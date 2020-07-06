Ankara’da Onuncu Yıl

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Her sezona damga vuran etkileyici tasarımlarıyla tanıdığımız ünlü Modacı Raşit Bağzıbağlı ile MAG okurlarına özel keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

Farklı bir süreçten geçtik. Bu dönemde evdeyken yeni işlere imza attınız mı?

Pandemi sürecinde işimi geliştirmek ve yenilikler anlamında girişimler yaptım. Şu an da 2021 yazı için günlük şık erkek koleksiyonu ve ulaşılabilir fiyatlarda satılan hazır giyim koleksiyonumu geliştirmek adına çalışıyorum.

Sizin de ifade ettiğiniz gibi farklı bir zaman… Düğünler, mezuniyetler, davetler ertelendi. Şimdi yeniden normalize olacağız.

Sezona dair neler söylemek istersiniz?

Bu sezon alışık olduğumuz salon düğünleri yerine daha minimal düğünler yapılmaya başlandı. Müşterilerimiz daha sade, şık alternatifler arıyor.

Tüm mekanlarınız çok şık ve kişi geldiğinde çok iyi hissediyor. Markanızın Kıbrıs ile başlayan serüveni, İstanbul, Ankara ve yurt dışı butiklerle sürüyor… Bunlardan bahseder misiniz?

Çok teşekkür ederiz. Bugün röportaj yaptığınız Ankara mağazamızda onuncu yılımız oldu. İyi ki Ankara’ya mağaza açmışız diyoruz hep. Müşterilerimiz mağazalarımıza geldiğinde, onları evlerinde hissettirmeyi seviyoruz.

Son olarak Bakü’ye de bir mağaza açtık. Aynı zamanda mağazalarımıza gelemeyen müşterilerimiz için de www.rasitbagzibagli.com’dan adresimiz ile hem yurt içine hem de yurt dışına hizmet veriyoruz.

Abiye dışında da çok şık gündüz ve gece kıyafetleriniz de var. Onlar hakkında konuşalım mı?

Yıllardır ufak koleksiyonlar hazırlıyoruz ama son senelerde daha çok bu konuda tercih edilir olduk. Kumaşları kaliteli, ulaşılabilir fiyatlarda ürünler sunuyoruz ve beden alternatifleri bulunduruyoruz.

Couture gelinliklerin yanında koleksiyonlarınız da çok beğeniliyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Couture gelinliklerimizi İstanbul’da Levent mağazamızda ve Ankara’da İran Caddesi’ndeki mağazamızda sunuyoruz. Kişiye özel tabii ki yapıyoruz, ama gelin adayları artık giyip almak istiyor. Bu anlamda koleksiyonlarımız çok talep gördüğü için mutluyuz.

Sizce bir kadının giyim konusunda en çok dikkat etmesi gereken şeyler neler?

Bir kadının vücudunu çok iyi tanıması lazım. Ten rengine göre renk seçimi, saç ve makyajı da unutmamak lazım. Hepsi bir bütün.

Özel dikim erkek kıyafeti de sizin en önemli özelliklerinizden. Ki bir erkeğe belki saatinden, arabasından bile daha çok değer katan bir şıklık… Bu konuda neler söylersiniz?

Babam Derviş Bağzıbağlı kumaş bilgisi ve dikimdeki titizlikleri açısından bir numara. Hiç tevazu gösteremeyeceğim bu konuda. Benim de tüm blazer , gömlek ve takım elbiselerim Derviş Bağzıbağlı imzalıdır. Etrafta çok iyi aksesuar kullanan erkekler var, ama takım elbiseleri konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Türkiye’nin en şık iş adamlarını biz giydiriyoruz.