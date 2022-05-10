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Aysun Yıldız Güngör, kızı Leyla’yla birlikte değişen önceliklerini anlattı.

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Röportaj

Aysun Yıldız Güngör, kızı Leyla’yla birlikte değişen önceliklerini anlattı.

yazan:
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Okuma süresi 2 dakika

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Aysun Yıldız Güngör, kızı Leyla’yla birlikte değişen önceliklerinden ve ona dair planlarından bahsediyor.

Anneliği bir cümleyle anlatmanızı isteseydik neler söylerdiniz?

Sonsuz bir güç, fedakarlık, merhamet ve sevgi…

Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir değişime uğradı?

Hayatımdaki rutin işlerime sadece kısa bir dönem ara verdim. Leyla doğduktan dört ay sonra çalışmaya devam ettim. Sosyal yaşantım ve çalışma sistemim hâlâ devam ediyor; fakat hayata bakış açım, önceliklerim ve gelecek planlarım da dahil her şey çok değişti.

Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi oldu sizin için?

Birçok kişi “Çocuk olduktan sonra hayatın bitecek.” diyordu. Bence bu tamamen kişinin kendisiyle alakalı. Ben çocuğa ayak uydurmadım, o bana ayak uydurdu. Leyla dört aylıktı, çalışmaya başlamıştım; birlikte işe bile gidiyorduk. Sosyalleşme ortamlarıma Leyla’yı da götürüyordum ve bundan keyif alıyordum.

Şu anki çocukların en büyük avantajı nedir sizce?

Çok bilinçli ve her şeyin farkındalar. Ne istediklerini bilerek ve gelişen teknolojinin içinde büyüyorlar.

Çocuğunuzun ismine nasıl karar verdiniz? Bir hikâyesi var mı?

İşin en zor kısmıydı. Hamileliğimden önce beğendiğim isimleri, hamileyken, doğacak çocuğuma yakıştıramadım bir türlü. Yeğenimin arkadaşının ismiydi Leyla. Aklımızda kaldı, çok sevdik ismi, eşimle birlikte karar verdik.

Çocuğunuzun kariyer planlamasına dahil olmayı düşünüyor musunuz? Yoksa kararı tamamen kendilerine mi bırakacaksınız?

Tabii ki kararı kendisine bırakacağım. Kariyer planlamasına geçene kadar, sevdiği ve keyif alacağı aktiviteler konusunda doğru yönlendirmeler yapabilirim.

Beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız aktiviteler neler?

Atları sevmek ve ata binmek. Atlara karşı inanılmaz bir sevgisi var…

Annenizden aldığınız ve sizin için önem taşıyan bir öğüt var mı?

Özel bir öğüt yok ama annemin bizi yetiştirdiği gibi ben de Leyla’yı büyütmek istiyorum.

Bu süreçte evde birlikte yaptığınız aktiviteler neler? Nasıl geçiyor bir gününüz?

Evde boyama yaparız. Gün boyunca Leyla’nın uydurduğu, asla bitmeyen değişik oyunları oynarız. Dans ederiz. Mutfağa girer, kek yaparız. Bir günümüzü dolu dolu geçiririz mutlaka.

Anneler Günü mesajınızı paylaşır mısınız?

Doğurmuş, doğurmamış, vicdanı, ruhu ve yüreği anne olan herkesin Anneler Günü kutlu olsun.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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