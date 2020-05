Astrolojiyi Bilmek Üzerine…

Okuma süresi 8 dakika

Bilişim Uzmanı ve Astrolog Aygül Aydın, bizlere Astroloji’nin ardındaki sistematik yapı hakkında bilgiler verirken gündemle ilgili merak ettiğimiz soruları da yanıtladı.

Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?

1984 doğumluyum. Siber güvenlik uzmanıyım. Yaklaşık 13-14 yıldır Bilişim sektöründe çalışıyorum. Yönetim Bilişim Sistemleri üzerine yüksek lisansımı yaptım. Halen görevimi yürütmekteyim. Teknoloji benim için büyük bir sevda denilebilir.

Hayatımda kariyerimle ilgili çok önemli kırılma noktaları yaşadım. Öncesinde belirtmem gerekir ki 14’lü yaşlarımda astrolojiye çok meraklıydım, araştırmaya başladım. Bir yandan da tasavvufu, Allah aşkını, içine dönmeyi anlamaya çalıştım. Bu şekilde çok küçük yaşlarda, sorularıma cevap bulabilir miyim, diyordum. Kariye Müzesi’nin arkasındaki kütüphanede bulunan astroloji kitaplarını okurken büyük bir sevdaya girdim. Kendi kendime elimle çizip haritamı çıkardım. Hikâye bu şekilde başladı, ama ben bunu hep sakladım. Çünkü benim ilgilendiğim zamanlarda astroloji falcılık-medyumluk tarzı basit bir algı içinde bulunuyordu. Şimdi astrolojinin konumu güzel ama o zamanlarda bu şekilde bakılmıyordu. Daha sonra Öner Döşer’in açtığı astroloji okuluna kayıt oldum. Şartlar şimdiki gibi değildi ve ben Beylikdüzü’nden Bağdat Caddesi’ne gidiyordum bu okul için… Metrobüs bile yoktu. En güçlü olarak hatırladığım şey üç saate yakın süren yoldu. Yurt dışındaki astrologlardan yardım alıyordum. İngilizcemi de bu sayede geliştirmiş oldum. Uzunca yıllar devam ettiğim çeşitli astroloji eğitimlerime bir dönem ara vermek istedim. Çünkü kamuda hizmet ediyordum ve yüksek lisansımı tamamlamak istedim. Kamuda “IT bilişim uzmanlığı” üzerine yapmış olduğum iş benim için daha önemliydi. Çünkü daha fazla saygınlığı olduğunu düşündüğüm ve gerçekçi bir alanda çalışıyordum. Astroloji de benim için, terfi alabilecek miyim alamayacak mıydım, seviyesindeydi… 2009’da, evlenmek üzere olduğum zamanlarda eşimin haritasına bakmayı ve kendimle ilgili olayları tekrar tanımlamayı çok istedim. Bir karar vermem gerekiyordu. Astrolojiye geri döndüm.

Önceki kariyerinizin Astrolojiye ne gibi katkıları oldu? Astroloji hangi disiplinlerden beslenir?

Ben daha çok harita bakan bir insanım. Karşımdaki insanın halinden tavrından, acaba Merkür’ü nedir, Venüs’ü nedir, diye düşünürüm. Aynı zamanda insanı analiz etmeyi sanat olarak görüyorum. Siz bir sanat eserisiniz ve Yaratan sizi hangi kodlarla, gezegen çalışmaları ile dünyaya getirdi? İnsan yazılımınızda ne var? Bunları araştırmayı, insanın kodlarını seviyorum. Nasıl genetik bir yapınız varsa, ruhunuzun da bir genetiği var. Ruhsal olarak sahip olduğumuz genetiğin bulunduğu bir alan var, işte orası astrolojidir. Maddiyatla maneviyatı ayırt edebilmemiz için burada ince bir çizgi var. Bizde genelde bu çizgi yanlış anlaşılıyor. Aklımızın ermediği şeyleri reddetmeyi seven bir toplumuz. Halbuki bu Allah’ın planı ve sizin bu planı anlamaya çalışmanızla ilgili her şey. Astrolojiyi bilmek aslında Allah’ı bilmektir. Biz şöyle söylüyoruz: Rabbini bil, tekâmül et ve kendini bil. Bu zincirin kendini bilmek kısmı, astrolojiyi bilmenizdir.

İnsanların yaptığınız işe ve size karşı nasıl tepkisi nasıl?

Başta bahsettiğim gibi dünyada en son olacağım meslek “astrolog” demiş biriyim. Türkiye’de asla bu işi yapmam dedim. İşte hayat sizi iddianızdan vuruyor. Realist yönüm fazladır. Astrolojiye çok inanıyorum ama bunu anlatacak gücüm yok. Ailenize ne kadar sevdiğinizi anlatamadığınız bir ilişki gibi düşünün. Çok aşıksınız ama adamın işi yok. Gel de annene babana anlat. Dinlemezler sizi… Kalbinizin sesini de… Çevremde bir çok insan, siyasetçisinden, bürokratından, iş insanından tutun hiç alakasız olanlarına kadar benimle birlikte bu yola girmiş bulunmaktalar. Çevrem ve çalıştığım alan bunun aksi düzlemde bir yer. İki şıkkımız vardır: Ya bana inanacaklardı, ya da ömrümün sonuna kadar benimle dalga geçeceklerdi. Ben hepsine tek tek olayı anlattım. Sabırla… Şimdi bir çoğuna eğitim veriyorum ya da işlerini bu şekilde planlıyorlar.Bundan muhteşem bir zevk duyuyorlar. Ben de onlarla bu yolu yürümekten mutluyum.

Astroloji ne işe yarar? Astrolojiye geleceğimizi görmek mi, yoksa olacaklara hazır olmak için mi ihtiyaç duyarız?

