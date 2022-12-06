Ayağınızdaki Rahatlık TOGO

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Butik bir mağaza olarak serüvenine başlayan TOGO, Akkuş Ailesince satın alınmasından sonra popüler zamanlarını yaşamaya başladı. Markanın genç ve başarılı yöneticisi Ahmet Akkuş, bir ayakkabıya nasıl bakılması gerektiğine değinerek TOGO’nun politikasından, ürün çeşitliliğinden ve değerlerinden bahsetti…

Öncelikle kendinizden de biraz bahsederek TOGO’nun geçmişine ve öyküsüne değinir misiniz?

1984 yılında Iğdır’da, on bir kardeşin sekizincisi olarak dünyaya geldim. 2008 yılında Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Okul hayatım boyunca, üniversite eğitiminin dışında öğrenmeye ve bunu pratiğe dökmeye özen gösterdim. Ayakkabıcılık sektöründe önemli bir konuma sahip olan Akkuş Ailesi 1986 yılında Iğdır’dan Ankara’ya göç etti. Dedemden başlayan ayakkabıcılık serüvenine üç toptan mağaza ve iki üretim tesisi ile devam etmekte.

Bilindiği üzere TOGO, 1937 yılında Togo Acemyan tarafından İstanbul’un Beyoğlu semtinde butik bir mağaza ile serüvenine başlanmıştır. 90’ların en popüler ayakkabı markası haline, ikinci sahibi Kuşgöz Ailesi sayesinde gelmiştir. 2017 yılında markanın tüm haklarını satın alarak büyümeye ve geliştirmeye devam ettik. On sekiz mağazamız ve üretim tesislerimizle hizmet vermekteyiz.

TOGO’nun tasarım çizgisi ve politikası hakkında neler söyleyebilirsiniz?

TOGO klasik giyimin vazgeçilmez bir markasıdır. Aynı zamanda da rahatlık ve konfor, tasarımlarımızın en önemli ana bileşenleridir. Bunun yanı sıra dünya modasına ve modanın hızlı değişimine adapte olarak ülkemize hizmet veriyoruz. Yatırımlarımızın %20’sini tasarıma ayırıyoruz. Bu nedenle de tasarım ağımız oldukça güçlü bir yapıya sahip. Özellikle İtalya, İspanya ve Fransa ile tasarımsal anlamda iş birliklerimiz oluyor.

Üretimlerinizde teknolojiyi kullanıyorsunuz ancak, el yapımı ürünleriniz de var. Bunlardan biraz bahseder misiniz? Neden el işçiliğini kullanıyorsunuz?

Teknolojiyi daha çok ölçüm, yönetim, iletişim ve değerlemelerde kullanmaktayız. Aslında üretim kısmında geleneksel üretimden vazgeçmiyoruz. Aynı zamanda geleneksel çizgimizden çıkmayarak ayak sağlığı, konfora ve ürün kullanım ömrüne de değer katıyoruz. Geleneksel üretimin en önemli unsuru kaliteyi korumaktır. Kalite bugünlerde az rastlanan bir olgu. Bu üretim tekniğinden ve kaliteden ödün vermemek bizim için çok önemli, şirketimizin en önemli politikasıdır.

TOGO’nun başarısındaki önemli etkenler neler?

Markayı satın aldıktan sonra oluşturduğumuz yönetim kadromuz çok genç, dinamik ve alanlarında profesyoneller. Başarımızdaki en büyük etken yönetim, gençlere yatırım yapmamızdır. Aynı zamanda çeşitli üniversiteler ile iş birliklerimiz bulunuyor. Genç

yetenek programlarında yer alıyoruz. Başarılarımızın sırrı ise insana ve insani değerlere, inanarak önem vermek.

TOGO’nun dayanıklılığının sırrı nedir? Bir ayakkabının bakımı nasıl olmalı?

