Bir Hayali Gerçekleştirmek

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Chef Bro’s’un ünlü şefleri Faruk ve Mehmet Gezen, dünyanın kendilerini tanımasındaki başarılarının altında yatanları anlatırken, yeni “karamelize soğanlı hamsi dolma” tariflerini MAG Okurları için veriyor…

Başarılarınız ve ününüz günden güne artıyor. İki kardeş olarak birbirinize katkınız var mı? Siz bu tanınırlığı nasıl elde ettiniz?

Kesinlikle iki kardeş olarak çok iyi anlaşıyor ve birbirimizin eksik yönlerini tamamlıyoruz. Bu yola çıktığımız ilk günden beri birbirimizle sürekli fikir alışverişi yapıp projeler çizdik. Bu projeler üzerinde çalışarak başarı hayalleri kurduk, işin sonucunda da başarılı olup çok geniş kitlelere ulaştık.

Sosyal medyaya adım attığınız ilk anı hatırlıyor musunuz? O zamanlar böylesine bir kitleye ulaşacağınızı tahmin ediyor muydunuz?

Sosyal medyaya ilk adım attığım zamanlar sayfamda eş, dost ve arkadaşlar vardı. Yani sayfayı bireysel olarak kullanıyordum, paylaşımlarımı en fazla yüz kişi beğeniyordu. Yaptığım yemeklerin fotoğraflarını paylaşmaya başladığım zaman işin rengi yavaştan değişti. İkinci dönüm noktası da, yaptığımız yemekleri video halinde paylaşmak oldu. Diğer kullanıcıların keşfet sayfalarına bu şekilde düştü ve kısa sürede takipçilerimiz artmaya başladı. Sonrasında art arda TV programlarına konuk olduk.

Mutfağınızdaki yeni tarifler aklınıza nasıl geliyor?

Mesleğe önce et üzerine başlamış olmamız, mutfak konusunda sulu yemek, hamur işi gibi birçok alanda bilgi sahibi olmamız ve bu bilgileri de balık üzerinde denemek, yeni tarifler ortaya çıkartmamızda etkili oluyor. Tabii işin en temelinde de yılların tecrübesi ve işimize olan sevgimiz yatıyor.

Daha önce çalıştığınız mekânlardan ayrılıp Chef Bro’s’u açmaya nasıl karar verdiniz?

Bizler çalıştığımız iş yelerlerini her zaman kendi mekânlarımızmış gibi sahiplenerek başarıya ulaştırmaya odaklıydık. Öyle ki herkes o mekânları bizim sanıyordu. Chef Bro’s sürecinin başlamasında da pandemi etkili oldu. Pandemi gibi zor bir süreçte mekânlar kapanırken biz risk alıp Chef Bro’s’u açmak için yola çıktık. Hatta yakın çevremizde, doğru zaman olmadığı düşüncesine birçok kişi vardı; ancak, biz risk almamız gerektiğinin farkında olarak hareket edip krizi fırsata çevirmeyi başardık.

Balık tutmak için siz de denize açılıyorsunuz. Yakaladığınız en unutulmaz deniz canlısı hangisiydi?

Her ikimiz için de denize açılmak, balık yakalamak ve suya dalıp su altını araştırarak farklı türlerdeki canlıları gözlemlemek en sevdiğimiz aktivite. Her fırsatta balık tutmak için farklı şehirlere gidiyoruz. Alp Kırşan ile birçok kez balığa çıkma şansımız oldu. Yakaladığımız seksen kilogram üzeri dev orkinoslar çok heyecan verici olsa da, en heyecan verici ve unutamadığım deniz canlısı, çıplak el ile yakaladığım ahtapotlar oldu. Ahtapotlar sıra dışı yaşamları, kusursuz kamufle yetenekleri, üç kalpleri ve vantuzları ile tat alabilme gibi birçok farklı özelliğe sahip olan muhteşem canlılar.

Çokça tercih edilen tarifiniz, menü içeriğiniz hangisi? Chef Bro’s’u ziyaret edenlere mutlaka ne tatmasını önerirsiniz?

Menümüzde birçok farklı tarifimiz bulunmakta ama bunların içinde en çok sevilen ve tercih edilen tarifimiz, spesiyalimiz olan “Zinnur”. Zinnur, dışında kalamar ve levrek kıyması olan; içindeyse karamelize soğan ve cheddar peynirli özel bir lezzet. İsmi de, ilk olarak bu yemeği yaptığım misafirimin isminden geliyor.

Misafirlerimize her zaman tadım menüsü öneriyoruz. Özellikle ilk kez gelenlere; domates, soğan ve özel sosu ile servis ettiğimiz Bros salatamız, olmazsa olmazların başında geliyor. Sıcaklardan ise Zinnur, balık simit, çıtır kadayıflı karides, ahtapot ızgara, kalamar dolma, mantarlı lagos ve o günün balığından yaptığımız farklı bir lezzete de şans vermelerini öneririm. Misafirlerimizin her geldiklerinde daha farklı lezzetler ile karşılaşmaları için, sabit bazı ürünler dışında diğerlerini sürekli güncelliyoruz ve yeni tarifler ekliyoruz.

Ufukta yeni projeler var mı?

İlk hedefimiz ve projemiz İstanbul’a ikinci şubeyi açmak olsa da, hayalimiz Chef Bro’s’u bir dünya markasını haline getirmek.

Chef Bro’s’un kısa sürede bu kadar başarılı olması ve haftalık rezervasyon ile çalışmasını nasıl özetliyorsunuz? Bu ilginin sosyal medya ile bağlantısı var mı?

Sosyal medyanın insanlara ulaşma aracı ve bu konuda etkili olduğu gerçeği gözler önünde; fakat sosyal medya o insanları sadece bir kez bizimle tanıştırabilir. Geldiklerinde kayda değer bir lezzet ve kalite göremezlerse tekrar gelmeleri imkânsız olur. Biz iki kardeş olarak yirmi yıllık mutfak ve işletmeci geçmişimizle bunu başardığımızı ve restoranımıza yansıttığımızı düşünüyoruz. Haftanın üç ya da dört günü gelen çok sayıda müdavimimiz mevcut. Yoldan geçerken gelen bir müşteri bile mutlaka tekrardan lezzetlerimizi tatmaya ve yeni lezzetleri keşfetmeye geliyor.

Karamelize Soğanlı Hamsi Dolma Tarifi

Malzemeler

1 kg kılçığı alınmış hamsi

3 adet büyük baş soğan

Bir miktar mısır unu

Tuz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

İki yemek kaşığı soya sosu

Bir yemek kaşığı krema

Yapılışı

Soğanları ince ince doğrayıp bir tavada, hiç yağ koymadan, rengi kahverengi olana kadar, arada karıştırarak kavuruyoruz. Soğanlar rengini aldıktan sonra soya sosunu ve kremayı ilave edip ocaktan alıyoruz. (Soya sosu tuzlu oluğu için soğana başka tuz atmıyoruz.) Hamsileri çok az tuzladıktan sonra unluyoruz. Bir tabağa çiçek şeklinde diziyoruz. Bir tatlı kaşığı harcı ortasına koyup hamsileri kapatıyoruz. En üstünü de, açılmasın diye iki hamsi ile kapattıktan sonra tavaya yağı koyup hamsi dolmaları çift taraflı kızartıyoruz. Kendi zevkinize göre sunumu yapıp güzel bir yeşil salata eşliğinde tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.