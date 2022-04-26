Atelier Bağban: Kusursuz Ürün Yaratmak Mümkün

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Hem kişiye özel tasarımları hem de yurt içi ve yurt dışı olarak birçok mücevher evine tasarladıkları ürünleriyle farklarını ortaya koyan Atelier Bağban’ın firma sahibi Arek Bağban, üretimde önem verdikleri değerleri ve planlarını MAG Okurlarıyla paylaşıyor…

Öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz?

Çocukluk dönemimde, eğitim hayatım devam ederken aynı zamanda Kapalıçarşı’da çırak olarak çalışmaya başlamıştım. Yaklaşık olarak yirmi iki yıldır içinde olduğum sektörde halen ilerlemeye devam ediyorum. Seneler boyunca ustam olan babam Artin Bağban’dan aldıklarımla işe her zaman öncelik vererek kendimi geliştirmeye, öğrenmeye devam ediyorum ve üçüncü kuşak olarak ailemde zanaatımızı devam ettiriyorum. Bu da tabii ki benim için büyük bir gurur kaynağı.

Atelier Bağban’ın hikâyesi nasıl başladı, nasıl devam ediyor?

1977 itibarı ile yurt içi olarak başlayıp sonrasında yurt dışı olmak üzere birçok mücevher evine üretim yapmaktayız ve onlar sayesinde kendi zanaatımızı ve tasarım gücümüzü de geliştirdik. Bütün bu süreçler sonrasında kendi markamıza yoğunlaşmaya ve onu ön plana çıkarmaya karar verdim. Hem kişiye özel üretimler hem de kendi tasarımlarımızla farklılığımızı ortaya koymaya çalışıyorum. Hazırladığımız tasarımları ve ürün yelpazemizi müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz.

Tasarımlarınızı oluştururken izlediğiniz yol nedir? Tasarımlarınızın isimleri nasıl ortaya çıkıyor?

Anlık olarak gördüğümüz herhangi bir resim, tasarım veya bizlere ilham verebilecek her şey bizi ürün çıkarmaya, hazırlamaya yönlendirir.

Bu aşamada hedefimiz, kusursuz bir ürün çıkarma çabasıdır. Bunları da oluştururken hem yeni teknikler hem de eski ustalıklar ile bir araya getirip en doğru sonuca ulaşmayı hedefliyoruz.

Tasarımlarımızın isimleri ise, o sırada ürünümüzü bitirdikten sonra elimize aldığımızda bize ilk çağrıştırdığı his ile oluşur. Bu bir kadın ismi, çiçek ismi veya sınırsızlık üzerine düşünebildiğiniz her şey olabilmektedir. Bu bir tatlı ismi dahi olabilir.

Kişiye özel tasarımları nasıl oluşturuyorsunuz? Butik tasarımlarınızdan bahseder misiniz?

Öncelikle müşterilerimizi dinliyoruz. Ürüne dair istekleri üzerine detaylı bilgi paylaşımı, fikir alışverişi yapıyoruz. Sürecimiz soru ve cevaplar halinde devam ettikten sonra müşterilerimizin isteklerini ve arzularını tasarımlarımızla (çizim halinde) netleştiriyoruz. Bütün seçeneklerimizi değerlendirip, istedikleri mücevhere en uygun ve en özel taşları bulmaya çalışıp kusursuz bir ürün yaratıyoruz. Atelier Bağban tarafından kişiye özel yapılan tasarımlar başka kimseye sunulmaz. Gerçekten kişiye özel olma özelliğini yasatmak bizim için önemlidir.

Gelecekteki plan ve projeleriniz neler?

Atelier Bağban olarak daima atölye kültürümüzü ön planda tutup müşterilerimizin isteklerini ve hayallerini tasarlamaya gayret ediyoruz. Tabii bu tasarımları aynı zamanda onların gözü önünde üretmeye devam ederken kendilerinin de bu özel anlara tanıklık etmelerini istiyoruz, çünkü müşterilerimiz bu saydam çalışma şeklinden mutluluk duyarak üretim aşamasında akıllarına gelen yeni fikirleri de hemen bizlere iletebiliyorlar. Bu süreçte karşılıklı mutluluk duyarak keyifle çalışıyoruz. Seneler içerisinde de müşterilerimize aynı saydamlık ve en iyiyi yaratma hedefiyle yolumuza devam etmeyi planlamaktayız.