaplarım var. Akşamları her geçen gün artan online konserler var. Zaten “Survivor” hastası olduğum için çok mutluyum rahat rahat seyrediyorum. Daha ne olsun! Her akşam şükredip, hastalara şifalar dileyip uyuyorum.

Müzik, kitap, film önerileriniz nelerdir?

Filmlerde, dediğim gibi, biraz seçiciyim. İlla yeni olması gerekmez, bazen bir seyrettiğimi bir daha seyrederim. Bu ara Netflix’teki “The Spy” dizisini seyrediyorum. “After the Wedding”, realitelerimizi nasıl istediğimiz gibi yaratabileceğimizi anlatan “The Celestine Prophecy” ve Kim Novak’ın oynadığı 1955 yapımı “Picnic” filmleri de bu hafta seyrettiklerim.

Kitap birkaç tane birden var elimin altında: Kurtlarla Koşan Kadınlar, Clarissa P. Estes; Hippi, Paulo Coelho. Bir de daha önce bir türlü okuma fırsatı bulamadığım Elif Şafak’ın Aşk’ını başucuma koydum.

Sevdiğiniz bir yemek tarifini bizimle paylaşabilir misiniz?

Tabii ki, çok kolay. Benim çok sevdiğim bir böreğim var.

Paçavra Böreği

Malzemeler:

-2 yufka didiklenip parçalanacak

-3 yumurta çırpılmalı

-Bir orta boy kaseyi dolduracak kadar peynir (Ben genellikle beyaz peynir ezme, rende kaşar yada rende gravyer kullanıyorum, ama siz elinizde ne varsa kullanabilirsiniz)

-1 kg’a yakın light süt

Yapılışı:

Peynir yumurta ve sütü iyice karıştırıyorum, sulu püre kıvamı oluyor. Oval bir Pyrex’i biraz yağlıyorum ve parçalanmış yufkaları koyuyorum. Üzerine karışımı boşaltıp, elle, iyice karıştırıyorum. Sonra çatalla düzeltip üzerine tekrar çekmesi için bolca süt döküyorum. Yufkalar sütü emdiği sürece süt ilave edebilirsiniz. Sonra da sıcak fırına 200 derecede üzeri kızarana kadar bırakıyorum. Şişiyor ve tam peynir sufle gibi oluyor! Kolay, çabuk, doyurucu…

Bu süreçten sonra ilk yapmak istediğiniz şey nedir? Nereye gitmek ne yapmak istersiniz?

Vallahi şu anda “Nasıl birlik oluruz?”, “Birbirimizi nasıl daha fazla severiz?”den başka bir planlama yapmıyorum desem yeridir. Sağlık olsun… Değişim neler getirecek, bilemiyoruz. Bu süreçten nasıl fikirlerle çıkacağız, bilemeyiz. Aslında bu günlerde çok heyecanlı bir değişim-dönüşüme şahit oluyoruz…

Kendinizle baş başa kaldığınız bu süreç size nasıl bir katkı sağladı?

Kendime ne kadar az zaman ayırdığımı farkettim. Kontrol edebildiğimi zannedermişim… Bazen kahkahalarla gülüyorum bu duruma. Evrenin durun dediğini düşünüyorum. Bir yavaşlayın! Siz anlamadınız, ben size anlatayım dedi. Hepiniz eşitsiniz; önce birbirinizi sevin, saygı duyun, farkına varın, şükredin ve mucizelere tanık olun! Bir de farkında olmadan ne kadar lüzumsuz bir tüketimin içerisinde olduğumuzu farkettim.

Benim aldığım mesaj ve dersler böyle…

Herkese şifa dolu, farkındalığı yüksek, sevgi dolu günler diliyorum.