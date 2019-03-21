Bulvar Loft “Yeni Ankara”nın Sembolü

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Levent Loft ve İncek Loft’un ardından Akfen İnşaat’ın üçüncü temalı konut projesi olan Bulvar Loft, bulunduğu coğrafi konum, üniversitelere ve kentin yeni yaşam alanlarına olan yakınlığı nedeniyle adeta yeni bir Ankara’nın yaratıldığı İncek Bölgesi’nde yeni bir cazibe merkezi oluyor.

Ankara’da, konutun altın üçgeninde; Çayyolu, Bilkent ve İncek semtlerinin ortasında yeni bir yaşam merkezinde yer alan Ankara Bulvar Loft, özellikle Anaokulları, İlkokullar, Liseler ve Üniversitelere olan yakınlığı ile dikkat çekiyor.

Toplam 6 blokta, 16 farklı daire tipi bulunan projede; 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 olmak üzere, brüt 66 m2 ile 350 m2 aralığında değişen toplam 822 adet konut bulunuyor.

Bir konut projesinden çok daha fazlasını vadeden Bulvar Loft, peyzaj alanları, sosyal hayatı canlandıracak sosyal donatı ve ticari alanları ile tüm Ankaralıların yeni buluşma mekânı olmayı hedefliyor.

Projede neler var?

Öne çıkan mimarisi ve sosyal olanakları ile keyifli bir hayatın kapılarını açan Bulvar Loft Farklı sosyal aktivite alanları sayesinde, sakinlerini değişik spor dallarıyla tanıştırarak yeni hobiler edinebilme imkânı sunuyor. Fitness center, kapalı yüzme havuzu, güneşlenme terası, açık satranç, basketbol sahası, boccia sahası gibi sosyal donatı alanlarına sahip Bulvat Loft’ta aynı zamanda; hobi odası, cep sineması, güneş bahçesi, fire pit alanları gibi insanların sosyal hayatına renk katan aktivite alanları da bulunuyor.

Yaklaşık 10 bin m2‘lik alanda konumlandırılan ticari alanlarda; gurme restoranlar, eczane, kuru temizleme, mağazalar ve butik marketlerin yer aldığı bir yaşam merkezi bulunuyor. Toplam 31 adet ticari alanın bulunduğu Bulvar Loft’ta ticari alanın ortasındaki bölümde yaklaşık 600 metrekarelik etkinlik alanı bulunuyor ve bu alana bakan sokağın sağ ve sol cephesinde birbirinden farklı gurme restoranlar yer alıyor.

Bulvar Loft’ta, Akfen İnşaat’ın yeşile, doğaya ve çevreye verdiği önemin de göstergesi olarak, proje içerisinde yer alan türlü ağaçlar ve bitkiler sayesinde metropol kirliliğinden uzak, yeşile doymuş bir yaşam sunuluyor.