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Buğra Toplusoy Babalar Günü Özel Röportajı

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Röportaj

Buğra Toplusoy Babalar Günü Özel Röportajı

yazan:
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Şu ana kadar aldığı en güzel Babalar Günü hediyesinin kızı olduğunu belirten iş insanı Buğra Toplusoy, baba olduğu anki duygularını, kızıyla iletişimini ve hayatındaki değişiklikleri MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Baba olduğunuzda ilk hissettiğiniz şey neydi?

Talia’yi ilk kucağıma aldığımda bütün hayatım gözümün önüne geldi ve yeni bir hayata başladığımı hemen anladım. Çok ilginç bir şekilde daha önce hiç hissetmediğim bir sevgi yüklendi beynime ve kalbime; kelimelerle anlatmak inanın çok zor.

Baba kavramını tek bir cümleyle tanımlayabilir misiniz?

Dünyanın en zor ama en güzel duygusu. 

Genelde birçok erkek, baba olmadan önce baba olmaktan korkar. Sizin çekinceleriniz var mıydı?

Vardı, hem de çok fazla vardı ama şu an o korkuların ne kadar gereksiz olduğunu görüyorum.

Kendi babanızın size davranışıyla sizin Talia’ya karşı tutumunuzu kıyasladığınızda gördüğünüz en büyük fark nedir?

Babamla hemen hemen aynı yaşlarda baba olduk. Çocukluğumda babamla çok güzel bir ilişkim vardı ve jenerasyon farkını hiç hissetmedim. Talia’nın da bu farkı hissedeceğini sanmıyorum. Doktorundan okuluna, her anında yanında olmaya çalışıyorum. 

Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti?

Risk almaktan korkar oldum, özellikle iş hayatımda adımlarımı çok daha dikkatli atmaya başladım. Herkese, her şeye karşı çok daha affedici ve duygusal bakar oldum. 

Talia ile yapmaktan en keyif aldığınız aktivite nedir?

Talia da benim gibi tam bir deniz hastası. Her hafta sonu teknede zaman geçiriyoruz, birlikte yüzüyoruz. Orlando’ya yakın olduğumuz için Disney, Legoland gibi parklara gidiyoruz. Biz de Talia’yla çocuk gibi eğleniyoruz. 

Talia ile arkadaş gibi mi yoksa baba-çocuk çizgisinin keskin olduğu bir iletişimi mi tercih ediyorsunuz? İlişkiniz nasıl?

İki tarafı da uçlarda yaşamak istemem. Kızımın bana her şeyi anlatacak kadar yakın olup aynı zamanda babası olarak saygı duyduğu bir ilişkiyi tercih ederim. Şu anda öyle zaten. Evde olduğumda tepemden inmiyor, çok büyük aşk yaşıyoruz ama her çocuk gibi yaramazlık yaptığında benim sadece bakmamla ne demek istediğimi anlıyor.

Çocuğunuzun kariyerini oluşturma sürecinde nasıl bir etkiniz var? Tercihlerini tamamen kendisine mi bırakıyorsunuz?

Bunları düşünmem için çok erken ama temennim, onun mutlu olacağı mesleği yapması. İster sporcu olsun, ister iş insanı; her kararına saygı duyarım ama yeteneklerini keşfetme konusunda ona yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım ki mutlu olacağı kariyeri seçerken yeteneklerinden faydalansın. 

Bugüne kadar aldığınız en güzel Babalar Günü hediyesi nedir?

Geçen yıl bir yaşında olduğu için hediye almadım, o yüzden bugüne kadar aldığım en güzel hediye kızım.

Paylaşmak istediğiniz bir Babalar Günü mesajı var mı?

Tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum. Tüm baba olmak isteyenlere nasip olmasını diliyorum.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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