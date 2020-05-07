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Burcu Şendir ile Anneler Günü

Röportaj

Burcu Şendir ile Anneler Günü

yazan:
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Okuma süresi 2 dakika

Cemiyet hayatının sevilen simalarından Burcu Şendir çocuklarıyla geçirdiği keyifli günlerini ve anne olmanın mutluluğunu MAG okurlarıyla paylaşıyor.

Anneliği bir cümleyle anlatmanızı isteseydik neler söylerdiniz?

Annelik bence bu dünyadaki en güzel duygu ve bunun üstü yok.

Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir değişime uğradı? Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi oldu sizin için?

Anne olmakla birlikte hayatımdaki en büyük değişiklik eskiden kendim için yaşarken ve tek başıma kararlar alırken, artık çocuklarım için yaşamaya başladım. Beklentilerim zaten hayatımın değişeceği yönündeydi.

Şu anki çocukların en büyük avantajı nedir sizce?

Şu anki çocukların en büyük avantajı teknolojiyle çok iç içe olmaları ve her türlü imkana sahip olmaları.

Çocuğunuzun kariyer planlamasına dahil olmayı düşünüyor musunuz? Yoksa kararı tamamen kendilerine mi bırakacaksınız?

Büyük kızım Duru seneye üniversite planlaması yapıyor. O yüzden bu aralar hep konuştuğumuz konu onun  kariyer planlaması. Beraber karar veriyoruz, ama bu konuda kızımın isteğine saygı duyuyoruz.

Beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız aktiviteler neler?

Kızımla zaten arkadaş gibiyiz her şeyi konuşabiliyoruz. Alışverişe beraber çıkmaktan çok keyif alıyor. Oğlumla da film izlemekten ve kek yapmaktan çok keyif alıyoruz.

Annenizden aldığınız ve sizin için önem taşıyan bir öğüt var mı?

Annem dünyadaki en mükemmel anne olduğu için bütün öğütleri benim için çok değerli.

 İleride çocuğunuzun sizinle aynı mesleği yapmasını ister miydiniz?

Ben çocuklarımın kendi seçecekleri mesleği yapmalarını isterim. Benim mesleğimi yapmak isterlerse de saygı duyarım.

Bu süreçte evde birlikte yaptığınız aktiviteler neler? Nasıl geçiyor bir gününüz?

Bu süreçte evde çok fazla aktivite yapıyoruz. Mesela resme başladık. Birlikte resim yapmaktan çok keyif alıyoruz. Beraber spor yapıyoruz. Mutfakta da bana yardım ediyorlar.

Anneler Günü mesajınızı paylaşır mısınız?

Başta annem olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutlarım.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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