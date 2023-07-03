Bodrum’da Doğru Yatırım GYG Bodrum Gayrimenkul AŞ

yazan: MAG 25

Proje geliştirme, pazarlama, ekspertiz, gayrimenkul müşavirliği gibi pek çok hizmetleri bulunan GYG Bodrum Gayrimenkul AŞ kurucusu Umut Önder Altıntaş ve ortağı Gökmen Yüzbaşıoğlu, Bodrum’daki trendleri ele alarak sektörü değerlendiriyor.

Bodrum’daki gayrimenkul sektörü hakkında ne düşünüyorsunuz?

Türkiye’nin parlayan incisi olan Bodrum, hem yerli hem de yabancı yatırımcılardan yoğun ilgi gören bir yer. İlginin de getirmiş olduğu gayrimenkul sektöründeki hareketlilik, görmezden gelinemez bir hal aldı. Bunda uluslararası marinaların, lüks turizmin ve şehir hayatından uzak olması gibi etkenlerin payı oldukça büyük.

GYG Bodrum Gayrimenkul AŞ olarak Bodrum’daki faaliyet alanlarınız neler?

Proje geliştirme, gayrimenkul yönetimi, varlık yönetimi, yatırım projeleri, ticari yatırım projeleri, arsa yatırım projeleri, uluslararası yatırım, mimari proje danışmanlığı, kira getirili gayrimenkul tasarrufu, VIP gayrimenkul, lüks konut, VIP yat satış ve kiralama hizmetleri gibi birçok uzmanlık konumuz bulunmaktadır.

Hangi hizmetleri veriyorsunuz?

Birçok hizmetimiz bulunmaktadır. Başlıca; pazarlama ve satış, proje geliştirme, ücretsiz ekspertiz ve gayrimenkul müşavirliği diyebiliriz.

Pazarlama stratejileriniz neler?

Sosyal medyanın gücüne inanan bir ofisiz ve bunun dünyaya açılan bir kapı olduğunun farkındayız. Bu sebeple bütün sosyal medya hesaplarımızda portföyün sponsorlu paylaşımları yapılarak büyük kitlelere ulaşıyoruz. Profesyonel fotoğraf, drone ve sanal tur çekimi ile görünürlüğü arttırmanın yanı sıra gayrimenkulü geziyormuşçasına hizmet sunarak detaylı sunum yapıyoruz. Bunlara ek, projelerimizin açık davet organizasyonlarını gerçekleştirerek pazarlama stratejimizi desteklemekteyiz. Doğru satış ve pazarlamanın tek yolu, her portföyü özen ve titizlikle çalışarak profesyonel hizmet sunmaktan geçer.

Bodrum’daki gayrimenkul satış trendi hakkında yorumlarınız neler?

Bodrum, yerli ve yabancı yatırımcıyı tek paydada buluşturan evrensel bir bölge durumunda. Yaz sezonunun da gelmesi ile gayrimenkul satış ve pazarlamaları hız kazandı. İstatistik ve veri analizi birimimizin her ay hazırlamış olduğu satış raporları ile takipteyiz. Konum ve sosyal donatıları ile yatırımcıların gözdesi olan Bodrum’da satış trendinin yükselerek devam etmesini öngörüyoruz.

Sizce gayrimenkul yatırım ve danışmanlığı için tercih edilmenizin sebebi nedir?

Gayrimenkul yatırımlarında güvenilir, size zaman ve para kazandıracak, tecrübe ve bilgi birikimi sayesinde pek çok yanlışı sizin adınıza doğruya çevirerek gücünüze güç katacak bir çözüm ortağına ihtiyacınız olacak. Alışılmışın dışında sunmuş olduğumuz satış ve pazarlama hizmetlerimizin yanı sıra Türkiye’nin en dinamik gayrimenkul liderlerinden oluşan ekibimizle yerel ve uluslararası pazarlarda yatırımlarınızın en üst seviyede değerlendirilmesine yönelik çalışıyor, 7/24 kesintisiz hizmet sunuyoruz.

Yatırım yapmanın doğru bir zamanı var mıdır?

Doğru zamandan ziyade, doğru yatırım vardır. Profesyonel ekibimiz ile sunduğumuz hizmetler sayesinde ekonomik parametre ve çevresel faktörlerin etkisi altında kalmadan, kazanan ve kazandıran yatırımlar yapabilirsiniz.