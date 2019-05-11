Begüm Gazioğlu Ballı ile Anneler Günü

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Sanat Danışmanı Begüm Gazioğlu Ballı, Anneler Günü’ne özel hazırladığımız köşede anneliğe ve kızı Alya’ya dair merak edilenleri cevapladı…

Anneliği bir cümleyle anlatmanızı isteseydik neler söylerdiniz?

Annelik, karşılık beklemeden sevmek, çocuğunu kendinden önce düşünmek ve sonsuz bir fedakarlık duygusudur.

Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir değişime uğradı? Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi oldu sizin için?

Anne olmak bence beni olgunlaştırdı ve daha sevgi dolu bir insan yaptı. Eşimin de kızına olan aşkını gördükçe çocuğumuz sayesinde ailemizin de bir bütün olduğunu görüyorum ve çok seviniyorum. Aslında çocuk sahibi olmak çok büyük bir sorumluluk yüklüyor insana ama bence paha biçilemez bir duygu. Önceliğimiz Arya oldu. Hayatımızı ona göre planlar olduk. Tabii insanın özgürlüğü biraz kısıtlanıyor ama hiç bir şikayetimiz yok. Kızımız evimizin neşesi. Anne olmadan önce”” Acaba yeterince iyi bir anne olabilecek miyim?” diye korkularım vardı elbette ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.

Şu anki çocukların en büyük avantajı nedir sizce?

Şimdiki çocuklar çok hızlı öğreniyor ve algıları çok açık. Her ne kadar televizyondan, internetten uzak bile yetiştirmeye çalışsanız yine de bir şekilde bunlara maruz kalıyorlar. Ayrıca çok daha sosyal yetişiyorlar. Okula, çeşitli aktivitelere ve yabancı dil öğrenmeye bizim jenerasyonumuza göre daha erken başlıyorlar. Ben kızımın çok yönlü ve sosyal yetişmesine özen gösteriyorum.

Çocuğunuzun/Çocuklarınızın isimlerine nasıl karar verdiniz? Bir hikayesi var mı?

Kızımızın ismine eşimle birlikte karar verdik ama açıkçası öneriyi ben getirdim. Arya, benim çok beğendiğim, modern bulduğum bir isimdi. Hem sanatsal bir anlamı var hem de asil ırktan gelen, soylu demek. Ayrıca yabancıların da kolaylıkla telaffuz edebileceği, uluslararası bir isim olduğunu düşündük.

Çocuğunuzun/çocuklarınızın kariyer planlamasına dahil olmayı düşünüyor musunuz? Yoksa kararı tamamen kendisine mi bırakıyorsunuz?

Kızımıza elimizden gelen en iyi eğitimi vermek bizim görevimiz ama kariyer seçimi tamamen ona kalmış. Ben Koç Üniversitesi Ekonomi mezunuyum mesela ama mezun olduktan sonra kendime farklı bir kariyer seçtim ve Roma’da Kültür-Sanat Yönetimi doktorası yaptım. Mezun olduktan sonra da büyük bir heyecan ve sabırla sanat işine girdim. İnsanın sevdiği, ilgi duyduğu işi yapmasının önemini en iyi ben biliyorum o yüzden. Eğer bir işi keyifle yaparsanız, o iş gibi gelmiyor insana. Zaten olmak istediğiniz yerde oluyorsunuz. Sabrınız da bol oluyor. Kızım da kendi için nasıl bir kariyer seçerse seçsin ona en büyük tavsiyem keyif aldığı, hobisi gibi gördüğü işi yapmasıdır.

Beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız aktiviteler neler?

Arya, en çok oyun hamurlarıyla oynamayı seviyor. Birlikte hamur ve puzzle gibi oyunlar oynuyoruz. Ayrıca yatmadan önce mutlaka birlikte kitap okuyoruz. Gezmeyi de kalabalığı da çok seviyor. Birlikte mümkün olduğunca seyahat ediyoruz. İstanbul’da isek de çeşitli aktivite mekanlarına gidiyoruz.

Annenizden aldığınız ve sizin için önem taşıyan bir öğüt var mı?

Annemden aldığım öğütler genelde iyi, vicdanlı ve dürüst insan olmak üzerineydi.

İleride çocuğunuzun sizinle aynı mesleği yapmasını ister miydiniz?

Kızım benimle aynı mesleği yapsın tabii ki de isterim. Sanat insanı geliştiren, medenileştiren bir olgu. Meslek olarak seçer mi bilmem ama dileğim hayatında hep sanat olsun. Yaşadığı evin duvarlarında hep tablolar görsün, müze gezsin.