Aylin Çetiner: Türkiye’de Güneş Dönüşü Zamanı

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Finansal Astrolog Aylin Çetiner; Güneş tutulmasıyla beraber ülkemizde ve dünya genelinde gerçekleşecek olumlu ve olumsuz etkileri, retroların ve diğer gezegen hareketlerinin global ekonomiye yansımalarını, piyasalarda oluşabilecek krizleri ve gerçekleşebilecek tüm astrolojik dalgalanmaları aktarıyor…

Türkiye’nin doğum günü olan 29 Ekim ile yeni güneş dönüş haritası oluştu. Sizlere Türkiye’nin güneş dönüşünden biraz bahsedeceğim.

Güneş dönüş haritasında; her yıl, yılda bir kez Güneş, doğum haritamızdaki Güneş’in derece ve dakikasına geldiğinde yeni bir yıllık dönem başlar. 25 Ekim’de bir Güneş tutulmamız oldu, beraberinde uzunca bir süredir dikkat çektiğim dönemi yaşamaya başladık. Bir de, 8 Kasım tarihindeki Ay tutulması enerjileri aktive olmaya başlıyor. Akrep burcu tutulması, Türkiye’nin güneşinin üzerinde denilebilir. Akrep burcu, yer altıyla, ölüm ve yeniden doğuş, problemler, korkularla ve krizlerle ilgilidir. Tabii ki Türkiye zaten bir Akrep ülkesi olduğu için biz bunlara çok alışkınız. İdmanlıyız ama Güneş’imizin çok yakınında bir tutulma olduğundan, etkisi bizim üzerimizde çok büyük oluyor. Dünya haritasının üzerine bu tutulmayı yerleştirdiğimizde Rusya bölgesinden başlayarak bizim üzerimize gelen, oradan azalarak daha aşağıya inen bir etki alanı olduğunu görüyoruz. Dünya üzerinde bu bölgede tutulmanın etkilerini daha fazla hissedeceğiz anlamına geliyor bu. Akrep burcu, Mars ve Plüton yönetimindedir; Mars’ın geri hareketine başladığını biliyoruz ve kasım ile tam etkisini yaşamaya başlayacağımız zorlu bir dönemin içine giriyoruz. İki ışığımız var: Ay ve Güneş; Türkiye Cumhuriyeti doğum haritasında gizli kalmışları ortaya çıkartacak durumları bize işaret ediyorlar. Hızla gelecek problemli her türlü habere açığız. İş insanlarına 8 Kasım tarihine temkinli girmeleri gerektiğini söyleyebilirim. Ticaret yapan borsacılara; ekim ayının son günlerine doğru pozitif ve iyi beklediğimi ama bu güzel gelecek olumlu havanın, yakalanacak iyi fiyatlarla beraber biraz nakde geçmenin doğru olacağını düşündüğümü söylemiştim. Nitekim yukarı giden bir piyasa gördük. Şimdilerde ise yavaşlayan hafif aşağı meyleden bir piyasa yaşıyoruz.

