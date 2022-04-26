B&D Dental Klinik: Gülümsetmeyi Seviyoruz

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Danışanlar tarafından çoğunlukla karıştırılan diş beyazlatma işlemine de ışık tutan Uzm. Dt. Esra Alptosunoğlu ve Dt. Hazal Ceren Özçelik; pedodonti alanında kliniklerinde uyguladıkları işlemleri detaylandırırken diş hekimi korkusu olan danışanları sedasyonla da tedavi edebildiklerini belirtiyor…

Diş Beyazlatma İşlemi

Diş beyazlatma işlemi çoğunlukla diş temizliği ile karıştırılır. Oysa bunlar birbirini tamamlayan işlemlerdir. Diş temizliğinde dişteki renklenmelere sebep olan eklentileri uzaklaştırdıktan sonra diş beyazlatma işlemini uygularız. Bu işlem WHO (Dünya Sağlık Örgütü) onaylı jellerin diş yüzeyine uygulanması ile yapılır.

Bu sayede doğal diş renginden daha açık, daha beyaz bir diş rengi elde ederiz. Kliniğimizde diş beyazlatma işleminin kalıcılığını artırmak için dişlerinize uyumlu plaklar hazırlıyor ve ev tipi jeller ile beyazlatma işlemine evde de devam edebilmenize imkân sağlıyoruz. Mutlu gülüşler için kliniğimize bekleriz.

Çocuk Diş Hekimliği

Çocuk diş hekimliği, yani pedodonti, bebeklikten on altı yaşına kadar olan bireylerin ağız diş sağlığıyla ilgilenen ana bilim dalıdır. Yılda iki defa her bir bireyin diş hekimi kontrolünden geçmesi, özellikle çocuk yaştaki bireylerin dişlerinde oluşan ya da oluşabilecek alanlara önceden müdahale sonucu yapılan tedavilerle bu muayeneler oldukça önem arz etmektedir.

Süt dişlerinde oluşabilecek herhangi bir çekim durumunda, altında hayat boyu ağzında olması planlanan daimi dişlerin sıkıntıya girmesinin önüne geçilmesi anlamında, bu muayeneler mutlaka atlanmadan düzenli bir şekilde yapılmalıdır. Erken diş kayıpları söz konusu olduğunda, çekim boşluğuna diğer dişlerin yatması sonucu daimi dişler için yer kalmamakta ve ileride oluşabilecek daha zorlu tedavilere zemin hazırlanmasına neden olmaktadır.

Kliniğimizde yapılan detaylı muayeneler, ferah kliniklerimiz ve deneyimli hekimlerimizle kendisini rahat hissettirdiğimiz çocuk danışanlarımızın, kliniğimizden hem sağlıklı hem de mutlu bir gülüşle ayrılması öncelikli hedeflerimizdendir. Çoklu diş çürüklerinde ya da tedaviye izin veremeyecek durumda bulantı refleksi olan ya da korku duyan danışanlarımıza sedasyonla (uyutularak) tedavimiz mevcuttur.

Çocuk Danışanlarımıza Verdiğimiz Hizmetler

Uygulamalarımız: Süt ve daimi dişlere uygulanan dolgu tedavisi, kanal tedavisi, gerekli durumda diş çekimi ve çekim sonrası boşluğun, yandaki dişlerin devrilmesi sonucu kapanmaması için uygulanabilecek hareketli ya da sabit yer tutucu apareyler, travmayla oluşabilecek kırık tedavileri ve dişlerde çeşitli sebeplerle (demir ilacı gibi) oluşan renklenmelerin giderilmesi.

Koruyucu uygulamalarımız: Çocuklara ağız hijyeni alışkanlığı kazandırmak, ebeveynleri çocuklarının ağız hijyeniyle ilgili bilgilendirmek, fissür örtücü uygulamaları, flor tedavileri.