Burcu Tandoğan

yazan: MAG 29

Burqu markasının kurucusu, başarılı girişimci Burcu Tandoğan, favori tatil destinasyonlarını ve anılarını anlatırken MAG Okurları için bu yılki planlarına değiniyor.

Bu yaz tatil planlarınız neler?

Kızlarla Mykonos tatil programım var. Önce her sene tercih ettiğim yerlere gider, yaz sezonunu açar, sonra keşif için yeni tatil lokasyonları seçerim. Bu sene de yine her yaz olduğu gibi arkadaşlarımla önce Mykonos, sonra ailemle güney Fransa’ya gideceğim. St. Tropez çok sevdiğim bir tatil bölgesidir.

Unutamadığınız tatil anısı nedir?

Tatiller hep güzel anılar biriktirmek için aslında fırsatlar. Bu yüzden her biri benim için çok önemli ama spesifik söyleyecek olursam aklıma Ritz Carlton’un Evrima isimli cruise gemisi geliyor. İki ay evvel Karayipler’i bu gemiyle gezdim. Her sabah başka bir adada uyandım, hatta kimisi kendi başına bir ülke olan küçük adalar… Gerçekten çok güzel bir deneyimdi. O kadar etkilendim ki yeni koleksiyonuma da Evrima adını verdim.

Tatile dair hayalleriniz neler?

Kesinlikle konforsuz ve plansız tatil yapmayı sevmiyorum. Hayallerimde her zaman hava durumu birinci önceliğim olur. Sonra tabii ki iyi bir otel ve keşfedeceğim bolca restoran… Yemek yemek benim için bir tutku, bu yüzden işimi şansa bırakmam, restoran rezervasyonlarımı önceden yaparım. Hayallerimde her zaman konforlu olmak var.

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri hangileri?

Sezonuna göre kış aylarında Miami, California; ama yaz sezonu benim için Avrupa demek. İtalya’yı çok severim, özellikle Forte dei Marmi, Capri, Amalfi Positano; ayrıca güney Fransa’da Cap Ferrat, St. Tropez, Cannes. Son olarak St. Barths Adası ve Kyoto favorilerimden. Türkiye için de Bodrum diyebilirim.

Bu yılki tatil bavulu favorileriniz neler?

Kendi markam Burqu’dan çok giyiniyorum. Basic tişörtlerimin hepsi yüzde yüz organik pamuk atletler, çok rahat ediyorum. Oversize sweatshirt serin yaz akşamları için… Kesinlikle beyaz mini elbise çok severim, çok fresh ve dinamik gösterir. Kendimi içinde iyi hissederim. Spor giyinmeyi sevdiğim kadar kendi markamdan gece için çok fazla elbise seçeneğim var. Açıkçası bu benim için çok daha rahat oluyor. Bu yüzden kimi Burqu kıyafetler favorim. Onun dışında kombin yapmayı sevdiğim taşlı terlikler bu yaz tercihim. Artık bavuluma tamamen terlik koyuyorum. Arkası kapalı, yüksek ayakkabılar yerine daha cool ve bacağı uzun, güzel gösteriyor. Düz renk giyinmeyi sevdiğimden, arada çanta veya ayakkabılarda pırıltı çok seviyorum. Takı çok seviyorum ve bavulumda mutlaka Nomadic State of Mind hasır ip terliklerim vardır. Tek bir kişi değilim. Yerine ve zamanına göre bohem bir kadından çok, çekici, şık bir kadına dönüşebilirim.

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil partnerleriniz kimler?

Eşim Bertan, babam, Gizem ve Zuhal en yakın tatil partnerlerim. Gizem Londra’da, Zuhal İstanbul’da yaşıyor. Bu yüzden çok hızlı plan yapabiliyoruz. Bir de spontane olan tatillerimizde, Amerika’da yasayan yabancı arkadaşlarım var. Noeli ile Miami’de her buluştuğumuzda onunla Amerika’da seyahat ediyoruz. On seneden fazladır aynı tarihlerde Amerika’da buluşup plan yapıyoruz. Londra’da Olia en yakın partnerim; onunla da Londra ve Avrupa’da çok seyahat ediyoruz. Bir de New York’ta yasayan arkadaşım Melek var, onu da söylemeden geçemem. Bu yıl güney Fransa’da o ve eşiyle buluşacağız.

Gardırobunuzun olmazsa olmazı nedir?

Kesinlikle spor kıyafetlerim, iş için takım elbiseler ve ceketi çok seviyorum. Düz, beyaz, rahat ayakkabılar, beyaz atlet tişört çok kullanırım. Bir denim, bir tişört, yüksek topuk ayakkabı her zaman benim tarzımı yansıtır. Geceleri mini elbise kullanırım; Burqu mini elbiseler kurtarıcım. Bir de, küçük bir şapka koleksiyonum var.

Gece ve gündüz nasıl giyinmeyi tercih ediyorsunuz?

Kesinlikle düz renk kullanmayı hem vücuduma hem tarzıma çok yakıştırıyorum. Abartı makyaj veya dikkat çeken tonlarda giyinmeyi sevmem. Onun yerine şık bir minik çanta veya taşlı parlak ayakkabılar her zaman daha zarif gösteriyor. Gece kombinlerinde, takının daha ön planda olduğu kombinleri severim. Özellikle cuf takılar, büyük yüzükler, o gece abartısını alıp daha cool bir görünüm sağlayabilir. Küpe tercih etmem, daha cool takılarla kombin yapmayı seviyorum.

Favori moda ikonunuz kim? Neden?

Günümüzde Rosie Huntington’ın tarzını çok klas buluyorum. Geçmiş ikonlardan ise Jane Birkin inanılmaz bence, hâlâ eski kombinlerine bakıp ilham alıyorum.

Multidisipliner bir girişimci olarak pek çok başarıya imza attınız. Peki, yakın zamanda ve uzun vadede yeni neler var?

Burqu markası yurt dışında büyümek isteyen bir marka. Dolayısıyla Birleşik Krallık pazarında aktif olarak uzun süredir çalışıyorum. Kısa bir süre önce buradaki ilk mağazamızı açtık. Çok da özenli bir davetle buradaki lokal müşteriler ve Türk takipçilerimizi ağırladık. Önümüzde, basın ağırlıklı özel bir davetimiz daha olacak. Bu gerçekten çok gurur verici. Hedeflerimde önce Londra’da şubeleşmek, ardından Amerika’da Burqu markasının adını duyurmak var. Bu tempo devam ederken ayrıca yurt dışında yatırım turu görüşmelerim devam ediyor. Marka kurucusu olarak kendimi her alanda daha çok geliştiriyor, sektörde is gelişimine önem veriyorum.