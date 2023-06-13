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Burak Yamantürk Babalar Günü Özel Röportajı

Röportaj

Burak Yamantürk Babalar Günü Özel Röportajı

yazan:
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Kızı Mercan ile birlikte hayatı iyi yönde değişen ve artık daha sabırlı bir insan olduğunu belirten oyuncu Burak Yamantürk, baba olmanın kendisinde uyandırdığı hisleri MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Baba olduğunuzda ilk hissettiğiniz şey neydi?

O anı net hatırlamak zor. Ne hissettiğini bile anlayamıyorsun. Sanırım huzur en baskını.

Baba kavramını tek bir cümleyle tanımlayabilir misiniz?

Sonsuz kaygı ve sevginin aynı potada erimesine şahitlik etmek.

Genelde birçok erkek, baba olmadan önce baba olmaktan korkar. Sizin çekinceleriniz var mıydı?

Tabi kii! Yok diyen yalan söylüyordur.

Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti?

Daha sabırlı bir insan olmayı öğrendim.

Mercan ile yapmaktan en keyif aldığınız aktivite nedir?

Yemek yapmak ve yemek. İkimiz de yemek yapmayı ve yemeyi çok seviyoruz.

Çocuğunuz ile arkadaş gibi mi yoksa baba-çocuk çizgisinin keskin olduğu bir iletişimi mi tercih ediyorsunuz? İlişkiniz nasıl?

Şu an hiçbir çizgimiz yok. Sadece aşk var. İleride ikisinin sağlıklı bir birleşimi olması için çabalıyorum.

Çocuğunuzun, kariyerini oluşturma sürecini düşündünüz mü hiç? Tercihlerini tamamen kendisine mi bırakacaksınız?

Daha bir buçuk yaşında olduğu için hiç düşündüğüm bir konu olmadı bu açıkçası.

Bugüne kadar aldığınız en güzel Babalar Günü hediyesi nedir?

Mercan’ın kendisidir.

Babalar Günü için iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?

Özge ve Mercan’a beni baba yaptıkları için teşekkür ederim.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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