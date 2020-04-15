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Aydın Ayan ile Evde Sanat

Röportaj

Aydın Ayan ile Evde Sanat

yazan:
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Okuma süresi 2 dakika

Duayen Ressam, Prof. Dr. Aydın Ayan 50. Sanat Yılı için geri sayıma geçtiği günlerini evinde yaptığı hazırlıklarla değerlendiriyor.

Ben boş durmayı sevmem. Her zaman yapacak bir şeylerim vardır. Ancak, gündelik koşuşturma içerisinde okumak üzere ayırdığım kitaplarımı zamanında okuyamamamın, yazılması gereken yazı ve kitaplar için yeterli zamanı bulamamamın sıkıntısını her zaman duyumsamışımdır. Bu günlerde, Korona virüs ya da COVID-19 denen küresel boyuttaki berbat salgının bizleri eve kapatmasıyla “çılgın dünyadan uzak” kalan herkes gibi ben de eve kapandım. Okuyor, yazıyor, resim çalışıyor ve arşivimde bulunan seyredilmeyi bekleyen filmlerden, belgesellerden bazılarını izliyorum. Resim çalışmalarım sürüyor, çünkü birkaç yıl önce başlamış olduğum bir projeyi tamamlayıp olası bir sergiye hazır duruma getirmem gerek. 50. sanat yılım’a az kaldı. Bu nedenle bazı kentlerde açacağım sergiler için özel hazırlıklar yapılması gerekiyor. Diğer yandan uzun zamandır kitap haline getirmek üzere seçmiş olduğum şiirlerimin 50. sanat yılım için son gözden geçirmelerini yapıyorum.

 

Sözün özü, yapacak çok şey var; yapılabilenler ise sınırlı. Bu yüzden sağlığım el verdiği sürece tempomu düşürmemeye çalışıyorum.

 

Koronavirüs ya da Geleceğe Gidememek

Bir virüs dolaşıyor her yerde: Korona

Mide bulantısı: Tüm dünya

Ateş: Dünyanın her yerinde

Soluksuz bir tükeniş: Bu çağda

Düş bitti

 

Bir virüs dolaşıyor her yerde: Korona

Düşlerim vardı gerçekleştirilecek Oysa…

Gitmeyi düşündüğüm çok ülke: Yok artık

Gitmeyi düşlediğim ilk kent: St. Petersburg

Çoğunu gördüm müzelerin, tek kalan: Hermitaj

Korona geldi, yollar kapandı

Gidilemiyor artık geleceğe: Düş bitti

 

Bir virüs dolaşıyor her yerde: Korona

Yeniden gitmeyi düşündüğüm ülke: İspanya

“Yaşlılar Evi” buz gibi;  ölüme terkedilmiş: Oysa…

Görmeyi düşündüğüm kent: La Caruna

Çaresiz katılmayı düşündüğüm ayin: Ölüm

Ve insanın çarmıha gerildiği katedral: Santiago De Compostela

 

Bir virüs dolaşıyor her yerde: Korona

Bin virüs ile birlikte; “Korku Çağı”nda: Düş bitti

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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