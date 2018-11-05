Beymen’den Yeni Sezona Merhaba

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Beymen Kavaklıdere mağazasında gerçekleşen 2018-2019 Sonbahar – Kış Kadın Koleksiyonu defilesini ve ardından aldığımız backstage görüntüleri ile Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili’nin koleksiyondan MAG Okurları’na özel yorumlarıyla kombin seçimlerini sizlerle buluşturuyoruz…

Sonbahar-Kış Koleksiyonu mimari yapılardan esinlenerek Barok ışıltılarla ihtişamlı bir görünüm sunuyor.

Romantik kırmızı ve bordo tonlarının pembe yağlıboya çiçek deseniyle kurutulmuş gül katmerlerini anımsattığı koleksiyonda, büyük gardenya çiçek deseni maskülen takımlara, modern resimlerden esinlenen acı kahverengi fırça deseni ise saten ipek elbiselere zarif ve feminen bir hava katıyor. Sonbaharın renkli manzaralarından ve sıcak tonlarından esinlenen sofistike tasarımlar, zarif işçilikleriyle lüksün yalın ruhunu ifade ediyor.

Bu sezon Beymen Collection Kadın Koleksiyonu’na yeni dahil olan “Loungewear Koleksiyonu” ise, uzun hırkalarla kombinlenen gecelik, şort atlet takımları ile evde ya da dışarıda giyilebilecek feminen görüntüler sunuyor.