Ayşe Tolga’dan Bizi Hemen Yükseltecek Kitap Önerileri

Bence kitap okumak bu günlerde yapılabilecek en iyi şey. Bu nedenle, zaman içerisinde tekrar tekrar okumayı sevdiğim ruhsal gelişim ile ilgili kitapları sizlerle paylaşmak istiyorum.

Titreşimini Yükselt Hayatın Değişsin

Bu listeye kendi kitabım ile başlamak isterim. Sebebi ise tam da bu zamanlarda sizlere gerçekten çok faydalı olacağına inanmam. Bu sıkıntılı günlerinizde sizlere iyi geleceğini düşünüyorum. İçinden geçtiğimiz bu dönemler için yazdım bu kitabı.

Kendine soruyor musun, neye ihtiyacın var?

▪ Sağlıksız ve mutsuz bir yaşama mahkum kalmak mı?

▪ Sağlıklı ve mutlu bir yaşamın sırları ile dimdik ayakta durmak mı?

Yaşamlarımızda asla değişmeyeceğini düşündüğümüz şeylerin sebebi ya bizden kaynaklıysa? Üzerinde yaşadığımız ve bir parçası olduğumuz dünyamızın frekansı hızla değişiyor. Dünyanın bir rezonansı var. 1952 yılında Alman Fizikçi W. O. Schumann’ın ismini verdiği Schumann Rezonansı, yeryüzü ile İyonosfer tabakası arasındaki boşluğun doğal titreşimidir ve yapılan ölçümlere göre Schumann Rezonans frekansı 7.8 Hertz’dir . Schumann Rezonansı nedir? İyonosfer tabakasından dünyaya akan enerji ile meydana gelen elektro manyetik alanların ölçümlenmesi ile belirlenen bir frekanstır. Bu elektromanyetik alanlar, tüm yeraltı ve yerüstü doğa olaylarına etki eder ve yönetir; dünyada yaşayan tüm canlıları etkilemekte ve tetiklemektedir.

Tüm dünyayı çepeçevre sararak, tüm doğayı ve canlıları etkileyen Schuman Rezonansı bu nedenle çok önemlidir ve fizik araştırma merkezleri tarafından devamlı ölçülerek kontrol edilmektedir. Schumann Rezonansı kayıtlarını tutan merkezlerin verilerine göre, 1980 yılından sonra yapılan ölçümlerde, ortalama 7.8 Hertz olan dünyanın manyetik alan frekansının yükselerek, 11 Hertz’ in üzerine çıktığı söyleniyor. Hepimiz biyokimyasal süreçlerle elektrik üreten, ürettiğimiz elektron akımlarıyla elektro manyetik alan yaratan, düşünen, hisseden, kaslarımızı ve bedenimizi hareket ettiren, çalışan, konuşan ve faaliyet gösteren varlıklarız. Sahip olduğumuz elektro manyetik alanlar da, çevresel elektro manyetik alanların değişiminden ve frekansından kaçınılmaz olarak etkilenmekte. Canlı-cansız, evrendeki her şey enerjiden oluşuyor, her şey titreşimden ibaret… İnsan da, düşünce de, sevgi de, besin de, eşya da… İnsan vücudu, hücresel düzeyinden atom altı seviyesine kadar, yepyeni bir dengeyle uyumlanma sürecinde.

Dünya değişiyor. Üzerinde yaşadığımız dünyanın bir enerji alanı var ve üstünde yaşayan bizler de bu alanın etkisi altındayız. Bu yüzden dünyadaki değişimle beraber bedenlerimizin de tüm enerji alanı değişiyor. İnsan vücudu, hücresel düzeyinden atom altı seviyesine kadar yepyeni bir dengeyle uyumlanma sürecinde. Bu köklü değişim, hayatımızı ve sağlığımızı fazlasıyla etkiliyor. Bütünsel olarak ele aldığımızda enerji, beden, zihin, duygu ve ruh katmanlarında hastalıkların artması bir tesadüf mü sizce? Hal böyleyken dünyanın değişen titreşimiyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam inşa edebilmek mümkün mü? Yaşamlarımızda asla değişmeyeceğini düşündüğümüz şeylerin sebebi ya bizden kaynaklıysa? “Titreşimini yükselt hayatın değişsin” bir slogan..

Aylardır, beraberce hem canlı yayınlarda yaptığımız çalışmalarla, hem kanalımda yüklü meditasyonlarla enerji seviyemizi değiştirdikçe dünyamızın değiştiğine şahitlik ediyoruz.