25 Ekim tarihi ile enerjiler değişti. Önceki tutulmalarımız 2021 Kasım ve 2022 Mayıs ayındaydı. Etkileri Ukrayna-Rusya savaşının başlangıç tarihleri ile oluşan bu üzücü durumun ülkemize yarayacağını anlatmıştım ki bunu konuştuğumuzda daha ortada hiçbir şey yoktu. İşte yaşanan bu Algol tutulmaları gerçekten ülkemize Rusya’dan para akışı olarak yaradı ama artık bu tutulmayla beraber enerjiler değişti. Buradan sonrası bizim için zorlu koşullar barındırıyor. Tedirgin olmamak mümkün değil. Kasımın ilk haftası FED’in faiz toplantısı vardı. Faizin ne kadar arttırılacağı hemen hemen belli ama oradaki söylemler önümüzdeki aylarda da neler olabileceğinin, yani ne kadarlık faiz artışlarının gerçekleşebileceğinin sinyali olacak. Amerika’nın bu genişleme politikasını daraltması hakkında gökyüzünde bir sinyal var mı? Akrep burcunda gerçekleşen ve Boğa burcunda gerçekleşecek Güneş ve Ay tutulmaları sebebiyle işler bizde de dünyada da karışacak gibi görünüyor. Bu gökyüzü ve tutulmalar sadece bizi değil, dünyayı da etkiliyor olmasına rağmen Rusya ve bizim bulunduğumuz bölgede etkisi daha yüksek. Daha önce de belirttiğim Satürn’ün Kova burcuna geçmesiyle beraber yaklaşık iki senedir bunun üzerine konuşuyorum. 2008’de parasal genişleme yaptıkları vakit pozitif bir Satürn açısı vardı. Satürn; zamanlar, sınırlar, kurallarla ilgili. Bu açı onları destekledi; fakat bu kez desteklemiyor, başarılı olmaları ana hedeflerine ulaşmaları çok zor diye, daha parasal genişlemeye başladıklarında anlatmıştım. Bu öngörüm devam ediyor. Her ne kadar istedikleri yere gelmiş gibi görünseler de, yani ekonomi yavaşlasa gibi görülse de 2023 transitleri bana öyle olmayacağını düşündürüyor. Ekonomi yavaşlıyor. Evet, FED’in istediği buydu ama biz bu işin üstesinden geldik diyemeyecekler. 2023 yılında Aslan burcundaki Venüs geri hareketi etkileri enflasyon üzerinde etken olacak. Bu durumda global ekonomide sıkıntının devam edeceğini söyleyebiliriz. Yatırımcılar tarafından piyasalara baktığımızda emtialar, gıda olsun, değerli madenler olsun, metaller olsun hepsi 2 Kasım’da belirleniyor. İnsanların kafası karışık.

Kasım Ay tutulması ve teknik grafikleri incelediğimizde yalnızca coin’lerin olumlu sinyali ürettiğini görüyoruz. 9 Ekim’de yaptığımız seminerimizde kripto varlıklar üzerinde özellikle durmuştum ki öngörüm gerçekleşti ve gerçekleşmeye devam ediyor. Teknik olarak da kripto varlıklarda çok güzel grafik oluşumları var. Kısa vade tutulma etkisiyle gitmeye devam edecek ama burada bir uyarı yapmalıyız; oyuncular güvenilir, gerçek işlem hacmi olan derinliği olan büyük kripto varlıklara eğilim göstermeliler. Bitcoin otuz bin dolara, Etherium iki bin beş yüz dolara geldiği zaman büyük olasılıkla küçük oyuncular, diğer kripto varlıklara da yöneleceklerdir diye düşünüyorum; ama önümüzdeki haftaya baktığımızda tek umut veren grafikler, kripto paralarda. Borsada bilançolar, beklenenden iyi gelse bile her zaman yaşadığımız beklenti sona erdiği için satışlar geliyor. Bununla beraber çok net görülüyor ki piyasada hisselerden ciddi şekilde bir para çıkışı var. Belli başlı hisseler ile endeksi tutma çabası olduğunu görüyoruz. Bankalara gelen satışlar diğer kağıtlara da sirayet edince düşüş biraz daha hızlı olabilir ki burada 8 Kasım tarihini işaretlemek durumundayım. Bahsettiğim etkiler sebebiyle Kasım ayında bir geri çekiliş başlayacağını ve bu geri çekilişlerde de iyi fiyatlardan alım yapanların güzel kazançlar elde edilebileceğini aylar öncesinden söylemiştik. Şimdi bu geri çekilişin bence ilk ayağını yapıyor olabiliriz, göreceğiz. Yani üç bin yedi yüz yirmi seviyesinde bir ana destek var. Buralara kadar belki gelir, belki gelmez. Buralardan bir tepki daha verilebilir ama esas kazancın olacağı düşüş için birazcık daha aşağılara gelmesi gerekir. Zaten teknik analiz ve mindfulness eğitimlerimizi alelacele öne almamın nedenlerinden biri de bu. Yani kişiler nerelerde, nerelere kadar, hangi fiyatlar nasıl çekilebilir? Nelere dikkat edilmesi gerekir? Teknik analiz bunları öğrenmek için. Ona göre netleşebilsin, işlem yapabilsinler diye mindfulness eğitimleri veriyoruz. Zihni eğitmek gerek, çünkü eğitimsiz bir zihin, serseri mayın gibidir.

