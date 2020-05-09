Ayşegül Afacan Köksal’ın #evdekal Günlüğü

Okuma süresi 4 dakika

Mybestfriends’in Kurucusu ve Kreatif Direktörü Ayşegül Afacan Köksal #evdekal günlerinde de iş yaşamından alışık olduğumuz gibi yaratıcı ve yoğun…

Bir gününüz nasıl geçiyor?

Açıkçası oldukça yoğun geçiyor. Evde hayat dolu doluymuş. Yüksek tempoda çalışan biri olarak evde vakit geçirmeye hasret kalmıştım. Her ne kadar hafta sonu evde olsak da, sadece dinlenerek vakit geçiriyorduk. Şimdi 7-8 senedir yapamadığım pek çok şeyi yapıyor olmak çok keyif verici. Önce sabah kalkıp günün yemek menüsünü belirliyorum; sonra ailece pratik bir kahvaltı; ardından herkes okul/iş temposu ile çalışmaya başlıyor. Tüm görüşmelerimi öğlene kadar bitirip her gün 45 dk spor yapıyorum. Sonrası, inanın, mutfakta geçiyor. Mutfak masam, ofisim, tezgahım akşam yemeği üretimi için işliyor. Bir yandan yemek yapıyorum, bir yandan kitap okuyorum, diğer yandan da yeni koleksiyon çiziyorum. Elim çok lezzetlidir ve yemek konusunda, pek belli etmesem de, oldukça iyiyimdir. Oğlum ve eşim bu süreçten çok memnun. Bu arada elimden geldiğince çok içerik üretmeye, paylaşım yapmaya gayret ediyorum. Bu süreçte takipçilerim ile aramızda çok güzel bir bağ kurduk. Ben açıldıkça onlar da beni içlerine aldılar.

Müzik, kitap, film önerileriniz nelerdir?

Ben bir Coldplay hayranıyım. Bu süreçte pozitif bir “sound” hissi verdiği için hep onu dinledim. Ayrıca popüler müziği de çok seviyorum. Spotify’da 2020 yılının hit parçaları sürekli arka fonda çalıyor.

Şu anda Sanat Tarihi okuyorum, EPOS 7 Derneğimiz ile online seminerler yapıyoruz ve unuttuğum herşeyi bir öğrenci gibi yeniden okuyorum.

Ahmet Ümit’in romanlarından da bu süreçte çok keyif aldım.Ayrıca ilk günlerde okuduğum bir kaç kitap daha: Fahrenheit 451–Ray Bradbury, Geleceği İnşa Eden Adam–Elon Musk ve Gondolin’in Düşüşü–J.R.R. Tolkien

Sevdiğiniz bir yemek tarifini bizimle paylaşabilir misiniz?

Fırında Kuzu İncik 2-4 kişilik

Malzemeler:

6-7 adet kuzu incik – 4 adet orta boy kuru soğan – 5 adet sarımsak – 4 adet orta boy havuç – 5-6 adet yeşil sivri biber – 1 adet kırmızı biber – 2 yemek kaşığı zeytinyağı – 1 yemek kaşığı sirke – 1 yemek kaşığı salça – 1 yemek kaşığı nar ekşisi – Tuz – Karabiber – Kırmızı pul biber – Biberiye – Kekik – Toz zencefil (isteğe bağlı) – Toz zerdeçal (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

Tuz, havuç, kırmızı biber ve yeşil biberi kenara ayırın. Büyük bir kapta eti ve tüm malzemeyi, tüm baharatları, salçayı, sirkeyi, nar ekşisini ve ince doğranmış sarımsak ve soğanı karıştırın. Üzerini kapatıp buzdolabında dinlendirin. En az 2-3 saat. Sonra sebzeleri ekleyip karıştırın. Büyük boy fırın poşetinde suyunu salıp kaynayana kadar, 200 derecede, sonra 150 derecede 2.5-3 saat pişirin. Ve afiyet olsun!.

İnanılmaz lezzetli oluyor, mutlaka deneyin.

Bu süreçten sonra ilk yapmak istediğiniz şey nedir? Nereye gitmek ne yapmak istersiniz?

Pandemi öncesi çok yoğun bir çalışma temposu içerisindeydik. Mybestfriends’in tüm mimari kimliğini değiştirdik ve yeni koleksiyonumuzu tanıttık. Ancak mağazamız sadece 5 gün açık kalabildi. Sadece işime gitmek ve çalışmak istiyorum. Ardından Bodrum’da denize girip alerjime veda etmek, sonrasında da mümkünse Los Angeles’taki kardeşlerimin yanına gidebilmek…

Kendinizle başbaşa kaldığınız bu süreç size nasıl bir katkı sağladı?

Oldukça sabırlı ve pozitif bir insanım. Bu süreçte buna rağmen sabrımı zorlayacak kadar üst seviyede alerji ataklarım oldu. Günlük rutinimden hiç vazgeçmedim, ama sürekli her anıma şükrettim. Gerçekten insan sağlıklı olduğu sürece herşeyin üstesinden gelebilecek bir yol bulabilir. Bu süreçte var olana şükretmeyi, ne kadar plan yaparsak yapalım bazen sadece doğanın kanunlarının galip geldiğini, daha çok sabretmeyi ve tüm bu süreci daha fazla insanla paylaşmanın güzelliğini yeniden keşfettim.