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Bebekler İçin Yüzme Kursu

Röportaj

Bebekler İçin Yüzme Kursu

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Okuma süresi 3 dakika

Ankara’da ilk defa bebekler için yüzme kursu düzenleyen Ankara Deniz Yıldızları, programa kaldığı yerden devam ediyor.Bebek ve Çocuklar İçin Su Güvenliği Eğitimi Programı” Ankaralı aileleri, bebekleri ile birlikte yapabildikleri tek spor aktivitesine bekliyor.

Avustralya Yüzme Antrönerleri Birliği ASCTA’nın, “Yüzme Eğiticiliği ve Su Güvenliği Eğitimi” bölümü Swim Australia tarafından verilen eğitimi tamamlayarak bu konuda Türkiye’de ilk ve tek sertifika sahibi olan Ankara Deniz Yıldızları’nın eğitmeni Gamze Oğuz, Uzak Doğu’da aldığı yeni eğitim sonrasında Ankara’da  ana amacı klasik bir yüzme eğitim programı olmaktan çok, bebek ve çocukların suya düşme anında kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan, tehlikeli bir durumda kendilerini kurtarabilme becerisi geliştirmelerini sağlamak olan eğitime yeniden başlıyor.

1) Sizi tanıyabilir miyiz? 

Ankara Deniz Yıldızları’nın kurucusu ve eğitmeniyim. Bebek ve çocuklara yüzme eğitimi ve su güvenliği dersleri veriyorum. Eğitimimi Avustralya Sydney’de Swim Australia’da tamamladım. 2008 yılından beri bu işin içindeyim. Türkiye’ye gelmemizin nedeni bu eğitimi Türk çocuklarına vermek ve öğretmek.

2) Bu işi seçmenizde sizi etkileyen ne oldu?

Bebek ve çocuk yüzme eğitimi konusunda anne ve babaları bilinçlendirmek, ve su güvenliği konusunda farkındalığı arttırmak üzere yola çıktım. Ben de bir anneyim ve kendi çocugum için en iyi eğitimi, en güvenilir yolları aradım ve araştırdım. Hayatımda bu konuda eğitim alıp herkese yardım etmeyi ve öğretmeyi amaç olarak belirledim.

3) Suyu ve yüzmeyi bebeklikten itibaren sevmenin, öğrenmenin faydaları nelerdir? 

Erken yaşta suyla tanışmaları ve eğlenerek öğrenmeleri bebek ve çocuklar için inanılmaz bir deneyim oluyor. Aynı zamanda bebek ve çocukların kas gelişimini olumlu yönde etkilediği gibi, basit motor becerilerini de erken yaşta edinmelerini sağlıyor. Ayrıca su da rahat hareket etmelerini, suda batmama becerilerini kazanıyorlar. Kendi yaş grubuyla sosyalleşmesini sağlıyor. Ebeveynleriyle arasındaki güven duygusunu pekiştiriyor.

Faydaları saymakla bitmez…

4) Su güvenliği nedir?

Su güvenliği eğitimi klasik bir yüzme eğitiminden çok farklıdır. Bebek ve çocukların suya düşme anında kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan, tehlikeli bir durumda kendi hayatlarını kurtarabilme becerisini geliştirmesini ve öğrenmesini sağlamaktadır. Bebeklere daha yürümeye başlamadan yapılan bu eğitim oldukça önemlidir ve hayat kurtarıcıdır. Bu eğitimi alan bebek ve çocuklar ömürleri boyunca unutmaz.

5) Deniz Yıldızları eğitimlerinden bahseder misiniz?

Eğitimlerimiz haftada 1 defa, 30 dakikalık seanslardan oluşmaktadır. Anne ve babalarla beraber yapılan bir grup çalışmasıdır. Okul öncesi eğitimine destek bir programdır. Bebek ve çocuklarımızın sudan korkmasını önler ve yüzme eğitimi programının temel yapısını öğretir.

Ankara’da faaliyetlerimize en yakın zamanda başlayacağız, iletişim bilgilerimiz de instagram adresimizde bulunmaktadır.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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