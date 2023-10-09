Beliz Acıpayamoğlu: Eklektik Moda Yani Karma Desen Modası

yazan: MAG 59

Klasik, bohem, retro demeden, renk ayırmaksızın tüm tarzların bir araya getirilebildiği “eklektik stili” ele alan Moda Tasarımcısı Beliz Acıpayamoğlu, bu tarza dair ipuçları veriyor.

Adı tam üstünde, bu moda tamamen karma bir görünümden adını almıştır. Zıt kutupların bir araya gelmesiyle oluşan bu moda akımı yaratıcı ve cesur tasarımlar ile besleniyor. Farklı, iddialı ve çılgın.

Tüm farklı desenlerin, kumaşların bir arada kombinlenebildiği farklı bir moda akımı. Aslında bu akımı üstünüzde kurgulamak oldukça zor olsa da, alakasız tüm renkler ve desenleri gelişi güzel giydiğinizde bu tarza çoktan ayak uydurmuş olursunuz. Kesinlikle uyumlu olmanız gerekmiyor.

Eklektik modasının yaratıcısının kim olduğunu merak ediyorsanız hemen söyleyeyim; Anna Piaggi.

Yıllarca Vogue (İtalya)’un editörlüğünü yaptı. Bu tarzıyla çılgın bir görünüme sahip olan Piaggi “moda ikonu” ilan edildi.

Bu karma giyim tarzının en sevdiğim özelliği içinde bol renk ve desen olması. Dantelin deriyle, zebranın puantiyeyle, kemerlerin renkli çoraplarla bir arada kombinlendiği ilginç ama eğlenceli bir stil.

Eylül ayında gerçekleşen New York Moda Haftası’nda, sokak stilinde bu tarz görünümlere şahit olduk. Uyumsuzluk içinde uyumluluk olarak söyleyebiliriz bu tarzı. 21 Ekim’deki Fashion Week gününde (Haliç Kongre Merkezi) bu stile oldukça rastlayacağımızı düşünüyorum.

Aynı zamanda eklektik kombinler için Paris Moda Haftası’na da göz atmayı unutmayalım.

Farklılık her zaman güzeldir, hayatınızın moda mottosu bu olsun…