Buse Terim Bahçekapılı -Volkan Bahçekapılı

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BT Moda kurucusu ve Influencer Buse Terim Bahçekapılı, eşi Volkan Bahçekapılı ile tanışma hikâyesini ve Sevgililer Günü’nün anlamını paylaştı.

Tanışma hikâyenizi dinleyebilir miyiz?

2008’de Almanya – Türkiye maçı öncesinde arkadaşlarla bir araya gelmiştik. Arkadaş grubu içinde onların vasıtasıyla tanıştık. İlk görüşte aşk diye bir şey varsa bizimkisi de öyleydi.

Sizce aşk nedir? Aşkınızı nasıl ifade edersiniz?

Her geçen gün üzerine koyarak biriktirdiğin, hiç eskimeyen varlığım diyebilirim. Beraber büyürken büyüttüğümüz, hem iyi hem kötü günde başımı yasladığım, yaslandığım, heyecanlandığım, birlikte yaşlanma hayalleri kurduğum ve bana her gün şükrettirenin adıdır Aşk yani Volkan….

Sevgililer Günü’nde aldığınız en unutulmaz hediye neydi?

Aldığım hediyelerden çok eşimin bana yazdığı notlar, sürprizli mektupların yeri bende ayrı.

Sevgililer Günü’nün sizin için anlamı nedir?

Elbette sevdiğinle geçirdiğin her gün özeldir. Ama ben tüm özel günleri seviyorum. Sevdiklerine onları ne kadar çok sevdiğini söylemek, hatırlamak için bahane olarak görüyorum. Üstelik çok da güzel bir bahane..

En romantik aşk yolculuğunuzu hangi ülkede gerçekleştirdiniz?

Evlilik teklifi aldığım Como – İtalya’da. Ben moda haftası için Milano’ya giderken Volkan da bana sürpriz yaparak benimle gelmişti. Havaalanından Milano’ya hareket ettiğimizi düşünürken kendimi Como’da bulmuştum ve orada helikopter turu yaparken bana evlenme teklif etmişti. Geçirdiğim en romantik aşk yolculuğuydu.

14 Şubat için planınız nedir?

14 Şubat’ta birkaç arkadaşımızla birlikte uzun zamandır merak ettiğimiz Çanakkale’de bir otele gitmeyi planlıyoruz.

Sizce özel bir randevu için en iyi kıyafet tercihi nedir?

Hem çok abartmamak hem de özenli ve şık olmak önemli. Skinny bir jean, güzel bir stiletto üzerine şık bir ceket, içine crop top veya klasikten şaşmadan gardırobun olmazsa olmazı siyah bir mini elbise tercih edilebilir.

En çok hangi mekânları romantik buluyorsunuz?

Son bir yıldır en romantik yer tabii ki evimiz. Şaka bir yana ikimizin zevkleri ortak olduğu için baş başa boğaz manzaralı, sevdiğimiz yemekleri yiyeceğimiz her mekân bizim favori mekânımız olabilir.

En sevdiğiniz romantik film hangisi?

Tartışmasız, “Notebook”filmi.