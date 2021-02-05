Ayşecan Tatari Tepeli-Edip Tepeli

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Oyuncu Ayşecan Tatari ve “Sefirin Kızı” dizisinde Kavruk Ömer rolüne hayat veren oyuncu eşi Edip Tepeli, tanışma hikâyelerinden ve gerçekleştirdikleri en romantik seyahatlerinden bahsediyor…

Tanışma hikâyenizi dinleyebilir miyiz?

2014 – 15 sezonunda Şehir Tiyatroları’nda, Tennessee Williams’ın “Sırça Hayvan Koleksiyonu” adlı oyununda oynadık beraber. Oyunun seçmelerinde tanıştık.

Sizce aşk nedir? Aşkınızı nasıl ifade edersiniz?

Ayşecan Tatari Tepeli: Bu işte, yaşadığım şey… Nasıl tarif edilir gerçekten bilmiyorum. Bence aşk, özenle ifade edilmeli. Buna dikkat ediyorum.

Edip Tepeli: Aşkı tanımlamak için söylenen her şey hem biraz eksik hem de biraz abartılı kalıyor. Eğer ben de biraz abartmak biraz da eksik bırakmak durumundaysam bence aşk, her şeyin birbirine temas ettiğini fark ettiren anahtardır. Aşkımı, gece gündüz söyleyerek ifade ederim. Bu konuda çok cömertim hiç sakınmam.

Sevgililer Günü’nde aldığınız en unutulmaz hediye neydi?

Ayşecan Tatari Tepeli: Kutladığımız bir gün değil Sevgililer Günü. Eğer işimiz yok ve evde baş başa isek zaten başımıza gelebilecek en güzel şey gelmiştir.

Edip Tepeli: Özel gün rutinimiz vardır bizim. Sevdiğimiz yemeklerin yapıldığı, sevdiğimiz bir filmin otuzuncuya falan izlendiği, sarhoş bir gün… Bunu yapabildiğimiz her Sevgililer Günü’nü sayabilirim.

Sevgililer Günü’nün sizin için anlamı nedir?

Ayşecan Tatari Tepeli: Birbirimizin hayatında olduğumuza şükretmek için bir fırsat daha.

Edip Tepeli: Aziz Valentine’e dayanan hikâyesi tabii son derece ilham verici ve romantik ama bugün benim için ekstra bir anlam ifade ediyor desem yalan söylemiş olurum.

En romantik aşk yolculuğunuzu hangi ülkede gerçekleştirdiniz?

Ayşecan Tatari Tepeli: New York tabii ki.

Edip Tepeli: Amerika. Ayşecan konservatuvarı New York’ta okuduğu ve şehre aşık olduğu için hep beni götürmek istediğini söylerdi. Sonra dedik ki neden orada evlenmeyelim?

14 Şubat için planınız nedir?

Ayşecan Tatari Tepeli: Umarım Edip’in seti olmaz ve Müjgân’la birlikte tatlı bir gün geçiririz.

Edip Tepeli: Senaristler benim için ne planlıyor tabii onu bilmek lazım önce. Çalışmadığım gün yok gibi.

Sizce özel bir randevu için en iyi kıyafet tercihi nedir?

Ayşecan Tatari Tepeli: Neyin içinde kendimi rahat ve güzel hissediyorsam…

Edip Tepeli: Abartıdan uzak, şıklığa yakın. Benim hedefim hep budur.

En çok hangi mekânları romantik buluyorsunuz?

Ayşecan Tatari Tepeli: İnsanın olmadığı, doğanın içinde herhangi bir yer…

Edip Tepeli: Galata’da, Kuledibi’nde kırk metrekare bir evimiz vardı. İlk evimiz. Sarı sokak lambası yanardı çıkmaz sokakta… Anlatınca şiir gibi oluyor. O evin romantizmi bambaşkaydı.

En sevdiğiniz romantik film hangisi?

Ayşecan Tatari Tepeli: Pierrot Le Fou

Edip Tepeli: Terms of Endearment