TOGO’nun en büyük sırrı ürünleri tasarlarken stampa ve maçada (model çıkarma ve kalıp) kullandığı ölçülerdir. Ülkelerin ayak yapısına uygun analizler ve araştırmaların sonucunda üretim yapmaktayız. Yılların vermiş olduğu tecrübe, almış olduğumuz geribildirimler tasarımlarımızı belirlerken göz ardı edilmeksizin dikkate alınan etkenlerdir.

Ayakkabının dayanıklılığı kullanım sıklığına göre değişir. Uzun süreli ayakkabıyı kullanmak isterseniz, gün aşırı giymeli ve kaliteli bakım ürünlerinden kullanmalısınız. Derinin yumuşaklığı ve tabanın esnekliği ise ayakkabı ömrünün uzunluğu konusunda ipucu vermektedir. Ayakkabı satın alırken mutlaka dikkat etmemiz gereken unsurlar vardır. En önemli unsur markasının TOGO olması. Ayakkabının mutlaka gerçek deri olması gerekir. Gerçek deri nefes alır, bu da ömrünü uzatır. Özelikle topuklu ayakkabı tercihlerinde ayakkabının iç kısmında mutlak suretle konforu sağlayacak bir malzeme olmalıdır. Daha birçok neden sayabiliriz. Tavsiyem, iyi markalardan ve ayakkabının çiftini de deneyerek ürün satın alınmasıdır.

Ürün yelpazenizde neler yer alıyor?

Daha çok ayakkabıcı olarak bilinmemize rağmen aslında mağazalarımızda çanta, deri mont, kemer, cüzdan, valiz, parfüm de bulabilirsiniz. Ayakkabı ve saraciyede deri dışında hiçbir malzeme kullanmamaya özen göstermekteyiz. Tasarımın içeriğinde olan deri dışındaki malzemelerin ise kalite standartlarına uygun şekilde seçimini yapmaktayız. Klasik çizgimizin yanında spor ve casual modellere de ağırlık vermekteyiz. Son yıllarda ürün gruplarımızda gençleştirme çalışmaları yapılmış olup, günlük giyime uygun ve daha genç bir kitleye hizmet vermekteyiz. Ayakkabıda vazgeçilmez modellerimiz olan derby, oxford, rok, loafer, brouge tarzı ürünlerin yanı sıra daha genç kesim için chealse, spor ayakkabılar ve ugly sneaker modelleri de üretmekteyiz.

Yeni şubeler veya yurt dışı iş birlikleriniz olacak mı? Gelecek planlarınızdan söz eder misiniz?

Mevcutta Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde on sekiz mağazamız bulunmaktadır. Önümüzdeki yılda otuz mağazayı hedeflemekteyiz. Doğru altyapı ve zeminimiz hazır olduğu için hızlı adımlarla yeni mağaza açılışlarımız gerçekleşmektedir. Türkiye’de franchise ağırlıklı bir sistem ile çalışmaktayız. Üretim odaklı bir firma olmamız sebebiyle yurt dışı ihracatlarımız da oldukça fazla; ancak, yurt dışında mağazalaşmak için önümüzdeki yıl Milano, Londra, Paris ve Prag’da dört mağaza açarak atılımlarımızı gerçekleştirmek istiyoruz. Gelecek planlarımız arasında, en heyecanlı projemiz kuşkusuz TOGO Akademi projesidir. Ankara’da yeni bir üretim ve yönetim tesisi kurarak burada uzun zamandır planladığımız ve tasarladığımız TOGO Akademi projemizi hayata geçirmeyi istiyoruz. Bu akademi, tasarım ve bilgi teknolojileri konseptinde olacak.

Yeni yılda gençlere yönelik tavsiyeleriniz var mı?

Ülkemizde politika, din ve futbol holiganlığından uzaklaşırsak, özellikle bilgi teknolojilerine, insani değerlere, tahammüle, mütevazılığa önem verirsek inanın ki gelecek çok daha parlak olacaktır. Ülkemizden yurt dışına gitmek yerine, burada daha çok öğrenip, daha çok çalışıp daha çok geliştirmeliyiz. Bu vatan hepimizin, renkleriyle çok daha güzel…