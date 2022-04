Alper Terciyanlı, ”Paylaşımlı Enerji Ağı” Hizmetlerini Anlatı.

Okuma süresi 7 dakika

Enerjinin sürdürülebilirliğini odağına alarak yola çıkan Beefull’ün kurucu ortaklarından Alper Terciyanlı, girişimleriyle, her geçen gün daha çok ihtiyaç duyulan enerjiye erişimin kolaylaştırılmasına dair geliştirdikleri “paylaşımlı enerji ağı” hizmetlerini MAG Okurları için detaylandırıyor…

Öncelikle kendinizden ve Beefull’ün doğuşundan bahseder misiniz?

2001 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra, on yıl süreyle TÜBİTAK’ta araştırmacı olarak çalışırken akademik hayatımı da devam ettirdim. 2011 yılında doktora çalışmalarımı tamamladıktan hemen sonra, on yıldan fazla TÜBİTAK’ta mesai yaptığım üç arkadaşımla birlikte ilk girişimimizi kurduk. O tarihten bugüne de özellikle, enerjinin dijitalleşme yolculuğunda sıfır karbon hedefini ve sürdürülebilirliğini odağına alarak yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren farklı girişimlerin bünyesinde kurucu ortak ve yönetici olarak yer aldım.

Beefull’ün doğuşu da aslında yine bu enerjiye erişimin dijitalleştirilmesi, kolaylaştırılması ve çevreye duyarlı hale gelmesi düzleminde gerçekleşti. Günümüzde mobil cihazlarımız üzerinden birçok hizmete kolayca erişebildiğimiz gibi, enerjiye erişimin de mobilleştirilmesi ve hatta daha paylaşımlı hale gelmesinin önemli bir ihtiyaca dönüştüğünü fark ettik. İnsanlar bir yerden bir yere gitmek için her bir adımda karşımıza çıkan scooter’lardan kiralayabiliyorsa; neden gün içerisinde cep telefonlarının/tabletlerinin veya elektrikli araçlarının şarj ihtiyaçlarını “paylaşımlı” istasyonlar/cihazlar üzerinden yapamasınlar veya kamp alanlarında, pazar yerlerinde veya panayır alanlarında elektrik enerjisine ihtiyaç duyduklarında etraflarındaki paylaşımlı prizler ile neden bu gereksinimlerini zahmetsizce sağlayamasınlar diye düşündük.

Bu fikrimizi daha da besleyen ve ona dört elle sarılmamızı sağlayan nokta ise, elektrikli araçların, tahminlerden çok daha kısa bir sürede hayatımızda önemli bir yer edineceğine dair inancımız oldu. Bu fikrin, gerek bugüne kadar geliştirdiğimiz tüm ürünlerde temel motivasyonumuz olan “sürdürülebilirliği” odağına alması, gerekse insanların gündelik hayatlarında enerjiye ihtiyaç duydukları herhangi bir mekân veya zamanda buna kolayca erişmelerini sağlayacak olması bizi çok heyecanlandırdı ve Beefull’ün ortaya çıkmasını sağladı. O noktadan sonra hayalimiz, insanların, “enerjiye erişim kaygısı” olmadan hayatlarını özgürce yaşamalarını sağlayacak teknolojileri bir an evvel hayata geçirmek oldu. Bunu yaparken de daha az bireysel tüketim, daha az atık, daha az karbon ayak izi ve daha sürdürülebilir bir gelecek için ürünlerimizi tasarladık. Paylaşımlı powerbank’lerimiz ile daha az kablo ve daha az pil atığını hedeflerken, elektrikli araç şarj istasyonlarımızla daha fazla elektrikli araç kullanımını destekleyerek fosil yakıtlardan kaynaklı karbon salımını en aza indirmeyi hedefledik, ve daha önemlisi tüm Beefull şarj noktalarından sağlanan enerjinin sadece rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından gelmesini sağladık.

Beefull nedir, ne işe yarar?

Beefull; insanların enerjiye ihtiyaç duyduğu her yerde tek bir mobil uygulama aracılığıyla buna ulaşabilmesini hedefleyen, Türkiye’nin ve dünyanın ilk “paylaşımlı enerji ağı” girişimidir. Akıllı telefonlar, tabletler, kablosuz kulaklıklar, elektrikli bisikletler ve scooter’lar, hatta elektrikli araçlar derken, her geçen gün daha fazla alanda enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Beefull olarak bir yandan insanları kablo karmaşasından, şarj aleti taşıma ve her yerde priz arama endişesinden kurtarırken, diğer yandan yakın zamanda yaygınlaşacak elektrikli araçların kullanımını daha kolay hale getireceğiz. Paylaşımlı şarj ünitesi, elektrikli araç şarj istasyonu, paylaşımlı priz donanımları ve Beefull mobil uygulamasıyla çok yakında Türkiye’nin her yerinde Beefull noktalarıyla karşılaşıyor olacağız. Beefull olarak, birçok alanda enerjiyi paylaşımlı hale getirerek kablo, powerbank gibi materyallerin tüketimini azaltmayı amaçlıyoruz. Elektrikli araçların yaygınlaşmasına sağlayacağımız katkıyla birlikte daha sürdürülebilir bir dünya hedefine adım adım ilerliyor olacağız.

