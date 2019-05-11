Aslı Hotiç Türker ile Anneler Günü

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Pozitif enerjisi ve güler yüzüyle çalışan annelere rol model olabilecek bir isim olan Aslı Hotiç Türker ile 4 çocuğuyla devam ettiği yolculuğundan bahsederken annelik üzerine söyleştik.

Anneliği bir cümleyle anlatmanızı isteseydik neler söylerdiniz?

Annelik, bana her turlu duyguyu ayıi anda ya da farklı zamanlarda yaşatabilen eşsiz bir deneyim.

Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir değişime uğradı? Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi oldu sizin için?

Anne olmak, beklentilerimin ya da tahminimin kat ve kat üzerinde bir deneyim oldu. Hayatim ve önceliklerim tamamen değişti.

Şu anki çocukların en büyük avantajı nedir sizce?

Şu an çocuk olmanın avantajları da çok fakat dezavantajları da göz ardı edilemez. Teknolojiye ve bilgiye kolay erişim, iletişim çeşitliliği, en büyük avantajları fakat ileride her şeye bu denli kolay bir erişimin olması dezavantaja dönüşür mü bilemiyorum.

Çocuğunuzun/Çocuklarınızın isimlerine nasıl karar verdiniz? Bir hikayesi var mı?

Çocuklarımın isimlerine karar verirken genelde hep isimlerin kolay anlaşılır, okunabilir ve telaffuz edilebilir olmasına dikkat ettim. Kızım Mina, baba tarafından büyük anneannesinin ismini aldı. Oğlum Selim Cem’in ikinci ismi olan Cem, dedesinden geliyor. Lara’ya isim koyarken Mina ile uyumlu ve kısa bir isim arıyorduk. Lara ismini duyunca “Tamam, bu isim şahane.” Dedik. Son kızımın ismi olan Alisa’yı ile eşim çok seviyordu ve o seçti.

Çocuğunuzun/çocuklarınızın kariyer planlamasına dahil olmayı düşünüyor musunuz? Yoksa kararı tamamen kendisine mi bırakıyorsunuz?

Kendi kararlarını vereceklerini ümit ediyorum. Benden veya ailemizden destek isterlerse de her zaman yardıma açık olacağız tabii ki.

Beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız aktiviteler neler?

Evde sohbet ve gün içinde yaptıklarımızı paylaşmak en sevdiğimiz aktiviteler.

Annenizden aldığınız ve sizin için önem taşıyan bir öğüt var mı?

Annem, “Annenle babanla tartışma, kavga etme ve annenin sözünü dinle.” Derdi hep. Bunun kıymetini anne olduktan sonra daha iyi anladım tabii. Ayrıca annemin çocuklarla ilgili verdiği birsürü tavsiye var hayatımı kolaylaştırmamda bana yardım eden. Bunları mümkün olduğunca uygulamaya çalışıyorum.

İleride çocuğunuzun sizinle aynı mesleği yapmasını ister miydiniz?

Çocuklarımın gönlünde ne yatıyorsa onu yapmalarını istiyorum. Her meslek, her türlü spor, sanat kabulümdür. Yeter ki mutlu ve sağlıklı bireyler olsunlar. Ben aile şirketinde ayakkabı ile çok sıkı fıkı oldum ve çok keyif aldım. Onların da bu sektöre merakı varsa neden olmasın?