Atatürk’e Hayran Bir İş Adamı Uğurcan Kapıdağ

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Mustafa Kemal Atatürk’e olan hayranlığıyla bilinen, Kapıdağ Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Uğurcan Kapıdağ; bu sevgisinin ne zaman başladığı, Ulu Önder hakkında okuduğu kitaplar, koleksiyonları ve ona duyduğu ilginin kaynakları hakkında merak edilenleri MAG Okurlarıyla paylaşıyor…

Mustafa Kemal Atatürk’e olan hayranlığınızın ilk olarak ne zaman başladığını söyleyebilir misiniz?

Ailemizin yaşam tarzında hep bir Atatürk hayranlığı ve fikirlerine bağlılık vardır. Okul yıllarından önce, aile içinde yüreğimde yer etmiş bir sevgidir Mustafa Kemal Atatürk duygusu.

Atatürk ve felsefesinin hayranı olmanızın nedenini biraz açıklar mısınız?

Dünyanın dört bir yanında savaşların olduğu bir dönemde, bir genç subay olarak memleketinin gerçeklerini ve dünyanın içinde olduğu buhranı bütün boyutlarıyla kavramış bir kurmay Mustafa Kemal. Fikirleri ile önce içinde bulunduğu toplumu, sonrasında imza attığı büyük devrimleriyle tüm dünyayı kendine hayran bırakmış bir önder.

Gelişmiş toplumlardan önce kadınlara verdiği seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere, pek çok öncü fikri ve uygulaması ile büyük hayranlık duyduğum bir Ata! Türk tarihi içinde çok farklı bir yere sahip, bunca zorluklar içinde ülkesini ve milletini dünyanın saygın toplumları arasına yüceltmeyi başaran bir lider olarak, fikirlerini öğrendiğim ilk günden beri onun felsefesi benim hayatım boyunca izlemekten onur duyduğum bir çizgidir…

Atatürk’e dair bilgilerinizi nereden edindiniz?

Evimizde hep bir aile kütüphanesi olmuştur; annem ve babam da Atatürk hakkında eserleri okumayı severler.

Nutuk başta olmak üzere, tarih derslerindeki dikkatim ve tarihe olan yakın ilgimden, pek çok farklı kalemden ve yazarlardan Atatürk hakkında bilgiler edinmiştim.

Ailenizde Ulu Önder’i gören birileri var mı?

Hayır, ne yazık ki ailemden Ulu Önder ile aynı dönemde yaşayan ve onu görme şansına sahip olan kimse yok; ancak, yaveri, koruması gibi şahsiyetlerin anı, roman ve belgesel nitelikli eserlerini çok keyifle izlemiş birisi olarak adeta onun kuşağının parçası olarak hissediyorum kendimi.

Atatürk ile ilgili katıldığınız konferanslar, sempozyumlar, eğitim veya etkinlikler neler?

Bazı vakıflar ve düşünce dernekleri tarafından yapılan konferans ve seminerlere vakit buldukça katılmaya gayret ederim. Sinan Meydan, beğendiğim tarihçi kişiliktir. Her fırsatta takip etmeye çalıştığım bir tarihçidir.

Çocuklara Atatürk sevgisi nasıl aşılanıyor? Sizce yeterli mi? Neler yapılmalı?

Mustafa Kemal Atatürk’ü genç kuşaklara ve çocuklara mutlaka planlı ve kesintisiz olarak anlatmak gerektiğini düşünüyorum. Okullarda eğitim müfredatı kapsamında verilen bilgiler dışında mutlaka STK’lar öncülüğünde kapsamlı, sahici öğretici programlar uygulamak çok büyük önem taşıyor. Çocuklara özel hafta sonu TV programları, belgeseller, dizi ve filmler çekilerek bu anlamda yaygın bir eğitim programı gündeme alınabilirse, gelecek kuşaklara Atatürk düşüncesi, tarihsel gerçekler ışığında aktarılabilir diye düşünüyorum.

Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili koleksiyonlarınız var mı?

Çok güzel bir dijital fotoğraf albümü var Atatürk’ün. Onun çok sıkı bir takipçisiyim. Atatürk ile ilgili kitaplar, kütüphanemin baş köşesindedir.

Mustafa Kemal’in sizi en çok etkileyen sözü hangisi?

Pek çok sözü bende derin anlamlar taşımaktadır ama nedense havacılık konusundaki tutkum nedeniyle olsa gerek, “İstikbal göklerdedir!” bendeki en etkileyici sözü olarak zihnimin köşesinde durur. Ayrıca “Bütün ümidim gençliktedir.” ve “Dünya üzerinde gördüğünüz her şey kadınların eseridir.” sözlerini severim. Ayrıca çocuklara bayram armağan etmiş, tarihteki tek lider olarak onun sözleri ve fikirleri her zaman yüreklerimizde olacak.

Herkesin mutlaka okuması gereken, Mustafa Kemal ile ilgili kitap hangisi sizce?

Tartışmasız olarak, bu ülkeyi seven bütün gençlerin “Nutuk” eserini sindire sindire okuması gerektiğini düşünüyorum. Yine benim çok etkilendiğim “Kutsal İsyan” serisi mutlaka okunmalı ama yabancı basından da Atatürk okuması yapmak hem ufkumuzu açacak hem de gurur duyacağımız bir fırsat olacaktır. Bu anlamda Andrew Mango’nun mutlaka okunması gerekir. Yine Lord Kinros’un “Atatürk – Bir Milletin Yeniden Doğuşu” adlı eseri çok öğretici olacaktır diye düşünüyorum. Attila İlhan, Şevket Süreyya Aydemir, Falih Rıfkı Atay, İlber Ortaylı; Atatürk hayatı konusunda mutlaka okunması gereken yazarlardır…

Peki ya film olarak?

Ne yazık ki Atatürk’ün hayatı, hak ettiği seviyede beyaz perdeye yansıtılamadı. Bu konuda sınırlı birkaç çalışma hariç önemli bir boşluk olduğu kanaatindeyim. Zülfü Livaneli’nin; Atatürk’ün yaveri Salih Bozok’un anılarından yola çıkarak yaptığı Veda filmi kısmen de olsa iyi bir Mustafa Kemal filmi olarak düşünülebilir. Onun dışında TRT’nin yönlendirmesiyle bazı çalışmalar olduğu halde bence bu yönde ciddi bir boşluk var… n