Beefull nasıl çalışıyor ve hangi alanlarda kullanılabilir?

Paylaşımlı enerji ağından faydalanmak isteyen herkesin Beefull mobil uygulamasını indirmesi aslında yeterli. Uygulama üzerinde bulunan harita arayüzünde Beefull donanımlarının bulunduğu bütün konumlar görülebiliyor. İhtiyaç duyduğunuz bir Beefull noktasına geldiğinizde uygulama üzerinden QR kod okutmanız yeterli oluyor.

Oteller, restoranlar, kafeler, havalimanları, etkinlik alanları gibi, insanların özellikle uzun vakit geçirdiği alanlarda Beefull paylaşımlı şarj ünitesi istasyonlarına rastlayabilirsiniz. İstasyon üzerinde bulunan QR kodu mobil uygulama üzerinden okutarak bir powerbank’i kiralayabilir, kullanımınız tamamlandığında istediğiniz Beefull noktasına iade edebilirsiniz. Alışveriş merkezleri, özel otoparklar, dinlenme tesisleri, akaryakıt istasyonları gibi birçok halka açık alanda elektrikli araç şarj istasyonlarımızla karşılaşabilir; Beefull mobil uygulaması sayesinde elektrikli aracınızı kolaylıkla şarj edebilirsiniz. Yakında kamp alanları, pazar yerleri gibi enerjiye ulaşmanın zor olacağı noktalarda bulunacak paylaşımlı prizlerimiz ile insanlar elektrik enerjisine evlerinde gibi ulaşabiliyor olacaklar. Beefull ile birlikte herkesi enerjinin yeni yolculuğunu deneyimlemeye davet ediyoruz.

Beefull’ün hizmet noktaları nereler?

Yakın zamanda, ürün geliştirme süreçlerimizi olgunlaştırarak tüm Türkiye’de Beefull’ü yaygınlaştırmaya başladık. Henüz çok kısa bir süre geçmesine rağmen bugün Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya’da yüz ondan fazla noktada ulaşılabilir durumdayız. Hızlı yaygınlaşmamızda iş ortaklarımızın payı çok büyük; özellikle otel, restoran ve kafe işletmecileri müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak adına Beefull’ün çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Önümüzdeki bir aylık süreçte bayilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte yayılıma ağırlık vererek toplamda bin Beefull noktasına ulaşmayı hedefliyoruz. Bunu sağlarken Türkiye’de hizmet sağladığımız şehir sayısını da artırarak insanların şehirlerarası seyahatlerinde de enerji ihtiyaçlarını karşılıyor olacağız.

İşletmeler neden Beefull ile iş ortaklığı yapmalı?

İnsanlar yoğun iş temposuyla geçirdikleri bir günde ya da keyifli vakit geçirecekleri bir seyahat esnasında havalimanlarında, otellerde, etkinlik alanlarında prizlere bağlı kalmak istemiyorlar. Müdavimi oldukları restoranlarda keyifli vakit geçirirken bile şarj ihtiyacı önemli bir sorun teşkil ediyor. Artık enerjiye her yerde ihtiyaç duyduğumuzdan, işletmeler için müşterilerine Beefull hizmetlerini sağlamak önemli bir değer arz ediyor. Bununla birlikte Türkiye’nin her yerinde yaygınlaşacak bir ağın parçası olmak, işletmeler için önemli bir fırsat. Bir yandan Beefull uygulamamızda işletmelerin görünürlüğünü sağlarken diğer yandan her alanda güçlü ekibimizle işletmelere özel çözümler de geliştirebiliyoruz. Yayılım hedeflerimize ulaştığımızda Beefull’lü iş ortaklarımızın tercih sebebi olmasını sağlamak istiyoruz. İnsanların enerjisiyle meşhur Beefull’ün de müdavimi olacağına inanıyor, iş ortaklarımızla beraber büyümeyi hedefliyoruz.

Gelecek hedefleriniz neler?

Yakın gelecekteki hedeflerimizden birisi, Beefull’ün 2023 yılı sonunda Türkiye’nin en büyük paylaşımlı enerji ağı olması ve ülkemizin dört bir yanında, insanların enerjiye ihtiyaç duydukları herhangi bir zamanda “temiz enerjiye” Beefull’ün sürdürülebilir teknolojileri ile erişimlerinin sağlanmasıdır. Ancak bu yola çıkarken de, bugün de bizi en çok motive eden ve her zaman ilk sırada yer alan hedefimiz, Beefull’ün geliştirdiği ürün ve hizmetlerle kısa zamanda global pazarlara açılması ve ülkemizin enerji alanındaki ilk unicorn teknoloji şirketi olmasıdır.