Bu arada bir uyarıda da bulunayım, şu anda bizim borsamızda küçük hacimli, BIST100 dışı çoğu hisse belli para gücüne dayalı kişiler tarafından manipüle edilir hale gelmiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti’nin Solar Return haritasında beşinci evdeki güney düğümü ile beraber olan Venüs bize bu ve buna benzer durumların yıl boyunca da devam edeceğini söylemekte ve Jüpiter’in Balık burcuna geri dönmesi ile petrolden de bahsetmeliyiz. Brent Petrol doksan bir doların üzerinde kaldığı müddetçe yukarı harekete hazırlık içerisinde.

Önümüzde bir Mars retrosu var, yaklaşık olarak iki yılda bir Mars geri giden pozisyona geliyor. Mars’ın İkizler’de geri giden pozisyonu çok enteresan. Pek çok ülkenin, özellikle de içinde bulunduğumuz bölgedeki ülkelerin ve ülke yöneticilerinin doğum haritalarını incelediğimde sorun yaratacak Mars’tan etki aldığını görüyorum, hangi ülke acaba daha şanslı diye aramaya çalıştım ama doğrusunu isterseniz böyle bir şey bulamadım. Tüm ülkeler ve tüm yöneticilerin zorlu bir döneme girdiğini düşünüyorum. Mars retrosu ocak ortasına kadar pek çoğumuzu, ülkeleri ve yöneticileri de zorlayacak gibi görünüyor. Bu nasıl bir şeydir? Mesela; kırmızı ışıkta durursunuz, biri gelir arkadan arabanıza çarpar gibi. Her zaman da siz sorumlu olmazsınız. Sizden kaynaklanan bir şey olmaz. Dışarıdan etki gelip karşı koyamayacağınız durumlar oluşabilir, tabii ki bazen de siz sorumlu olabilirsiniz. Bunu kişinin doğum haritası gösterir ama az sayıda insan da gerçekten çok pozitif etki alacak ve yollarında hızla ilerleyecekler. Muhtemeldir ki önümüzdeki dönemde gizli kalmış bazı konuların medyaya döküleceğini göreceğiz. Medyayla, basınla ilgili konular gündemimize gelecektir. Belki bazı kısıtlamalar gündemimize gelecektir. 2023 şubat ya da mart aylarında yavaş yavaş etkinin hafifleyeceğini düşünüyorum.

Türkiye’nin haritasına geldiğimizde Solar Return, yani Güneş dönüş haritasına geldiğimizde yine Güneş’in beşinci evde olduğunu görüyoruz. Yükselenin Yengeç olduğunu görüyoruz; ama Ay bu kez Yay burcunda ve 6. Ev’e yerleşmiş. Bu da bana, yurt dışında çalışmalarını sürdüren akademisyenlerimizin yurt içinde aktif rol oynayacaklarını düşündürüyor ve burada bir seçim öncesi durumumuz olduğu için ülke haritamızın muhalefet ve hükümet bölgelerini biraz inceledim. Muhalefetin burada sekiz derece Başak burcu etkisinde olduğunu, parayla ilgili olan Thuban sabit yıldızıyla alakalı etki aldığını görüyorum. Burada bu da bana şunu düşündürüyor; burayı yöneten gezegen de yine Merkür, Merkür de Terazi burcunda ve yirmi sekiz derecede. Nispeten yumuşak. Muhalefet burada daha rasyonel bir tutum sergileyecektir diye düşündürüyor. Daha çok rakamlar ile konuşacak. Hazine, maliye, bankacılık, bu konular üzerinde gidecektir ve iletişimi daha dengede tutmaya çalışacaklar. Yani öyle çok sert bir tutum değil. Merkür’ün bulunduğu bölge, Satürn ve Mars’tan aldığı etki sebebiyle nispeten yumuşak bir tutum sergileyeceklerini, daha anlaşmacı olacağını düşündürüyor. Burası büyük bir üçgen oluşturuyor tam net derecelerde olmasa da; dolayısıyla muhalefet için güçlü bir yıl. Hükûmet tarafına geldiğimiz vakit, yönetimi ifade eden onuncu evde yerleşmiş olan bir Jüpiter ve Neptün var. Neptün yıllardır şu an olduğu Balık burcunda süregelen belirsizlikleri getiriyor. Bu, Solar Return haritamızda yanında Jüpiter’le geliyor. Etki daha da büyüyor. Var olan belirsizliğin büyüyerek devam edeceği öngörüsünü yapabiliriz. Para piyasalarını gösteren bölgede Güneş ve bir de Venüs var ama bu hem Akrep hem de güney düğüm tarafından geliyor. Dolayısıyla piyasaların manipülatif olmasını iniş çıkışların yüksek volümlü olmasını bekleyebiliriz. Çok net olarak, manipülatif dönemdeyiz diyebilirim. Üzerine bir de Merkür’ün Plüton’la yapmış olduğu açıyı da göz önünde bulundurursak manipülasyonun gücünün olduğunu söyleyeceğim.