Astroloji gelecekten haber vermez, geleceğe taşır. Gaybı Allah bilir. Kimse bilemez. Bir zahmet yıl 2020, artık bir takım konularda anlaşalım. Astroloji sadece vizyonlu olmaktır. Kimler vizyonludur? Öngörülemeyen şeyleri bile öngören insanlar. Astroloji hayırlısını anlatıyor! Siz evren içerisinde ne kadar akıllı davranırsanız evren de size o kadar aklı başında işler sunar. Aklın en büyük mucize olduğuna inanıyorum. Yaratan’ın aklımızı her şeyden üstün tuttuğuna inanıyorum. Seçimleri belirleyen mekanizma buradadır. Yaratan, bizlere çeşitli seçimler sunup diyor ki; ben size daha üstünü olmayan bir akıl verdim.

Rodyn Collin’in çok sevdiğim bir sözü vardır: “İnsanın deliliği veya anormalliği, özü ile kişiliği arasındaki uzaklıktan doğmaktadır. Bir insan kendisinin ne olduğunu daha fazla bildikçe, akıllığa daha fazla yaklaşır. Kendisi hakkındaki hayali, gerçekte ne olduğundan uzaklaştıkça, daha fazla delirir.” Müslüman’a ‘’İkra!’’ diyor; oku… Hristiyan’a “Sev!” diyor. Herkese şifresini vermiş. Ayrıca şuna da çok inanıyorum; bir şey olmuyorsa neden olmadığını o an ben anlamıyorum, fakat astroloji bunun sebebini size veriyor; ‘hayırlısını’ anlatıyor. Astrolojinin kesinlikle okullarda okutulması taraftarıyım. Hayatta bağımlı oldukları durumlardan kurtulmayan insanlara, astroloji dersleri verilmesi gerekiyor.

Son zamanlarda dünyanın büyük bir kaosa sürüklendiğini görüyoruz. Sizce yakın gelecekte her şey normale dönecek mi, yoksa artık bu yaşananları mı normal olarak görmemiz gerekiyor?

Şimdi burada ben okuyucularıma soruyorum: Sizce bundan öncesi çok mu normaldi? Herşeyi mahvettik. Güzel olan her şey yok oldu. Şimdi yeni bir düzen geliyor. Evet yeni bir düzende başka insanlar olarak normale dönülecek.

Ocak ayından bu yana yaşadığımız pek çok felaketin günah keçisi olarak 2020 senesi gösteriliyor. 2020 yılının bir özelliği var mı? Sizin bu yıldan beklentileriniz nelerdi?

Bu yıl ile ilgili görüşlerimi 2019 yılında Hürriyet Gazetesi’ndeki yaklaşık 500’den fazla yazdığım köşe yazımda bahsettim. En son 16 aralık 2019 tarihinde “Dünya, 2020 yılına nasıl girecek?” isimli bir yazı paylaştım. Orada şöyle demişim: “Dünya yeni düzene hazırlanacak. Herkes yalnızlıkla başa çıkmayı öğrensin ve özlerine dönmek için gerekli performansı kullansın. İlahi adalet yerini bulacak.”

Astroloji COVID-19’u öngördü mü? Siz öngörülerinizde salgın nasıl yer aldı?

Evet, aynı gökyüzü İspanyol gribi salgınında vardı ve bizler bununla hayatımızın meşgul olacağını yazmıştık. Ben teknolojinin çok geliştiğini düşündüğüm için açıkçası ciddi bir ekonomik kriz yaşayacağımızı öngörüyordum. Bir de ABD’nin büyük bir çöküş dönemi içine girmesi fikrine sahiptim. Neticede konular bu yönde gelişti. Virüs hepimizi yalnızlıkla baş etmek zorunda bıraktı.

Koronavirüsten ne zaman kurtulacağız? 21 Haziran tarihini bu anlamda bir milat olarak görebilir miyiz?

Astroloji bunu kesin bilemez. Burada söyleyeceğimiz şey kandırmak olur. Ama şunu ifade edebilirim. 21 Haziran 0 derece Yengeç burcunda çok önemli bir güneş tutulması yaşanacak. Bu bizleri değiştirecek ve hayatımızı sıfırdan kurma fırsatı sunacak gibi duruyor. Umarım daha erken bir şekilde bu zorlukları aşmış oluruz.

Pek çok insan içerisinde bulunduğumuz süreci bir içe dönüş, bir toparlanma dönemi olarak görerek olumlama gayreti içerisinde. Bu konuda sizin düşünceleriniz nelerdir?

Geç ve mecbur kalınmış bir uygulama ama zararın neresinden dönersek kârdır diyorum. Bu yoldan vazgeçmesinler…

Hem kültür hem de gelişmişlik düzeyleri arasındaki farkları göz önünde bulurarak, Astrolog kimliğinizle, ülkemizin dünyadaki yerini nasıl görüyorsunuz?

Yüzyıllardır dünya büyük bir maratondaydı. Şimdi maraton koşusunda en önde koşanlar birtakım aksilikler yaşadı, ABD, Avrupa… Şimdi Türkiye ayağı takılan ve düşen diğer koşucuları geçebilme şansını yakaladı. Eğer bu krizi fırsata çevirip bu maraton koşusunda diğer ülkeleri geçerse, o zaman daha önce hiç görmediğimiz kadar güçlü bir ülke görebiliriz. Bazen şans yardım eder, ama siz hazırsanız…

Son olarak 2021 ve gelecek için neler söylemek istersiniz? Okurlarımız için bir mesajınız var mı?

Sadece sevsinler.

Sevgiden daha üstün ve gerçek hiçbir şey yok.

Hayatı severek anlayabilirler…