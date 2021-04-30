Begüm Akkaya Azimli ve Tutkulu

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Show TV’nin fenomen dizisi Çukur’da Seher karakterine hayat veren genç ve başarılı Oyuncu Begüm Akkaya, çocukluk hayali olan oyunculuğa başlama serüveninden canlandırdığı karaktere, hayallerinden gelecek planlarına kadar kendisine yönelttiğimiz soruları tüm samimiyeti ile yanıtladığı keyifli röportajımız sizlerle…

Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı?

Güzel Sanatlar Lisesi’nin Tiyatro Bölümü olduğunu duyduğumda çok heyecanlanmıştım. Yetenek sınavlarına girip liseyi güzel sanatlarda okudum. Ardından konservatuvarı kazandım. Konservatuarda birinci sınıftayken gittiğim oyuncu seçmeleri sonucunda Kapalı Çarşı’da hayran olduğum oyuncularla oynama fırsatı yakaladım. Daha sonra peşi sıra tiyatro oyunları ve uzun metrajlar geldi.

Oyuncu olmasaydım şu mesleği seçerdim dediğiniz bir meslek var mı?

Kendimi hep sahnede, oyun halinde, bir hikâyenin içinde hayal ettim. Çocukluğumdan beri aksini hiç düşünmedim. Aksini düşünmeme ailem de sebep olmadı zaten özellikle annem beni her zaman destekledi ve yanımda oldu. O yüzden başka bir alternatif üzerine yoğunlaşmadım ama bir gün olur da oyunculuğu bırakmak zorunda kalırsam ya da ara verirsem uzun süredir aklımda balina araştırmacısı olmak var.

Bir senaryo geldiğinde önce canlandıracağınız karakterde nelere dikkat ediyorsunuz?

Öncelikli olarak hikâyenin bütününe bakarım. Pek fazla derinlikli kadın karakter yazılmıyor. Eğer şanslıysam ve karşıma böyle rol gelmişse o zaman şimdiye kadar oynadığım rollerin çeşitliliğine göre bir değerlendirme yapar bir sürü alt başlık açarım.

Şu an Türkiye’nin en sevilen dizisi Çukur’da Seher karakterini canlandırıyorsunuz. Güçlü bir karakter. Kendinize benzettiğiniz özellikleri var mı?

Koşullarımız farklı olsa da Seher’le aramdaki tek benzerlik kendi ayaklarının üzerinde durma mücadelesi olabilir.

Çukur’da Seher karakterini neler bekliyor?

Ben de Seher’in hikâyesi nereye ve nasıl filizlenecek merakla bekliyorum.

Bu zamana kadar canlandırdığınız karakterler arasında en çok benimsediğiniz karakter hangisi oldu?

Zor bir soru. En benimsediğim karakter şu diyemem ama tadı damağımda kalan Dot Tiyatrosu’nda “Bırak İçeri Gireyim”de oynadığım Elias rolü.

İyi bir oyuncu olmak için önerileriniz nelerdir?

Bir şey öğrendikten ya da deneyimledikten sonra aynı yerde durmamak gerekiyor. Öğrenme, araştırma ve deneme hali hep olmalı.

En büyük hayaliniz nedir?

Bir kadın olarak ülkemde cesur değil özgür olmak istiyorum. Bu son zamanlardaki en büyük ve başlıca arzum. Her yeni güne acı ve öfkeyle uyanmaktan çok yoruldum.

Kendinizi üç kelime ile anlatsanız nasıl anlatırsınız?

Bu soru bana hep zor gelmiştir. Kendim için azimli, tutkulu ve aşık diyebilirim.

Genç, başarılı ve bol ödüllü bir oyuncu olarak gelecek ile ilgili projeleriniz nelerdir?

Tiyatro yapmak istiyorum yeniden fakat biliyorsunuz ki pandemi süresince ödenek sağlanmayan birçok özel tiyatro kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu süreç daha ne kadar sürer bilmiyorum.