Kadim bilgeliğe ait kaynakların binlerce yıldan beri bahsettiği bu değişime ayak uydurabilenler, sağlıklı ve mutlu bir yaşam deneyimleyebilecekler. Bu yüzden “titreşim” üzerinde bilinçli bir çalışma hem yaşam kalitesini fazlasıyla etkileyecek, hem de değişim sürecinin kaosa dönüşmesine izin vermeyecektir. Kitabımla beraber paylaştığım çalışmalarımı yaparak enerji alanınızı korumak ve titreşiminizi yükseltmek ise kendinize verebileceğiniz en güzel hediyedir.

Beden İçinde Yolculuk (Johanna Paungger, Thomas Poppe)

Bu kitabı, ilk kez 2006 yılında keşfetmiştim. 2006-2007 yıllarında, benim Bebek’te bir mağazam vardı. Belki bilenleriniz vardır; ben, aynı zamanda klinik aromaterapistim. Ve aromaterapi ürünlerimi sergilediğim Aisha adında bir mağazam vardı. O zamanlar klinik aromaterapist olarak da çalışıyordum. Mağazaya çok fazla insan geliyordu ve çok değerli insanlarla tanıştım. Onlardan birisi de, Almanya’dan gelen bir hanımdı. Bana, bu kitabı önermişti. Bu kitabı, ben dönem dönem hem internet sitemde hem de Youtube kanalımdaki diğer videolarımda paylaşmışımdır. Benim için önemli bir başucu kitabı.

Ayın evreleri, yani dünyanın uydusunun dünya üzerinde etkileri vardır. Bu etkiler; dolunay zamanında farklı, yeni ay zamanında farklıdır. Dünya üzerinde dolunayın en büyük etkilerini, medcezirden biliyoruz, dünyadaki sıvıları değiştirme gücüne sahip. Neden? Çünkü, ay dünyanın uydusu bile olsa; bir çekim gücü vardır ve bu çekim gücü ile dünyadaki sıvıların ve aynı zamanda vücudumuzdaki sıvıların üzerinde de etki sahibidir.

Dolunay zamanında neler yapılır? Yeni ay zamanında neler yapılır? Bu ay hareketlerinin astrolojik haritalar ile de birleştirildiği bir kitap. Astroloji ile ilgilenenler bilir; biz yalnızca kendi burcumuz değiliz. Örneğin, benim bu içeriği sizler için hazırladığım tarihin de bir önemi var. Şu an hangi burcun etkisi altında olduğumuzun ve hangi retronun devam etmekte olduğunun da, hem insanlar üzerinde hem de ülkeler üzerinde bir etkisi var. Bu kitap da; gezegenler hareket ederken, vücudumuzdaki etkilerini ay ile birleştiren bir kitap.

Rezonans Kanunu (Pierre Franckh)

Rezonans Kanunu, Pierre Franckh isimli çok değerli bir üstadın kitabı. Kendisi çok uzun yıllar bu konuda çalışmış, pek çok kişiyi eğitmiş ve halihazırda da enstitüsü olan birisi.

Bu, başucu kitabı gibi, çok kolay okunan ve Pierre Franckh’ın her şeyi çok kolay anlattığı bir kitap. “Rezonans nedir? Frekans nedir? Düşünce gücümüzle hücrelerimize etki edebilir miyiz? Düşünce gücümüzle istediklerimizi hedefleyebilir miyiz? Yeni bir gelecek oluşturabilir miyiz?” diyor. Bu kitapta yer alan yönergeleri hayatınızda uyguladığınızda, gerçekten olumlu etkilerini göreceksiniz.

Tesla’nın çok ünlü bir sözü var; “Evrendeki her şey titreşimdir”. Bunu, bir başucu söz olarak aldığınızda, buna çok dikkat edeceksiniz. Bir odaya girdiğinizde; bir insan size çok sempatik gelebiliyor, ya da başka bir insandan da o ilk andan itibaren hiç hoşlanmayabiliyorsunuz. Bunların hepsi, aslında sezgi değil, frekanstır. Evrende, canlılığı olan her şey frekansa sahip. Bunların içerisinde ağaçlar, kediler, su, okyanuslar, insan vücudu, bitkiler; yani, yaratılmış her şey sayılabilir. Var olan her şeyin bir frekansı var ve bu frekanslar bazen yüksek bazen de düşük olabiliyor.

