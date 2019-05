Okuma süresi 3 dakika

Farklı perspektiflerden ilklere imza atmayı başaran, çocukların hayata geçirdiği ilk çocuk müzikali olma özelliği taşıyan Biz Canavarız Çocuk Müzikali, seyircilerini karşılamaya devam ediyor. We Are Monsters’ın uyarlamasını Biz Canavarız Çocuk Müzikali olarak hayata geçiren Didem Baylan ile müzikale ve gelecek projelerine dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Kendinizden biraz bahseder misiniz? Didem Baylan kimdir?

Trompet sanatçısı olarak Hacettepe Konservatuarı’nda yetiştim ve erken yaşlardan itibaren çok aktif bir trompetçi olarak birçok televizyon programında ve konserde trompet çaldım. CSO ve diğer senfoni orkestraları ve operalarda görevlendirildim. Okulu bitirmeden çok fazla sahne deneyimi kazandım. Bu sırada TÜTAV’da uzun yıllar dansçı olarak sahne aldım ve tiyatrolarda da çalıştım. Daha sonra Bilkent MSSF’de doktora programına başladım ve orkestrada görevlendirildim. İlgilenmem gereken 4 çocuğumla birlikte de bir süre aktif olamadım.

Trompet sanatçısısınız ve kariyerinizin bir döneminde oyunculuk yaptınız. Sanatın içinde biri olarak müzikal alanına geçmeye nasıl karar verdiniz?

Aslında bu konudaki eksiği fark ettim diyebilirim. Birçok okul, kendi içinde müsamere yapıyor ya da müzik ve dans okulları sene sonu gösterisi gerçekleştiriyor. Fakat bu üç sahne disiplinini çocuklarımızın alabileceği, eğlenebileceği bir platform yok. Ben de çocuklarımdan sonra iki film çektim ve bir dizide oynadım. Oyunculuk ve prodüksiyon algım çok gelişti. Hepsini birleştirmek ve bu platformu hayata geçirmek istedim.

New York Çocuk Müzikal Festivali 1.’si We Are Monsters Müzikali’nin uyarlaması olan Biz Canavarız Çocuk Müzikali, birçok yönden Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyor. Bu müzikalin hayata geçme sürecinden biraz bahseder misiniz?

Bir müzikal sahnelemeyi kafama koyduğum an, önce yazmak istedim; fakat vakit dardı. Ben de araştırmalarım sırasında bir müzikalin konu ve anlatımıyla 1. olduğunu okudum ve sinopsisini ben de çok beğendim. Farklılıklarınız ne olursa olsun, birlikte yaşamanın güzelliğini anlatıyordu ve karakterler canavar ırklar olmasına rağmen oyun günceldi. Youtube’da ünlü olmaya çalışan insanlar, canavarların kabarelerini çekmeye çalışıyorlardı. Her yönden çok güzel mesajlar vardı oyunun içeriğinde. Ben de senaryoyu geliştirdim ve farklı sahnelere böldüm. Bizzz olarak da bir şeyler ekledik.

Çocukların hayata geçirdiği ilk çocuk müzikali olma özelliğini taşıyan Biz Canavarız Müzikali birçok yönden yeniliklere imza atıyor. Bu müzikali farklı kılan şeyler nelerdir?

Öncelikle sahne projelerinde oyuncular çocuklar için sahne alır. Biz Canavarız Müzikali bir ilk çünkü oyuncular çocuk ve bu dijital sahne tekniklerinin de aktif kullanıldığı ilk müzikal projesi. Oyuncularımı seçmedim çünkü herkesin bir konuya ve duruma yeteneği var. Yeter ki istesin. Ben de çocuklarımı gözlemledim ve kendilerini rahat ifade edebilecekleri rollere yerleştirdim.

Bu oyunun hayata geçirilmesini sağlayan Bizzz Company’den ve Trompet prodüksiyondan bahseder misiniz?

Bizzz Müzikal Topluluğu çocuk oyunculardan oluşuyor; fakat oyuncu yaş aralığımızı çok genişleteceğiz. Trompet Prodüksiyon, benim tüm bu projeler için kurduğum firma. Ancak oyuncularımıza ve onları bana inanarak her provaya getiren arkadaşlarıma, aralarından bana her konuda yardım eden dostlarıma, müzikalde olmasalar bile bana destek veren kıymetli insanlara bir isim vermek istedim. Çünkü bu yola başladığımızdan beri oyuncularım azimleriyle, Bizzz’i destekleyenler de gönüllü olarak inanılmaz şeyler başardılar bile…

Gelecek dönemde benzer projeleriniz olacak mı?

Aklımda çok fazla proje var. Hepsini zamanla gerçekleştirmek ve bir turne organize etmek istiyorum.