Aydın Ayan ile Evde Sanat
Duayen Ressam, Prof. Dr. Aydın Ayan 50. Sanat Yılı için geri sayıma geçtiği günlerini evinde yaptığı hazırlıklarla değerlendiriyor.
Ben boş durmayı sevmem. Her zaman yapacak bir şeylerim vardır. Ancak, gündelik koşuşturma içerisinde okumak üzere ayırdığım kitaplarımı zamanında okuyamamamın, yazılması gereken yazı ve kitaplar için yeterli zamanı bulamamamın sıkıntısını her zaman duyumsamışımdır. Bu günlerde, Korona virüs ya da COVID-19 denen küresel boyuttaki berbat salgının bizleri eve kapatmasıyla “çılgın dünyadan uzak” kalan herkes gibi ben de eve kapandım. Okuyor, yazıyor, resim çalışıyor ve arşivimde bulunan seyredilmeyi bekleyen filmlerden, belgesellerden bazılarını izliyorum. Resim çalışmalarım sürüyor, çünkü birkaç yıl önce başlamış olduğum bir projeyi tamamlayıp olası bir sergiye hazır duruma getirmem gerek. 50. sanat yılım’a az kaldı. Bu nedenle bazı kentlerde açacağım sergiler için özel hazırlıklar yapılması gerekiyor. Diğer yandan uzun zamandır kitap haline getirmek üzere seçmiş olduğum şiirlerimin 50. sanat yılım için son gözden geçirmelerini yapıyorum.
Sözün özü, yapacak çok şey var; yapılabilenler ise sınırlı. Bu yüzden sağlığım el verdiği sürece tempomu düşürmemeye çalışıyorum.
Koronavirüs ya da Geleceğe Gidememek
Bir virüs dolaşıyor her yerde: Korona
Mide bulantısı: Tüm dünya
Ateş: Dünyanın her yerinde
Soluksuz bir tükeniş: Bu çağda
Düş bitti
Bir virüs dolaşıyor her yerde: Korona
Düşlerim vardı gerçekleştirilecek Oysa…
Gitmeyi düşündüğüm çok ülke: Yok artık
Gitmeyi düşlediğim ilk kent: St. Petersburg
Çoğunu gördüm müzelerin, tek kalan: Hermitaj
Korona geldi, yollar kapandı
Gidilemiyor artık geleceğe: Düş bitti
Bir virüs dolaşıyor her yerde: Korona
Yeniden gitmeyi düşündüğüm ülke: İspanya
“Yaşlılar Evi” buz gibi; ölüme terkedilmiş: Oysa…
Görmeyi düşündüğüm kent: La Caruna
Çaresiz katılmayı düşündüğüm ayin: Ölüm
Ve insanın çarmıha gerildiği katedral: Santiago De Compostela
Bir virüs dolaşıyor her yerde: Korona
Bin virüs ile birlikte; “Korku Çağı”nda: Düş bitti
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