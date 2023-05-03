Beliz Acıpayamoğlu İlhamınız Coachella’da

yazan: MAG 9

Dünyanın en büyük festivallerinden biri olan Coachella’nın, yeni moda ve güzellik akımlarının onaylandığı bir yer olduğu belirten Moda Tekstil Tasarımcısı Beliz Acıpayamoğlu, festival trendlerini ele alarak kombin tavsiyeleri veriyor…

Coachella için nasıl mı giyinilir? Coachella’dan ilham alıp günlük hayatımıza nasıl mı aktaracağız? Buyurun, beraber değerlendirelim.

Festival o kadar çok moda trendine sahip ki konuşacak çok şey var aslında. Coachella, Amerika’nın California eyaletinde, 1999’dan beri düzenlenen bir müzik festivali ancak, müzikten çok moda festivaline dönüştü diyebiliriz artık. Bu sebeple, katılan ünlüler oldukça fazla. Coachella, yeni moda ve güzellik akımlarının onaylandığı bir yer, gelenek haline geldi. Aynı zamanda bir geçit töreni, açık hava podyumu oldu. Müzik yıldızları, dünyanın her bir yerinden katılan ünlüler, blog yazarları vs. bu festivali bekliyor.

En iyi arkadaşlarınızı kapın ve Coachella’ya kovboy şapkası, şort ve kovboy çizmeleriyle katılın. Bu yıl Coachella’da bohem görünüm oldukça etkiliydi. Yapay elmaslı, püsküllü, tüylü şortlar. “Denim on Denim”, yani kot üstüne kot trendleri de oldukça sık görüldü.

Işıltılı pantolonlar; basic crop’lar ya da braletler ile güzel kombinlenmiş. Boyfriend ve kargo pantolonlar günümüzde oldukça trendken Coachella’da bunun etkileri çok belirgindi. Bu pantolonları saten korseler ile kombinleyen festivalciler dikkatimi çekti. Doğru kombin. Korse üstler, bu yılın en sıcak trendi haline geldi. Kadınlar için en sevdiğimiz Coachella kıyafetlerinden bazıları her zaman kısa bir üst ve eğlenceli bir alt parça olmalı. Bu alt parça ışıltılı, tül, tığ işi, metalik, denim, file, dantel, kısa, uzun, midi, şort, etek, pantolon; her şey olabilir. Yeter ki eğlenceli olsun. Dümdüz bir renk giyinebilirsiniz fakat Coachella’nın sırrı bu düz renkleri de eğlendirmek. Nasıl mı?

Örneğin; renk ve kumaşlarınızı simli seçebilirsiniz. Kadınlar bu festivalde ve her yerde parlamalı. Coachella’ya çok ince ve nefes alabilen kıyafetler seçmelisiniz. Tül kumaşlar bunun için ideal. Kıyafetlerinize dahil edebileceğiniz en dikkat çekici trendlerden biri kesinlikle batı trendi olmalı. Örneğin; kısa bir alt tercih ettiyseniz bu, kovboy çizmesi olmalı ya da kovboy şapkası.

Dökümlü elbiseler, trençkotlar, yırtmaçlı etekler, cep detaylı şortlar, bikiniler, pareolar, püsküllü detaylar, güneş gözlükleri vs. oldukça geniş yelpazede bir “moda” festivaliydi. Her tarza uygun pek çok stil vardı. Bazen bol elbiseler, dar bir elbise kadar gizemli olabiliyor.

Coachella’da giyilecek en iyi ayakkabılar, ayaklarınızı rahatsız etmeyecek, tüm gün dans etmenizi sağlayacak spor ayakkabılar veya çizmelerdir. En popüler üç ayakkabı:

ï Siyah Dr. Marten çizme

ï Beyaz Converse spor ayakkabı

ï Beyaz kovboy çizmesİ

Kadınlar için en sevdiğim detaylardan biri, modaya uygun bandanalar. Bandanaları bluz olarak kullanan çok detay görüldü bu sene de. Tığ işi takımlar, fırfırlı, katmanlı etekler, pantolonlar fotoğraflarda çok etkileyici görünüyor, tercihiniz olabilir. Bandana detayını bu görünümle kombinleyebilirsiniz.

Coachella için metalik takımlar çok tercih edilmiş. Sokak stilinde de bu sene çok karşılaştım. Çok etkileyici durduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Coachella’ya katılacaksanız gece için kot ceketlerinizi yanınıza almayı unutmayın. Size kolay bir Coachella kombin fikri verebilirim. Mini etek ve grafik desenli crop tişörtler, kovboy çizmesi, püsküllü çanta ve büyük, ışıl ışıl takılar. Öne çıkmak için yüzünüzün ışıltısını ve saçınızın ışıltısını unutmayın. Yüz mücevherleri ve metalik parıltılar bu sene de festivalin olmazsa olmazıydı. Günümüzde hâlâ bu detayları kombinimize eklediğimiz yerler oluyor. Aksesuarlar ve şapkalar, görünümünüzü yükseltmek için her zaman harika bir fikirdir.

Erkeklerin kot üzerine file gömlekleri, kargo pantolonları, desenli gömlekleri, püsküllü ceketleri oldukça konuşuldu.

Kadınlarda en sevdiğim kombinler pembe olanları ve taşlı, parıltılı kelebek büstiyerler. Bu festivalin top rengi pembe olmuş bence ve kesinlikle kelebek etkisi. Benzersiz bir kıyafet yaratmak için ilhamı kendi tarzınızla karıştırmayı unutmayın. Kıyafetinizden emin değilseniz, Coachella’nın güncel moda yeri olduğunu unutmayın. Yazdıklarımı, görselleri fikir olarak alın ve kombininiz için ilham olmasına izin verin.