Alaçam Ortodonti Kliniği; Estetik Kolay ve Hijyenik

Okuma süresi 6 dakika

Alaçam Ortodonti Kliniği kurucu diş hekimleri Aylin ve Arda Alaçam, diş teli ile şeffaf plakların farklarını detaylandırarak, şeffaf plak tedavisinin uygulanma ve kullanım kolaylığını aktarıyor…

Kendinizden biraz bahseder misiniz? Uzmanlık alanlarınız nelerdir?

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olduktan sonra ortodonti alanındaki doktoramızı da aynı fakültede tamamlayarak ortodonti uzmanı olduk. Evlendik. Aras ve Ateş isminde ikiz oğlumuz oldu. Tunus Caddesi’ndeki ortodonti kliniğimizde on sekiz sene hizmet verdikten sonra Maidan İş Merkezindeki yeni kliniğimize taşındık. Çok severek yaptığımız ve birlikte yürüttüğümüz mesleğimizde hastalarımızın memnuniyeti en büyük motivasyon kaynağımız.

Kliniğinizde hangi tedavileri uygulamaktasınız? Ortodontistler olarak en önemli görevleriniz neler?

Kliniğimizde çocuklar, gençler ve yetişkinler için en son dijital teknolojiyi kullanarak ortodonti, çene ortopedisi, ortognatik cerrahi tedavilerinin yanı sıra, kişiye özel estetik planlama, diş beyazlatma, diş hekimliği botoks uygulamaları da yapmaktayız.

Ortodontist olarak bizlerin ilk görevi, çocuklarda ortodontik anomali oluşmasını önlemek. Zira erken dönemde fark edilen problemleri koruyucu ve önleyici ortodonti ile engelleyerek iskelet yapının gelişim döneminde kalıcı bir şekilde bozulmasını önleyebiliyoruz. Doğru zamanda yapılan doğru müdahaleler ile gerek estetik, gerekse çiğneme ve konuşma gibi fonksiyonları düzeltirken aynı zamanda ergenlik ve genç erişkin dönemlerde bu problemlere bağlı oluşabilecek olası psikolojik sorunların da önüne geçmiş oluyoruz. Her yaş grubu için düzgün dişlerin ve estetik bir gülüşün; öz güven ve sosyal gelişimi, iş ve arkadaş ortamında kabul ve tercih edilmedeki önemi yadsınamaz. Dolayısı ile yaptığımız işi çok önemsiyoruz.

Çene ve diş bozukluklarının nedenleri olarak neleri sayabilirsiniz?

İskeletsel ve dişsel olarak gelişebilen ortodontik bozuklukların başta gelen sebebi genetik geçiştir. Bu bozukluklar aileden genlerle aktarıldığı için geniş ailenin diğer bireylerinde de olmuş olacağından aile tarafından fark edilebilir ve ortodonti uzmanına başvurulabilir.

Bunun dışında bazı düzensizlikler; travma, kötü beslenme, parmak veya dil emme gibi kötü alışkanlıklar, erken süt diş kaybı, hatalı yutkunma, kulak burun boğaz rahatsızlıklarına bağlı kas ve fonksiyon bozuklukları gibi çevresel faktörler sonucunda ortaya çıkabiliyor. Bunlara bağlı bozukluklar ise aile tarafından kolaylıkla veya doğru zamanda tespit edilemeyebileceğinden çocukların mutlaka altı yaşından sonra bir ortodonti uzmanına götürülmesini tavsiye ediyoruz.

Son zamanlarda çok konuşulmaya başlanan “şeffaf plaklar” ne işe yarar, kolaylığı nedir?

Şeffaf plak tedavileri adından da anlaşılacağı üzere, şeffaf termoplastik materyallerden yapılan, kişiye özel üretilen, takılıp çıkartılabilen, periyodik olarak sıradaki yenisi ile değiştirilen, yaklaşık son on beş yıldır uygulama alanı bulan bir estetik ortodontik tedavi şeklidir.

Braketler ve tellerle yapılan klasik tedaviler gibi dişlerin çene kemiği üzerinde düzgün ve estetik bir şekilde yerleştirilmesinin yanı sıra ideal çiğneme, öğütme ve konuşma fonksiyonlarının yerine getirilmesine olanak sağlar. Burada önemli olan; bu teknik sayesinde estetik, hijyenik ve minimum rahatsızlık hissi olacak şekilde tedavinin gerçekleşmesidir.

Şeffaf plak tedavisi üretim hizmeti sunan ilk firma olma özelliğini taşıyan Invisalign markasının yanı sıra ilk yerli firma olan Orthero ve diğer markalarla birlikte çalışmaktayız.

Diş teli ile şeffaf plakların farkı nedir?

