Akaretler’deki Eviniz W Istanbul Hotel

yazan: MAG 11

Akaretler Sıra Evleri’nin merkezinde yer alan W Istanbul Hotel, modern tasarımları geleneksel Türk stiliyle buluşturan odaları ve süitleriyle eşsiz bir konaklama deneyimi sunuyor ve dünya mutfağının zengin lezzetlerinden oluşan menüsüyle misafirlerini muhteşem bir gastronomi yolculuğuna çıkarıyor.

Lokasyonu, tarihi dokusu ve modern tasarımıyla W Istanbul Hotel, misafirlerine lüksü vadederek üst sınıf alışveriş imkânlarıyla buluşturuyor. W Istanbul Hotel’in sunduğu ayrıcalıklardan bahseder misiniz?

Restorasyonu Bilgili Holding tarafından gerçekleştirilmiş, Akaretler’de, on dokuzuncu yüzyıldan kalma yenilenmiş özel bir binada konumlanan W Istanbul; misafirlerini İstanbul’un merkezi Beşiktaş’ın otantik ve yerel dokusuyla ve Nişantaşı’nın üst sınıf alışveriş olanaklarıyla buluşturuyor. Modern tasarımları geleneksel Türk stiliyle buluşturan şık odaları ve eşsiz süitleri ile unutulmaz bir konaklama deneyimi sunuyor. Bu süitlerde misafirleri; bireysel teras, bahçe, özel DJ kabini, Türk hamamı konseptine sahip jakuzi gibi kendilerini ve sevdiklerini şımartabilecekleri özel alanlar bekliyor. Aynı zamanda W Istanbul’un zengin dünya mutfağı ile misafirlerimiz muhteşem bir gastronomi yolculuğuna çıkıyor.

W Istanbul; haftanın her günü yeme içme, spor, meditasyon ve eğlence için kaliteli ve zengin çözüm önerileriyle, zamanı dolu dolu yaşamaya davet ediyor! Tüm etkinlik planları ve organizasyon detayları için gerekli bilgiler Instagram’da

@wistanbul’da, www.wistanbulhotel.com ile online’da.

Ziyaretçi profiliniz hakkında neler söyleyebilirsiniz?

W Istanbul, lüks yaşam tarzı konsepte sahip, dizaynı, mimarisi, lokasyonu ve deneyim odaklı kişiselleştirilmiş lüks yaklaşımını benimseyen özel bir marka; dolayısıyla İstanbul’da yer alan diğer şehir otellerinden farklı olarak çoğunlukla Amerikalı ve Avrupalı misafirlerimize ev sahipliği yapmaktayız. Misafir profilimiz ise kültür, sanat ve bilimi takip eden, dünya standartlarında eğlence arayışı olan dinamik bir kitleden oluşmakta.

Misafirlerinizin W Istanbul’u tercih etmesinin sebebi nedir sizce?

W Istanbul yıllardır yeme içme trendlerine yön veren bar kültürü ve dünya mutfağından eşsiz lezzetleri, müzik, eğlence, kültür ve sanat aktiviteleri gibi şehirdeki diğer lüks otellerden ayrışmayı başarıyla sürdürmeye devam ediyor. Misafir profilimizin W Istanbul’u tercih etmesinin en önemli sebeplerinden biri ise otelin sunduğu, alışılmışın dışında kalan cesur ve sıra dışı eğlence anlayışı.

2023 yılı için hem sektörel hem W Istanbul Hotel’e dair öngörüleriniz neler?

2023 yılının başında yaşanan deprem felaketi sonrasındaki hassas süreç tüm sektörleri olduğu gibi elbette turizm sektörünü de büyük ölçüde etkiledi ancak, Türkiye eşsiz konumu itibarı ile tıpkı pandemi sonrasında olduğu gibi hızlı şekilde talep yaratmaya devam ediyor. Aynı şekilde otelimiz konumu itibarıyla canlanan turizm döneminde turistlerin öncelikli tercih sebebi oluyor.