Bence, bizler frekansımızı yükseltmekle yükümlüyüz; çünkü, frekansımızı yükselttiğimiz zaman, her boyuttaki hastalığı bertaraf edeceğiz. Bu kitapta da bu anlatılıyor. Hayatınıza bolluğu, bereketi, aşkı çekmek için neler yapabilirsiniz? Bu kitapta bu soruların cevabını bulabilirsiniz.

Frekans (Penney Peirce)

Çevremizde yalnızca gözle görülen, ölçülebilen yani pozitif bilimlerin doğruluğunu ispat ettiği için doğru olarak kabul edilmiş bazı şeyler vardır. Ancak bazen de; Batı biliminin fenomen dediği, hiçbir şekilde ispatlanamamış ama bizim orada var olduğunu bildiğimiz bazı şeyler vardır. Bunların içerisinde duygular ve düşünceler de yer alır.

Düşüncenin bir frekansı olduğunu anlatan bu kitapta, düşünce frekansının hayatımızda yarattığı değişimleri; yani düşündüklerimiz ile kendi gerçeğimizi yaratabildiğimizi bulabilirsiniz. Bu, benim de hayat felsefem. “Düşünceni değiştir, dünyan değişsin” diyorum.

Bu kitap, herkesin parmak izi gibi bir frekansı olduğunu ve frekansın da değişebileceğini, yüksek ya da düşük olabileceğini anlatıyor. Frekansınızı yükseltebilmek için, öncelikle kendinizi tanımanız gerekiyor. Şu anda neredesiniz? Nasıl bir enerji içerisindesiniz? Bunları görmeniz gerekiyor.

Karanlıklarınızı aydınlatıp frekansınızı yükseltmek için; sizi düşük frekansta tutan her şeyle nasıl vedalaşabileceğinizi anlatan bu kitabı da okumanızı öneririm.

Yaşam Çiçeğinin Unutulmuş Sırrı (Drunvalo Melchizedek)

Kitap, iki ciltten oluşuyor. Drunvalo Melchizedek isimli bir üstadın yazdığı bir kitap. Kendisi spiritüel bir lider ve bir şifacı. Uzunca bir zaman, farklı şifa metotları ile çalışan bir kitap. İki kitaptan oluşan bu seri; dünya üzerinde var olan bütün kadim şifa bilgilerini, kadim uygarlıkların sırlarını açan bir kitap.

Ben çocukluğumdan beri, “Niye buradayız? Burada olmamızın bir sebebi var. “diye düşünüyorum. Eminim sizler de sorguluyorsunuzdur. “Tesadüfen burada olamayız” ya da “Bu mükemmel varoluşun bir sebebi olmalı, daha doğrusu bir yeri, izi, bir başlangıcı olmalı”. O başlangıcı çok merak eden biriyim. Bunları sorguladığım için de, sorguladıkça cevapları da geliyor.

Bu kitap, bana çok faydalı olan bir kitap. Özellikle eski uygarlıklardan bahsediyor. Mayalardan Atlantis Uygarlığı’na, Orta Asya Türkleri’nden Çin’e kadar, pek çok farklı uygarlığı anlatıyor. “İlk atalarımız gerçekten Afrikalılar mıydı?”, bu sorunun cevabını bulmamızı sağlayan bir kitap.

Yazarın farklı kitapları da var. En son çıkan kitaplarından biri, “Işığın Kobrası” adını verdiği bir kitap. Kendisi, Mısır’a çok fazla gezi düzenleyen bir üstat. Bu kitabında da Mısır Uygarlığı’na bolca yer veriyor. Kitapta ayrıca; galaktik sistemlerden, yaşam gücü enerjilerinden, yaşam çiçeği denen şeyin içerisindeki matematikten bahsediyor. Yaradılış dediğimiz şeyin arkasındaki bilimselliği ve matematiği anlatan bir kitap. Eğer sizde de “Niye buradayız?”, “Bu sembollerin bir anlamı var mı?, “Bunların hiçbiri tesadüf değil” hissi varsa, bu kitapta gerçekten bazı sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz.

Birinci kitapta, biraz daha kadim uygarlıklardan bahsediyor. İkinci kitapta ise daha çok şifa sistemlerini, frekansınızı nasıl yükseltebileceğinizi ve zihninizi kodlayarak kadim bilgilere nasıl ulaşabileceğinizi anlatıyor.

Dediğim gibi, ben bu kitapları okumayı çok seviyorum. Benim hayatıma çok fazla şey kattılar. Şimdi olduğum kişi olmama çok yardımcı oldular. Umarım benim önerilerimle, sizlerin hayatı da olumlu olarak değişir.