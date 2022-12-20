Burcu Çetinkaya ile Özel Yılbaşı Röportajı

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Tarzını çok beğendiği Tepe Home’dan birbirinden renkli süslemeler ve hediyeler seçen ünlü ralli pilotu ve televizyon sunucusu Burcu Çetinkaya, yılbaşının aslında sevdikleriyle beraber olmak için bir vesile olduğunu belirtiyor ve 2023’ü Fransa’da karşılamaya hazırlanıyor.

Yılbaşı gecesini en çok nasıl ve nerede kutlamayı seviyorsunuz?

Yılbaşı benim için sadece bir vesile. Yani yeni hayaller kurmak için, sevdiklerimle beraber olmak için, paylaşmak için. O yüzden en çok evde kutlamayı seviyorum. Kalabalık sofralarda, güzel nostaljik müzikler dinleyerek, mümkünse şömine başında.

Unutamadığınız, sizde en çok iz bırakan yılbaşı kutlamanız hangisiydi?

İki sene önce arkadaşlarımla ve çocuklarımızla Fethiye Kayaköy’de kaldığımız kiralık bir evde geçirdik tüm aralık ayını, yılbaşını. Doğanın içinde çok keyifli, bende iz bırakan bir yılbaşıydı. Bir başka sene alt komşum ve dostlarımızla evde kutladık, balkonda ateş yaktık, gitar çaldı arkadaşımız ve şarkılar söyledik, çocuklar oynadı, bizler sohbet ettik.

Bu seneki yılbaşı planınız nasıl? Nerede ve kimlerle kutlamayı düşünüyorsunuz?

Bu sene Fransa’da olacağız; yine dostlarla, yine evde olmak niyetimiz. Normalde televizyon seyretmeyi çok sevmem ama yılbaşında çok keyifli programlar oluyor, yılbaşında nadiren televizyon da seyrediyorum.

Yılbaşı gecesi için makyaj tercihiniz nasıl olur?

Makyaj tercihim hep aynı, doğal bir göz makyajı seviyorum. Belki ek olarak kırmızı dudak kalemi.

Bu yılbaşı gecesi için nasıl bir kombin düşünüyorsunuz?

Bu yılbaşı kot üzerine renkli bir bluz giymek istiyorum; ama benim için o gün içimden ne gelirse, onu giyiyorum. Çok da önceden planladığım bir şey değil aslında.

Yeni yılı karşılamadan önce gerçekleştirdiğiniz bir ritüeliniz var mı?

Aslında sadece yeni yılda değil, arada sırada yapmayı sevdiğim bir şey; ama yeni yıl da buna güzel bir motivasyon oluyor. Kendime “Şu ana kadar değiştirmek istediğim neler var?”, “Kendimde neyi eleştirip, neyi onaylıyorum?”, “Hayaller çok önemli. Şu anda hangi hayaller var benimle, kalbimde?”, “Hangi hedeflerim var bu sene için?” sorularını sormayı seviyorum. Bir kağıda yazıp, bir sonraki yıl duruma bakmayı da seviyorum. Söz uçar, yazı kalır ya…

2023’e dair bir yeni yıl mesajı alabilir miyiz?

Savaşların, öfkenin, hırsların azaldığı, insanların birbirlerine, doğaya, hayvanlara daha sevgi ve saygı dolu olduğu, çocukların yüzlerinin güldüğü, nasıl evimizi tertemiz tutmaya özen gösteriyorsak, doğaya daha da özenli olduğumuz, yapaylığın ve maddi yarışların yerini kalbi paylaşımlara, doğallığa bıraktığı bir dünya hayali ve duasıyla hoş geldin demek istiyorum 2023’e. Bir de 2023’te çok özlediğim ralli ile yeniden buluşmak.