Şeffaf plak tedavisinin klasik tel tedavisine göre pek çok avantajı vardır. Şeffaf oldukları için estetik açıdan üstündürler, plaklarınız diğer kişiler tarafından kolaylıkla fark edilemez. Kullanımı oldukça kolaydır ve geleneksel tel tedavisi yöntemine göre daha rahattır. Ağız içinde herhangi bir tel veya metal parçası olmadığı için batma, yara oluşumu ve rahatsızlık hissi olmaz. Konuşmayı etkilemez ancak toplantı, iş görüşmesi gibi özel durumlarda gerektiğinde kısa süreli çıkartılması mümkündür. Takılıp çıkartılması son derece kolaydır. Dilediğinizi yiyip içebilir, sonra plağınızı tekrar takıp ortodontik tedavinize devam edebilirsiniz. Plakların yemek sırasında çıkartılabilmesi, sabit ortodontik tedavi süresince uyulması gereken beslenme kısıtlamalarını ve yemek yerken hissedilen konforsuzluğu da azaltır; ancak, ortodontik tedavinizin planlanan sürede tamamlanması için plakların minimum yirmi saat takılı kalmasını tavsiye ediyoruz. Hijyeniktir; çıkartılabildikleri için hastalar dişlerini rahatlıkla fırçalayabilir. Böylece iyi bir bakımla tedavi sırasında oluşabilecek renklenme, diş çürüğü, ağız kokusu ve diş eti problemlerinin de önüne geçilebilir. Daha az kuvvetlerle diş hareketleri gerçekleştirildiği için tel tedavilerine kıyasla daha az ağrı hissedilmektedir. Bazı diş düzensizliklerinin tedavisinde klasik tel tedavisiyle kıyaslandığında tedavi süresinin daha kısa olduğunu söyleyebiliriz. Kişiye özel üretilir. Rutin kontrol randevuları sabit tel tedavilerine göre daha azdır. Uzun aralıklı seanslarla görmek durumunda olduğumuz; örneğin şehir veya yurt dışı hastalarımız için en uygun tedavi yöntemidir.

Şeffaf plak tedavisinde süreç nasıl işlemektedir?

Hastalar öncelikle randevu alarak kliniğimize ulaşıyorlar. İlk olarak ağız içi muayenesi yapılıyor. Kliniğimizde bulunan dijital panoramik röntgen cihazı ile filmleri alınıyor. Radyolojik muayeneden sonra teşhis aşamasından itibaren dişler ve çevre dokular ağız içi tarayıcılarla üç boyutlu olarak dijital ortama aktarılıyor ve daha ilk seanstan, hastalara ortodontik problemlerini üç boyutlu görüntü ile gösterebiliyor ve tedavi sonunda nasıl bir sonuç elde edeceğimizin simülasyonunu sunabiliyoruz.

Ağız içi tarayıcılar özellikle küçük hastalarımızda ya da ölçü refleksi olan hastalarda çok büyük kolaylık. Klasik yöntemlerle, akışkan kıvamdaki ölçü malzemeleri ile bu hastalardan ölçü almak oldukça zor olmakta. Bu tarayıcıların ölçü hassasiyeti de son derece yüksek. Daha sonra bu ölçüler üzerinde belirli algoritmalar aracılığı ile tedavi planlamalarını yapıyor ve hastalarımıza tedaviye başlamadan önce tedavi sonunda dişlerinin nasıl görüneceği, tedavisinin ne kadar süreceği, bu süreçte kaç adet plak kullanacağı, hangi dişinin ne kadar ve nasıl hareket edeceği gibi çok net ve oldukça detaylı bilgi verebiliyoruz. Böylece hastalarımız tedaviye başlama kararını daha rahat verebiliyorlar.

Tedavinin herhangi bir safhasında yapacağımız ara tarama ile, tedavi seyrinin, planlamamız ile uyumlu olup olmadığını değerlendirebiliyor, buna göre ara müdahaleler yapma şansına sahip olabiliyoruz. Aynı zamanda hastalarımızın motivasyonları açısından da önemli bir uygulama oluyor. Biz de hastalarımız da, tedavi sürecinde herhangi bir olumsuzluk yaşamıyoruz. Maliyet ve ödeme alternatifleri hakkında, hastamızı bilgilendiriyoruz. Tedavi kararı alındıktan sonra firma ile iletişime geçip yaptığımız tedavi planlaması doğrultusunda plakların üretilmesini sağlıyoruz. Plaklar elimize ulaştıktan sonra ilk randevuda hastalarımıza plaklarını nasıl kullanacaklarını ve plakların bakımını detaylı olarak anlatıyor ve plaklarını teslim ederek güzel dişler ve gülüşler yolundaki ilk adımlarını atmalarını sağlıyoruz.