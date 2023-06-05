Beliz Acıpayamoğlu 2023 Yaz Trendleri

yazan: MAG 23

Her yazısıyla MAG Okurları için trendlerin nabzını tutan Moda-Teskstil Tasarımcısı Beliz Acıpayamoğlu, hem erkek hem kadın giyimde bu yılın plaj ve yaz modasına ışık tutuyor.

Bu yaz sezonunun trendlerini yazıyorum, bu yazımda yararlanabileceğiniz önemli bilgiler var.

Yaz denince gözümüzde canlanan her detay enerji dolu olmaz mı sizce de? Renkler, desenler güneş ile birlikte canlılığı ön plana çıkartıyor. Aksesuarlarımız bile yaza ayak uydurup hareketleniyor.

Plaj Giyim

Sahilde ya da havuz başında 2022 yazında tercih ettiğimiz çoğu trend parçaları saklayın, birçoğunun hâlâ modası geçerli. Plaj giyimde simler, fırfırlar, püsküller, sade modeller hâlihazırda reyonlarda yerini almaya başladı. Mayo, bikini, pareo, elbise ve aksesuarlarda üç boyutlu gül detayları bu sene oldukça beğenilmekte. Sade bir tasarıma gül detayını kendiniz bile yerleştirebilirsiniz. Oldukça ilgi çekici.

Çiçek

Bunun yanında 70’lerin parlak renkleri, çiçek desenleri, Hawaii figürleri bu yaz bize eşlik edecek. Farklı dokulardaki kumaşlar bizi alışılagelmiş mayo ve bikinilerin dışına çıkarıyor.

Cut Out

Benim iki senedir hayatımdan çıkaramadığım cut out kıyafetler, mayokiniler, bikiniler hâlâ son derece tercih sebebi. Kendine güvenen kadınların başrolünde oldukça rastlayacağımız modeller arasında.

Fırfır

Bu sezonun olmazsa olmazları arasında fırfırlar yine çok seviliyor. Sanıyorum yirmi senedir nerede fırfır detaylı mayo ve bikini görsem hemen alırım. Ruhumu çok yansıtan bir detay olmasıyla birlikte feminen ve flörtöz bir dokunuş katıyor.

Yüksek

Bacak boyunuzu uzatmak istiyorsanız size ufak bir tüyo; bu yazın da trendleri arasında olan yüksek kesim bikini altlarını tercih edin. Hem bacaklarınız daha uzun hem de beliniz daha ince gözükecek.

Örme

El emeği göz nuru görünümler için bu sene de çeşitler var. Gerek mayo ve bikinilerde, gerek kıyafetlerde, gerekse çanta ve terliklerde örme modeller gündemimizde. Renklerle birleştiğinde fazlasıyla dikkat çeken bir görünüm sağlıyor.

File

Her parçaya uyarlanmaya başlandı, çünkü çok yakışıyor. Bizi eskiye götürüp günümüzde nasıl modern bir algı yarattığına dikkat çekiyor. Özellikle plaj kıyafetlerinde benim çok tercih ettiğim bir ayrıntı.

Plajda kimileri sadelik tercih ederken kimileri ise dikkat çekmek ister. Bunun arasında kalmayı tercih edenler de olabilir. Hepimizin tercih edebileceği aksesuarları merak ediyorsunuz, biliyorum. O zaman dikkat!

Bel ve vücut zincirleri bu yazın da popüler plaj takılarından. Geçmişte kullandığımız rengârenk boncuk takılar yine gündemde. Eğlenceli bir yaz sezonu bizi bekliyor. Halhal asla vazgeçmediğimiz yaz aksesuarımız, onu yine plajlarda bileklerde göreceğiz. Hatta gümüş renkler, çift bilekte kullanımlara da rastlayacağız. Altın tonlardan vazgeçemiyorsanız merak etmeyin çok fazla kullanılacak.

Gözlük ipleri, saç boncukları rengarenk görünümleriyle yaza ekstra enerji katacak. Her yaz başı başlayan ve bitmeyen düğün, nişan, mezuniyet gibi davetlerde ise mekân durumuna göre kıyafetlerimizi seçmeliyiz. Mekânın ağırlığına göre şekillenmesi gereken kumaşlara da dikkat edilmeli. Örneğin; bir kır davetinde daha rahat, şifon tarzı uçuşan ya da mini modeller tercih edilmeli. Abartı bir kıyafet tercih ettiyseniz, aksesuarlarınız hafif ve sade olmalı. Bu sezonun trendlerinde straplez ve tek omuz modeller vitrinlerde. Sade bir şıklık için halter yaka tercih edebilirsiniz. İki parça belden kesik abiye modeller de son derece beğenilenler arasında. Ben günlük şıklıkta bile bu modeli çok tercih ediyorum. Canlı renkler ve soft renkler bizimle. Renk skalamız yine oldukça geniş.

Bu yaz organik pamuk, bambu, keten gibi doğal kumaşlar çok tercih edilecek. Günlük kombinlerimizde, yaz sıcağında yırtık ve delikli tasarımlar fazla göz önünde olacak gibi. 2023 yazında doğayı yansıtan desenlerle çok karşılaşacağız. Özellikle elbiselere bu desenler daha çok yakışıyor.

Bu yaz bu kombinler ile büyük ve renkli aksesuarların (hasır şapkalar, takılar, saç aksesuarları vs.) kullanılacağı konuşuluyor. Asimetrik, farklı kesim tasarımları da hayatımızdan çıkarmıyoruz bu sezonda. Dolabınızda en az bir tane bu tarz herhangi bir ürün bulundurun derim.

Erkek Trendi

Bu yaz erkekler için geleneksel takım elbise, kravat klasiği şimdilik rafa kalkıyor gibi. Onun yerine aşırı hafif kumaşlardan tasarlanan bermuda şotlar, bol kesim pantolonlar, ceketler olacak. Pijama desen pantolon, şort görebiliriz. Denim her zaman ki gibi farklı tasarım gücüyle erkeklerde de bu yaz dikkat çekecek.

Kadınlarda olduğu gibi erkek tasarımlarında da doğa figürlerini kumaşlarda göreceğiz. Fosforlu renkler erkeklerde sıklıkla dikkat çekebilir. Fiziğine güvenen erkeklerin çıplak tene giyecekleri düşünülen kolsuz, ince yelekler çok popüler olacak gibi. Ayrıca erkekler bu yaz da takılarından ayrılmıyor. Zincir kolyeler, bileklikler, ince ve hafif fularlar yine tercih edilecek. Markaların özellikle tercih ettiği erkek modasında bu sene beylere mini şortlar da tasarlandı. Tercih edebilene neden olmasın? Bu yazımız renkli ve hafif tasarımlar ile başladı bile.