8 Kasım tutulmasında Mars etkin demiştim. Bu tutulmada Rusya ve Ukrayna tarafı hareketli olacaktır. Bu durum enerji tarafında bizi ilgilendiriyor. Bir de bu savaş şiddetlendiği zaman Amerika’nın Rusya üzerindeki baskısı, ekonomik ve diğer yaptırımlar bizi de zor durumda bırakabilir. Son altı aydaki gibi değil. Bu tutulmalarla altı ay boyunca koşullarımız çok daha farklı olacak.

2023 nisan ayında bir hibrit tutulmamız var ki orası çok önemli. Yeni bir yön değişikliğini gösterecek bize. O zamana kadar Akrep tutulmasının etkisi altında olacağız. Dediğim gibi geçtiğimiz altı ay gibi değil; enerjiler değişti, farklı bir altı aydayız. Yaptırımlar gündemimizde olacaktır. Geçtiğimiz altı ay gibi rahat olmayacağız. Senenin en zor iki ayına girdik. Ocak ortasına kadar oldukça zorlu. Ya bunların yanında bir de sınır dışı dediğimiz bir yapısı var ki Mars’ın, o da yine şu anda yaşanıyor; tutulmalarla beraber işimizi daha da güçleştiriyor. Dünya’da Mars enerjisi dediğimiz eril enerji eksik ve bu eksik enerjiyi farkında olarak ya da olmayarak hepimiz birlikte mücadele ile tamamlayacağız. Bunun yanı sıra iletişim enerjisi ve eksik ulaşım sorunları da var. Sadece iletişim değil, lojistikle ve paranın dönüşüyle alakalı sorunlar var. Tıkanıklıklar yaşanması olasıdır. Ekimdeki tutulma parçalı bir tutulma olduğu için burada etkiyi peyderpey göreceğiz. Yani bir anda değil; bir şey, arkasında başka bir şey, arkasında başka bir şey. Çatışmaların daha çok sözel ve diplomatik yöntemler kullanılarak olacağını düşünüyorum. İnançlarla da alakalı bir yapı var yine. Türkiye’de de inançlar yine gündemimizde olacak, çünkü bu solar dönüşümde Ay, Yay burcunda. Halkın inanışlarının gündemimizde olacağını söyleyebilirim. Tartışmalara çok açık bir dönemdeyiz. Hatta kazalara açık bir dönemdeyiz. Hatta yangınlara açık bir dönemdeyiz. Bu arada denizler, denizlerde yaşanacak problemler gündemimizde olacaktır. Türkiye’nin Güneş dönüş haritasına baktığımızda denizlerle ilgili konuların büyüyebileceğini görebiliyoruz.

Temkinli olun, yumurtaları aynı sepete koymayın. Her ne kadar emin olsanız bile, böyle dönemlerde o emin olduğunuz şeyleri de kontrol ederek ilerleyin.