Beyza Aksöz Tasarım Atölyesi

yazan: MAG 15

Projelerini, bütünü oluşturan tüm öğeleriyle müşterisine özel olarak tasarlayan İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı Beyza Aksöz, önem verdiği konuları ve değerlerini anlatırken, özgün tasarımlı son projelerinin ayrıntılarını aktarıyor…

Her yeni projede; müşteri profilini, mekânı ziyaret edecek ve kullanacak kitleyi, işverenin taleplerini ve beklentilerini kapsamlı şekilde analiz ediyoruz. Kime servis vereceğimizin bilincinde olarak tasarımlarımızı geliştirmemiz, işlerimizi hep memnuniyetle sonuçlandırmamızı sağlamıştır ki bizim sektörümüzde yüzdeye vurduğumuzda mimar ve müşteri ilişkisinde memnuniyet ibremiz çok yüksektedir. Projeyi ele alırken en önem verdiğimiz konu, daima özgün tasarımlar ortaya çıkarmamızdır.

Beyza Aksöz Tasarım Atölyesi, Ümitköy’de, cadde üzerinde bir binanın teras katında, ziyaretçilerimizin müzeye benzettiği bir tasarım ofisi; aynı zamanda sanat atölyelerinden oluşan bir stüdyodur. Tasarımcı, mimar, sanatçı, illüstratör, zanaatkârlardan oluşan; farklı disiplinleri buluşturan bir ekibiz. Multidisipliner bir tasarım ofisi olma özelliğimiz, yaptığımız her işte gözlemlenir.

Yine, sanat ve zanaatı birleştirme prensibimizle yaptığım iki projeden bahsetmek isterim. Bir görsel; Mehtap Özdoğan için yaptığımız yazılım ofisine ait. Ofisin kullanım amacına uygun bir hikâye anlatmaya çalıştık. Yazının insanoğlunu kökleriyle buluşturması gibi, yapıyı temelden taşıyan kolonlara sanatsal dokunuşlar katmak istedik. Günümüz teknolojisinin dijital yazı dili olan 1 ve 0’ları ile, tarihin sembollerle oluşturulmuş yazı dili arasında bir zaman geçidi düşledik. Zamanın lineer akışına bir gönderme yaparak, bugünden geçmişi kurcalayan değil, geçmişten bugüne sır perdesini aralatır bir görselle bir yırtık açtığımız izlenimini yarattık. Çivi yazılarını işlediğimiz kolonun üzerinde bir kesi ile, içerden bir dijital yazının çıkışını resmettik. Orhun Kitabelerinden alıntıladığımız, müşterimiz için de anlamı olan bir paragrafı, horasan kili üzerine çivi yazısı yöntemiyle, yani çekiçle işledik. Mimari, sanatla birleştiğinde eşsiz olur.

Bir başka yazılımcı müşterimiz ve aynı zamanda çok iyi bir koleksiyoner olan Erdal Yılmaz için de hem hobi alanı olarak kullanacağı, hem misafirlerini ağırlayacağı, aslında bir kişisel müze tasarladık. Yine bolca mozaik, kurşundan dökülen askerler, modern zaman epik film kahramanlarının maketleri; Waterloo Savaşı’nın resmedildiği bir seramik işçiliği; zeminlerde Star Wars filminin ana karakterlerinin işlendiği ve aylarca üzerinde çalıştığımız mozaikler. Koleksiyonerin yıllarca topladığı parçaları sergilediğimiz, uzunca bir zaman üzerinde çalıştığımız bu işin tasarımlandırmasını ve projelendirmelerini tamamlayıp, uygulama aşamasında devam etmekteyiz. Bu modern müze ve aynı zamanda hobi ofisine ait görsellerden bazılarını görebilirsiniz.

Uzun zamandır konut projelerinde, özellikle Ankara’da bir tıpatıplaşma gözlemlediğimiz için, ikiden fazla konut işini aynı anda almıyoruz. Tasarıma bize ait donanım, estetik ve sanat bilgisinden bir katkı yapma arzumuz var ki bu arzunun en büyük düşmanı da taklittir. Kendi adıma gururla söyleyebilirim ki, tasarımın tam anlamıyla hakkını vererek çalışan bir tasarımcıyımdır. Özgünlüğü ticari risk olarak görmem ve cesur bir girişimciyimdir. Ofisimden çıkan hiçbir tasarımda birbirini takip eden işlerimi göremezsiniz. Ana prensibimiz, işimizde otantik bir kimliğe ulaşmak ve ezber bozmak olduğundan tasarımlandırmaya uzun zaman harcıyoruz. Bizim işvereni anlamamız, isteklerini estetik ve fonksiyon ekseninde birleştirmemiz ve imza değeri olan bir işle sonuçlandırmamız için konut projelerinde müşteriyle ilişkimizde çok zaman alan bir denge var. Bu alanda müşterimizin beğeni ve bütçesi doğrultusunda tasarım ve sanatın iç içe geçtiği konutlar tasarlamaya gayret ettiğimizden, bizim işimizi gerçekleştirirkenki paramatrelerimiz oldukça fazlalaşmış oluyor. Bu sebeplerle belirli bir kapasitede yapabiliyoruz.

Sanatçı ve zanaatkârlarla çalışarak tasarımlandırdığımızı bilen müşterilerimiz, iç mimarisi bitmiş mahallerinde de bizden “make up” adını verdiğimiz hizmeti alıyorlar. Yaşanan konutlarda, ticarethanelerde mekânın genel dokusunu değiştirmek ve güçlendirmek, zenginleştirmek üzere danışmanlık ve uygulama desteği veriyoruz.

Mimarisi tamamlanmış, yaşanır hale gelmiş konutta önce keşif yapıyoruz. Ardından müşterimize; sanatçılara ve zanaatkârlara uygulatmak üzere tasarımı bize ait olan ürünler sunuyoruz. Sanatçının kendisi ile birlikte çalışarak mekâna özel tasarlanan eserler yaptırıyoruz. Bu eserlerin uygulaması da, tasarımdan başlayarak montaja kadar devam eden süreçte, anahtar teslim olarak bizim sorumluluğumuzdadır. Yaptığımız işlere göz atıldığında; kendi kültürümüze ait el işçiliklerini, el sanatlarını yaşatmak için keyifle gereken gayreti gösterdiğimiz görülür. Burada da örneklerini göreceğiniz fotoğraflardan biri, Binsesin Sitesi’nde bulunan, mimarisi bir meslektaşım tarafından tamamlanmış bir konutta, bizim yön verdiğimiz sanatsal dokunuşlar için bizden make-up hizmeti alan bir müşterimizle çalışmalarımızdan. İstanbul’un 1940’lardaki siluetini mozaikle duvara uygulattık. Özellikle mozaikle çalışırken, birçok sanat tarihçi, restoratör akademisyenle de hem tanışma hem çalışma fırsatı buluyoruz. Bu da işimizin en keyifli geri dönüşlerinden diyebilirim.